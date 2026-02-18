企業内検索システム「Neuron ES」、ITトレンドのエンタープライズサーチ部門にて9年連続1位を獲得

ブレインズテクノロジー株式会社

ブレインズテクノロジー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：濱中佐和子 以下、ブレインズテクノロジー）の企業内検索システム「Neuron Enterprise Search（以下、Neuron ES）」が、国内最大級のIT製品比較サイトである、ITトレンドのエンタープライズサーチ部門において、2025年も年間ランキング1位を獲得したことをお知らせいたします。本部門のランキングにて「Neuron ES」は2017年より9年連続1位獲得となります。

「Neuron ES(https://www.brains-tech.co.jp/neuron/)」は、ファイルサーバやポータルサイトといったオンプレミスで保管されている文書に加え、Microsoft SharePoint、Box、Dropbox、Googleドライブといったクラウドストレージなど、社内のデータストレージを対象に横断的かつ全文で検索できる、企業内の検索システムです。

社内情報の分散化・サイロ化によって、欲しい情報に辿り着くことが困難になっている中、高度なキーワード検索および生成AIによって、組織内のナレッジを有効活用できるDXツールとして多くの企業にご利用いただいております。（導入実績はこちら(https://www.brains-tech.co.jp/neuron/case/)）



昨今の生成AIをはじめとするAI技術が飛躍的な発展を遂げている中、従業員・職員が先端テクノロジーを用いてデジタル変革を加速できるよう、ブレインズテクノロジーは今後も新たな価値をご提供できる製品を目指してまいります。

イベント出展のご案内

2/25(水)～2/27（金） にポートメッセなごやにて開催される Japan DX Week(https://www.japan-it.jp/nagoya/ja-jp.html)では、企業内検索システム「Neuron ES」と同製品の「生成AI連携機能」を展示いたします。ぜひ、ブースにて企業内検索の操作感をご体感ください。

【開催概要】

開催展名：Japan DX Week【名古屋】社内業務DX EXPO

日時：2026年2月25日（水）～2月27日(金) 10:00-17:00

会場：ポートメッセなごや 第1展示館

小間位置：1-57

主催：RX Japan株式会社

入場料：無料

詳細・来場登録：https://www.japan-it.jp/nagoya/ja-jp.html#/

関連セミナーのご案内

弊社では毎月、企業内検索システム「Neuron ES」と同製品の「生成AI連携機能」についてご紹介するウェビナーを定期開催しております。ご関心ございましたら、ぜひお申込みください。

「Neuron ES」製品紹介セミナー

・2月26日（木）11:00～11:30

・3月4日（水）11:00～11:30

・3月19日（木）11:00～11:30

※上記は同内容のセミナーです。ご都合の良い日程でご参加ください。

▼詳細・お申込みはこちら：

https://www.brains-tech.co.jp/neuron/neuronwebinar-introduction/

「Neuron ES」生成AI連携機能紹介セミナー

・2月26日（木）15:00～15:40

・3月4日（水）15:00～15:30

・3月19日（木）15:00～15:30

※上記は同内容のセミナーです。ご都合の良い日程でご参加ください。

▼詳細・お申込みはこちら：

https://www.brains-tech.co.jp/neuron/neuronwebinar-ai-option/

ブレインズテクノロジー株式会社について

ブレインズテクノロジーは「企業活動の継続性と生産性の劇的な向上に貢献する」ことをミッションに、「企業がデジタル変革を加速するためのAI」を実装するソフトウェアサービス（Impulse、Neuron ES、Chat EI）を提供しています。 企業知の創造を支援する想いを込めて、 2012年3月に「Enterprise Intelligence（エンタープライズ・インテリジェンス）」を商標登録（第5472937号）しています。



代表者：代表取締役 濱中 佐和子

本 社：東京都港区高輪3-23-17 品川センタービルディング4F

設 立：2008年8月8日

URL ：https://www.brains-tech.co.jp

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。