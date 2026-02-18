exaBase IRアシスタント、企業が保有する想定Q＆Aの取り込み・編集・管理機能の提供を開始

株式会社エクサウィザーズ

株式会社エクサウィザーズ（東京都港区、代表取締役社長CEO︓春田 真、以下エクサウィザーズ）のグループ会社である株式会社Exa Enterprise AI（東京都港区、代表取締役：大植 択真、以下Exa Enterprise AI）は、業務特化型生成AIサービスである「exaBase IRアシスタント」において、企業が保有する想定Q&Aの取り込み・編集・管理機能の提供を開始しました。開示資料等をもとにした新規Q＆A生成に加え、これまでのQ&Aデータを一元管理できるようになることで、担当者の負担削減を支援します。また、さらなる精度向上により、特定の事業、短期・中長期の設定などのQ&Aカテゴリの詳細指定や画像認識に対応した回答生成が可能になりました。

☑ 背景

「exaBase IRアシスタント」は、決算説明会や株主総会に向けた想定問答の自動生成機能を提供し、これまでに130社超のIR業務効率化を支援してきました。一方で、利用企業からは「既にExcel等で管理している膨大な過去の想定問答集も一元管理したい」「生成される問答の切り口（財務・非財務など）をより細かくコントロールしたい」「資料内のグラフや図表も考慮して回答を作成してほしい」といった要望がありました。 こうしたニーズに応え、単なる「生成」ツールから、企業のIRナレッジを蓄積・活用する「管理」プラットフォームへと機能を拡張しました。

☑ 主なアップデート内容

1. 「想定Q&A 生成・管理」へ刷新、既存資産の活用を促進：従来の「Q&A自動生成」から「想定Q&A生成・管理」に刷新し、新機能を追加しています。

- 既存Q&AのCSVアップロード・管理機能：これまで使用してきた既存の想定Q&AリストをCSV形式でアップロードし、システム上で一元管理できるようになりました。- ボタン一つで更新・編集：取り込んだQ&Aは、最新の有価証券報告書や決算説明資料などをもとにした更新機能によって、ボタン一つで更新・編集することが可能です。これにより、過去の資産を活かしつつ、最新の開示情報に基づいたブラッシュアップが効率的に行えます。図：当社の過去の株主総会質疑応答録を、最新の公開情報を元に更新したFAQの例

2. 生成条件の詳細指定が可能に（カテゴリ、時間軸、財務/非財務）：新規にQ&Aを生成する際、より企業の意図に沿ったアウトプットが得られるよう、生成条件の指定機能を強化しました。

- カテゴリ指定：特定の事業やテーマに絞った質問生成が可能です。- 時間軸の指定：「短期」または「中長期」の目線を選択できます。- 観点の指定：「財務的観点」または「非財務的観点」を選択でき、投資家の属性や関心事項に合わせた網羅的な想定問答集の作成をサポートします。

3. さらなる精度向上と画像データ対応：Q&A生成にかかる処理プロセス（生成エンジン）を一新しました。

☑ 【期間限定】株主総会準備応援プランとして年度末特別キャンペーンを実施

- 画像データの読み取り：これまでテキスト情報のみを対象としていましたが、新たに画像データの読み取りに対応しました。これにより、決算説明資料等に含まれるグラフやチャート、図表などの視覚情報も元データとして解析し、より精度の高い質問・回答の生成が可能となりました。

株主総会シーズンに向け、アップデートされた本機能をすぐにご活用いただける「株主総会特別プラン」を提供します。 通常は年間契約でのご提供となりますが、2026年3月中でのご利用開始に限り、株主総会準備期間（3月～6月）にフォーカスした4ヶ月間の特別契約が可能です。

- 契約期間：4ヶ月間（2026年3月～2026年6月）- 提供価格：計70万円（初期費用 20万円、4か月間の利用料 50万円）- プラン内容：想定Q&A生成・管理機能について、更新及び生成が可能なQ&A数各10,000問まで

キャンペーンやトライアル利用に関しては以下よりお問い合わせください。

exaBase IRアシスタント窓口：exabase-irassistant-info@exwzd.com

☑ exaBase IRアシスタントについて

exaBase IRアシスタントは、IR面談の音声・動画データから、AIによるが面談議事録の生成からAIエージェントによる議事録の定量分析、質問傾向分析などを行うサービスや、各種IR文書等をデータソースとして、決算説明会、株主総会、各種説明会または記者会見等において想定される質問とそれらに対応する回答案を企業固有の情報を含む形でAIが自動生成するサービスを提供しています。

Exa Enterprise AIは、exaBase IRアシスタントについて、外部情報との連携や、様々な新機能のリリースを予定しております。プロダクトの利便性向上に向けた取り組みを通して、上場企業の情報開示実務をテクノロジーで一貫してサポートする「IR Tech」を推進してまいります。

exaBase IRアシスタント サイトURL：https://exawizards.com/exabase/ir-assistant

動画：https://www.youtube.com/watch?v=OvOTj_Rtgqo

【Exa Enterprise AI 会社概要】

会社名 ：株式会社Exa Enterprise AI

所在地 ：東京都港区芝浦4丁目2－8 住友不動産三田ファーストビル5階

設立 ：2023年10月

代表者 ：代表取締役 大植 択真

事業内容：生成AI等のテクノロジーを利活用したプロダクト・サービス等の企画・開発・販売による企業の業務改革、生産性向上

URL ：https://exawizards.com/eai/

【エクサウィザーズ 会社概要】

会社名 ：株式会社エクサウィザーズ（証券コード4259）

所在地 ：東京都港区芝浦4丁目2－8 住友不動産三田ファーストビル5階

設立 ：2016年2月

代表者 ：代表取締役社長 春田 真

事業内容：AIを利活用したサービス開発による産業革新と社会課題の解決

URL ：https://exawizards.com/