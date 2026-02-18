【生活者の身近な場所でリユースが可能に】伊藤忠商事とブックオフが資本業務提携契約を締結

ブックオフグループホールディングス株式会社

ブックオフグループホールディングス株式会社（本社：神奈川県相模原市、代表取締役社長：堀内康隆、以下 ブックオフ）は、伊藤忠商事株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長COO：石井敬太、以下 伊藤忠商事）との間で資本業務提携契約（以下「本契約」）を2026年2月18日に締結いたしました。生活消費分野に強みを持つ伊藤忠商事の事業基盤と連携することで生活者の身近な場所においてリユースサービスを拡大し、リユース人口の拡大ならびに資源の有効活用により循環型社会の形成を推進してまいります。加えて海外事業を推進することで国内・海外において「すてない社会」の実現を目指してまいります。

■伊藤忠商事の顧客基盤と連携し、リユースの社会的価値を向上

資源・製品を循環させ価値の最大化を図る経済活動「サーキュラーエコノミー（循環経済）」への移行から、国内のリユース市場は、2024年に市場規模が約3.3兆円に達し、2030年には4兆円に達すると見込まれるなど、成長が継続する環境にあります。また、世界のリユース市場は、循環型社会への要請の高まりに加え、物価上昇を背景とした生活者の価値志向の高まりを受けて拡大しており、企業や消費者双方にとって重要な選択肢として広がりを見せています。

1990年より「本」のリユースを祖業とし、国内外約840店舗の展開とともに取扱商材やサービス領域を拡張してきたブックオフでは、「リユースのリーディングカンパニーになる」というビジョンのもと、リユース事業を通じ多くの生活者にとって豊かな暮らしを提供することを目指し、リユースの価値向上及び業界の健全な発展に向けた事業活動を推進しております。他方、伊藤忠商事は、全国約16,400店のファミリーマート店舗網を基盤に、リアル店舗とデジタルサービスを連携させた新たな顧客接点の創出を進め、1日約1,800万人の来店客数や国内最大規模となる5,500万の購買データ付き広告IDを活用し、広告・メディア事業やリテール金融事業の展開を加速させています。また、世界61ヵ国に約90の拠点を有するグローバルネットワークと、生活消費分野で培ったマーケットインの発想で各国のニーズを捉えた幅広いビジネスを展開しています。

ブックオフが有するリユース事業の運営ノウハウや商品・サービス力と、伊藤忠商事が有する国内外の事業基盤や店舗網、多様な顧客接点といった両社の強みを相互に連携し、生活者にとってより身近で安心できるリユースの場を提供することを目的とし、この度の締結に至りました。

■「すてない社会」の実現を目指し、生活者に身近な場所でリユースが可能に

2025年11月末時点で、BOOKOFFは国内709店舗を展開しており、そのうち8割を超える店舗で本やソフトメディア以外の商材を取り扱っています。トレーディングカード・ホビー、アパレル、貴金属・腕時計・ブランドバッグ、スポーツ用品・アウトドア用品など、幅広いカテゴリーを地域や客層に合わせて展開。さらに、宅配買取などのオンラインサービスや、海外でのリユース・国内での再資源化に繋がる衣料品・雑貨の回収ボックス「R-LOOP（アールループ）」約320拠点を通じ、ライフスタイルに合わせた多様なリユース機会を提供しています。

伊藤忠商事との本提携において、今後は既存事業の強化に加え、特に生活者にとって身近な場所である全国約16,400店のファミリーマート店舗網を活用した新たな顧客接点の拡大及び新規事業の創出を図り、リユースにより「すてない社会」を実現することを目指した取り組みを国内外で推進し、多くの人に楽しく豊かな生活を提供してまいります。

なお、その他の具体的な実施内容・時期などの詳細については、今後両社で協議の上、決定してまいります。

【本提携の具体的な内容】

１.ファミリーマート店舗網を活用したリユース品の仕入強化

２.プレミアムサービス事業における出店拡大及び集客

３.海外事業の推進

４.新規事業の立ち上げ

■資本提携について

当社は、2026年2月18日付で伊藤忠商事との間で、本契約を締結しました。当社の株主である、株式会社小学館、株式会社集英社及び株式会社講談社（以下、「本件売主」といいます。）並びに伊藤忠商事は、本件売主を売主、伊藤忠商事を買主として、当社の普通株式（以下、「当社株式」といいます。）の市場外の相対取引による譲渡（以下、「本株式譲渡」といいます。）について合意しております。本株式譲渡により、伊藤忠商事は、本件売主から当社株式879,000株（議決権所有割合5.01%）を取得する予定です。

【本提携の相手先の概要（2025年9月30日現在）】

（１）名称：伊藤忠商事株式会社

（２）所在地：大阪府大阪市北区梅田3丁目1番3号

（３）代表者の役職・氏名：代表取締役社長COO 石井 敬太

（４）事業内容：

多種多様な商品のトレーディング、ファイナンス、物流及びプロジェクト案件の企画・調整等を行う他、資源開発投資・事業投資等の実行を通して各種機能・ノウハウ等を培い、かつ保有する。これらの総合力を活かし、幅広い業界及びグローバルなネットワークを通じて、8つのディビジョンカンパニーが、繊維や食料、住生活、情報・金融等の生活消費分野、機械や化学品、石油製品、鉄鋼製品等の基礎産業分野、そして金属資源、エネルギー資源等の資源分野において、多角的な事業活動を展開。

（５）資本金：253,448百万円

（６）設立年月日：1949年12月1日

（７）大株主及び持株比率：

（８）上場会社と当該会社との間の関係：

（９）当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態：

(*) 当該会社は、2026年1月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。各決算期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算出しております。

【今後の見通し】

本提携は、当社の中長期的な業績及び企業価値向上に資するものと考えておりますが、現時点では、2026年5月期の業績予想に与える影響は軽微であり、現時点で業績予想の修正はありません。なお、2027年5月期以降の業績に与える具体的な影響は未定です。今後、両社で業務提携の効果発現に向けた検証を進める過程において、開示すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。

■ブックオフが提案するモノの手放し方の選択肢

ブックオフでは、国内BOOKOFF事業をはじめ、高い接客力と専門知識を持つスタッフが対応する百貨店内の買取専門店「hugall（ハグオール）(https://www.hugall.co.jp/)」、買取相談カウンター「Rehello（リハロ）(https://www.bookoff.co.jp/sell/rehello/)」 、ジュエリーのリフォーム・リペア・買取・販売を行う「aidect （アイデクト）(https://www.aidect.jp/)」といったプレミアムサービス事業、現地でのリユースに取り組む「BOOKOFF USA(https://www.bookoffusa.com/)」、国内店舗で販売に至らなかった商品をマレーシアなどで販売する「Jalan Jalan Japan（ジャラン・ジャラン・ジャパン）(https://www.jalanjalanjapan.com.my/)」といった海外事業を展開しております。そのほか、「サステナブックプロジェクト(https://www.bookoff.co.jp/sbp/)」など本の寄贈を通じてリユースの大切さを広める活動や、ボックス型の不要品回収システム「R-LOOP（アールループ）(https://www.rloop.jp/)」、お近くに店舗がない方もご自宅にいながら手放すことができる「ブックオフ宅配買取(https://www.bookoffonline.co.jp/files/selltop.html)」、不要品の買取査定額を任意のプログラムに寄付して誰かを応援するサービス「キモチと。(https://www.bookoffonline.co.jp/files/sellfund/)」など、日常的に使用するものから世代を超えて大切にされてきたものまで、次に必要とする方のもとへ循環させる、手放し方の選択肢を提供しております。

■Instagram「スマイルサーキュレーション｜サステナブルな暮らしのヒント」

リユースとはモノの価値を絶やさないことで生まれる「笑顔」をつなぐこと。Instagramにて企業のサステナブルな取り組みをシェアし、笑顔を未来に循環させる暮らしのヒントをお届けしております。

https://www.instagram.com/smile.circulation8/

■ブックオフグループについて

BOOKOFFは1990年、35坪の千代田店（神奈川県）から始まりました。経営理念「事業活動を通じての社会への貢献・全従業員の物心両面の幸福の追求」のもと60社以上の加盟企業と共に発展し、現在はグループ全体で国内外約840店舗を運営。国内での年間利用者は約8,800万人、年間売買点数6億8千万点を超えています。2026年現在は、百貨店や高級住宅地へ出店するプレミアムサービス事業のほか、アメリカ合衆国やマレーシアなどでの海外事業にも積極的に取り組んでいます。今後もリユースのリーディングカンパニーとしてサステナブルな事業に尽力してまいります。

コーポレートサイト：https://www.bookoffgroup.co.jp

サービスサイト ：https://www.bookoff.co.jp

公式オンラインストア ：https://shopping.bookoff.co.jp

ブックオフが考える循環型社会：

https://www.bookoffgroup.co.jp/sustainability/top/creating-shared-value/

