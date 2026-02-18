炊飯時に“入れるだけ”手軽に健康ケア「matsukiyo LAB MCT オイル炊飯カプセル」3 月 11 日より販売開始

株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー

「未来の常識を創り出し、人々の生活を変えていく」をグループ理念に掲げ、日本全国47都道府県に3,600超の店舗、海外ではアジアを中心とする６エリアに98店舗（2025年12月末現在）のドラッグストア・調剤薬局を展開する株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー（本社：東京都文京区、代表取締役社長：松本清雄）は、オリジナルヘルスケアブランド「matsukiyo LAB（マツキヨラボ）」より、炊飯時にお米と一緒に入れるだけで、脂肪燃焼をサポート※１※２しながら、お米の美味しさも引き出す、機能性表示食品「matsukiyo LAB MCTオイル炊飯カプセル」を３月11日（水）より全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）と自社オンラインストアで販売開始します。

※１ ＢＭＩが高めの方 ※２ 日常活動時

■matsukiyo LABから「MCTオイル炊飯カプセル」が登場

近年の健康志向の高まりにより、家庭でお米を食べる方は増加傾向。その一方で、健康維持やダイエットを目的にご飯の量を控えるという声も多く、健康ケアと美味しさとの両立が求められてきました。

そこでmatsukiyo LABは、健康サポート成分として注目されるMCTオイル配合の炊飯カプセルを開発。炊飯時に加えるだけで、中鎖脂肪酸（オクタン酸、デカン酸）の機能によりＢＭＩが高めの方の日常活動時の脂肪燃焼を高めるとともに、お米の乾燥を抑え、炊き上がり後時間が経ってもお米のおいしさが持続します。計量不要のカプセルタイプで、日々の生活で手軽に取り入れられる健康ケアを実現しました。

【商品特長】

●お米の美味しさを長持ちさせる炊飯油設計

オイルコーティング効果により、ごはんがつややかでふっくらに。

冷めても味が落ちにくく、時間が経ってもおいしさが持続します。

●計量不要で、炊飯器に入れるだけの手軽さ

１回の炊飯でお米１～３合に対してカプセル１粒を入れるだけ。無理なく取り入れられます。

※画像はイメージです。

■新商品について

３月11日（水）より全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）と自社オンラインストアで販売開始します。

【商品詳細】

matsukiyo LAB MCTオイル炊飯カプセル（機能性表示食品）

届出商品名： ＭＣＴ（エムシーティー）オイル炊飯カプセル ｂ

届出番号：K270

届出表示：本品には中鎖脂肪酸(オクタン酸、デカン酸)が含まれます。中鎖脂肪酸(オクタン酸、デカン酸)はＢＭＩが高めの方の日常活動時の脂肪の燃焼を高めること、ウエスト周囲径の減少、体脂肪や内臓脂肪を減らすことが報告されています。

機能性関与成分：中鎖脂肪酸1.6ｇ（オクタン酸1.2ｇ、デカン酸0.4ｇ）（1/3粒（2.3ｇ）当たり）

一日当たりの摂取目安量：1/3粒：炊き上がりのご飯として以下を参考に炊飯

炊き上がりご飯量が１合で炊いたご飯(330g)の場合、摂取目安量は110g(ご飯茶碗半分)

炊き上がりご飯量が２合で炊いたご飯(660g)の場合、摂取目安量は220g(ご飯茶碗山盛り１杯)

炊き上がりご飯量が３合で炊いたご飯(990g)の場合、摂取目安量は330g(ご飯茶碗２杯)

（表示見本上では表で記載しています）

容量：５粒 (お米１～３合に１粒)

価格：1,077円（税込）

【機能性表示食品について】

■食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

■機能性表示食品は、特定保健用食品と異なり、機能性及び安全性について国による評価を受けたものではありません。届け出られた科学的根拠等の情報は消費者庁のウェブサイトで確認できます。

＜マツキヨココカラ＆カンパニー お客様相談室＞

フリーダイヤル：0120-845-533 受付時間 9:00～22:00 （年中無休）