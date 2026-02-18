人事プロフェッショナルブティックCORNER、「DX総合EXPO 2026 春 東京 ～人事・労務DX EXPO～」に初出展

株式会社コーナー

株式会社コーナーは、2026年2月25日（水）～27日（金）に幕張メッセで開催される「DX総合EXPO 2026 春 東京」内の専門展「人事・労務DX EXPO」に初出展いたします。

当社ブースでは、プロフェッショナル人事による組織・人事課題の解決支援サービスをご紹介します。採用、制度設計、組織開発などの支援事例をもとに、企業の人事戦略や組織づくりに関するご相談にも対応いたします。

当日は担当者が常駐し、具体的な課題や検討テーマについて個別にご案内いたします。ご来場の際は、ぜひ当社ブースへお立ち寄りください。

出展の背景

近年、人的資本経営や組織変革への関心が高まる中で、人事機能の高度化や専門性の強化に取り組む企業が増えています。

当社が提供する人事プロフェッショナルブティック「CORNER」は、1万人の人事のプロフェッショナルとともに、採用をはじめ企業の人事領域の多岐に渡る業務（採用、労務、制度設計、組織・人材開発、人的資本の情報開示、DE&I推進など）の課題の解決を実行型で支援してきました。

今回の展示会では、これまでの支援実績や知見をもとに、企業の人事・組織課題に対する具体的なアプローチをご紹介します。

「人事機能を強化したいが、専任人材の採用が難しい」

「制度設計や採用戦略を外部の専門家と進めたい」

といった課題をお持ちの企業様はぜひお立ち寄りください。

ブース情報

サービス名「人事プロフェッショナルブティックCORNER」

ブース位置：人材育成・採用支援 EXPO (小間番号：S08-39)

企業紹介ページ(https://expo.bizcrew.jp/event/14991/module/booth/387341/372457?pcode=2026-spr-tokyo-DX-search&_gl=1%2a11pn1oh%2a_ga%2aNTQ3MjM1NDEyLjE3NzA4NzYzMzI.%2a_ga_4G876DV5VE%2aczE3NzEzMTQ3NTkkbzQkZzEkdDE3NzEzMTYxMTkkajYwJGwwJGgw)

※会場マップは公式サイトにて近日公開が予定されています

開催概要

「DX 総合EXPO 2026 春 東京」 （人事・労務DX EXPO ）

開催日程：2026年2月25日（水）～27日（金）10:00-17:00

会場：幕張メッセ（1～3・9・10ホール）

入場方法：事前登録制（公式サイトより登録）

公式サイト：https://www.bizcrew.jp/expo/dx-tokyo-hr

人事プロフェッショナルブティックCORNERについて

CORNERは、労務、制度設計、組織・人材開発、人的資本の情報開示やDE&I推進といった人事領域全般の課題に対し、各領域で経験を積んだプロフェッショナルが企業に伴走する「人事プロフェッショナルブティック」です。登録1万人を超えるプロフェッショナル人事と企業の最適なマッチング・プロジェクト組成を行うことで、1社の中だけでは担うことが難しい高度な専門性を、必要な期間・必要な強度で取り入れられる柔軟性が、多くの企業に支持されています。

人事課題のご相談はこちら :https://pws.corner-inc.co.jp/service-company/専任のコンサルタントがプロフェッショナル人事のマッチングやプロジェクトの伴走支援をさせていただきます。複業ご希望の方はこちら :https://pws.corner-inc.co.jp/service-pw/プロ人事として複業をご検討中の方はこちらをクリックしてください。

【会社概要】

代表者：代表取締役 門馬貴裕

所在地：東京都渋谷区渋谷1-1-3 第35荒井ビル 8・9F

事業内容：人事・ESG領域に特化した課題解決支援サービス

会社HP：https://www.corner-inc.co.jp