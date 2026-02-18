オンプレミス環境で各種センサーを統合し、管理者と現場をつなぐ「センサー統合プラットフォームby ”C‐BOX(R)”」を発売

新東工業株式会社

新東工業（本社:名古屋市、社長:永井 淳）は、メーカーが異なる複数のセンサーを一元管理して、アプリで自由に可視化する仕組み「センサー統合プラットフォームby ”C‐BOX(R)”」を構築、４月から提供を始めます。データ収集、分析（階層化、仮想センサー）機能、アプリソフト全てを現場のC‐BOX(R)に凝縮し、管理者から設備担当者までが改善を進められる、業界初※のソリューションとして導入を提案してまいります。

センサー統合プラットフォームの構成図

センサー統合プラットフォームは、複数のセンサーと組み合わせた制御装置「C‐BOX(R)」から構成され、設備の状況や人の動作をモニターを通じて可視化する仕組みです。

出力、通信方式が異なる複数のメーカーの各種センサーを設備単位で簡単に統合でき、階層化されたデータ構造と、情報を分かりやすく視覚化したアプリ画面をプラットフォームとして実現しています。統一化された情報を、管理者・保全者から設備担当者にいたるまで、だれもが入手できるため、新・旧設備が混在する生産現場において現状を共有化し、人手不足や労働環境の改善に貢献できます。

また、必要な情報だけを抽出できる仮想センサーを構築することもできます。例えば電力センサーと、設備の稼働状況を知らせる積層表示灯センサーを連動させ、仮想的な待機電力センサーを作成し、無駄な電力の削減活動を推進できます。さらに、粉塵濃度や照度、風速、設備の扉やフェンスの開閉状態など、多種におよぶ情報を紐づけることで、担当者は自身が受け持つ設備単位の監視を省力化し自身の担当範囲を拡大できます。

一方、管理者は工場や構内の全体像を捉えられ、異常発生時において「どの工場、どのラインでどんな問題が起きているのか」をすぐに把握でき、現場に適切な改善指示を出すことができます。単機能アプリケーションを組み合わせることで管理者向け、ライン長向けなど、用途に応じた画面も表示できるほか、一元化データによって異常の状態や兆候を視認し、データの傾向・分析から日報や月報の作成も容易です。

工場や構内のデータを収集・管理する製造業のセンサーは、人出不足などを背景に年々市場を拡大しており、今後も省人化や安全面での活用が見込まれています。センサー統合プラットフォームは４月から発売を開始し、初年度500台の販売を見込んでいます。

（※業界初：2026年2月自社調べ。国内IoT/センサープラットフォームを扱うメーカーの商品・サービスとして）

【商品に関する問合せ先】

新東工業株式会社

事業推進本部 IoT・センシング事業グループ（豊川製作所）

電話：0533-95-2075

E-mail：iot_com@sinto.co.jp

【関連HP】

・センサー統合プラットフォーム YouTube

https://youtu.be/wDgbM-wPVyo