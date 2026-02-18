「JPXスタートアップ急成長100指数」構成銘柄への選定に関するお知らせ

霞ヶ関キャピタル株式会社

霞ヶ関キャピタル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：河本幸士郎、以下「当社」）は、株式会社JPX総研が算出する「JPXスタートアップ急成長100 指数」の構成銘柄として選定されましたので、お知らせいたします。

本指数は、日本を代表する高成長スタートアップ企業100社で構成される株価指数です。東証グロース市場の上場銘柄、および同市場からの市場変更後一定期間以内の銘柄を対象としています。選定にあたっては、スタートアップ企業の成長性を測定する指標として、売上高成長率と時価総額成長率が用いられています。

本指数の構成銘柄は、2026年2月13日に発表されました。当社株式は、指数のリアルタイム算出および配信が開始される2026年3月9日より、構成銘柄として組み入れられる予定です。

当社は、今後も株主及び投資家をはじめとするステークホルダーの皆様のご期待にお応えできるよう、さらなる事業の拡大と企業価値の向上に努めてまいります。

（ご参考）

「JPXスタートアップ急成長100指数」の概要（株式会社日本取引所グループホームページ）

https://www.jpx.co.jp/markets/indices/jpx-startup100/index.html

・会社概要

会 社 名：霞ヶ関キャピタル株式会社

設 立：2011年9月

代 表：代表取締役CEO 河本 幸士郎

本 社：〒100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目2番1号 霞が関コモンゲート西館28階

資 本 金：485億86百万円（資本準備金含む）※2025年11月末日現在

従業員数：349名（単独）※2025年8月末日現在

主な事業：不動産コンサルティング事業（物流施設開発、ホテル開発、ヘルスケア施設開発、海外事業）