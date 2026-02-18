SORAJIMAロマンス作品が、 「タテ読みマンガアワード2025」国内部門で2年連続第1位を受賞

株式会社ソラジマ

株式会社ソラジマ（代表取締役：萩原鼓十郎、前田儒郎／所在地：東京都港区芝浦一丁目12番3号、以下「ソラジマ」）は、株式会社ナターシャ（代表取締役社長：清水信行／所在地：東京都渋谷区）が運営するマンガ・アニメニュースサイト「コミックナタリー」が、ユーザー投票により“今読んでおきたいタテ読みマンガ”を決定する「タテ読みマンガアワード2025」において、国内作品部門で2年連続第1位を受賞したことをお知らせいたします。

今回受賞したのは、「世界がときめく、縦読みマンガを。」を編集方針に掲げるSORAJIMA ロマンス編集部の作品で、1位には『お求めいただいた暴君陛下の悪女です』が選出されました。さらに、同編集部作品がトップ15に計5作品ランクインいたしました。

■タテ読みマンガアワード2025を受賞した、SORAJIMA ロマンス編集部の作品

「タテ読みマンガアワード」は、コミックナタリーが主催する、縦スクロール形式のマンガを対象としたユーザー参加型のマンガ賞です。ユーザー投票によって選出される「国内作品部門」において、SORAJIMAのロマンス編集部が制作・配信する作品が、下記のとおり多くのご支持をいただきました。

第1位：『お求めいただいた暴君陛下の悪女です』

○原作者：天壱

○編集：STRAIGHT EDGE、SORAJIMA ロマンス編集部

URL：https://piccoma.com/web/product/134798

第3位：『帝国一の悪女に溺愛がとまりません！』

○原作者：あじ

○編集：SORAJIMA ロマンス編集部

URL：https://sorajimatoon.com/comics/01JAJTQ1SGAJ462YJNE70D9YDC

第9位：『推しの執着心を舐めていた』

○原作者：平野あお

○編集：SORAJIMA ロマンス編集部

URL：https://sorajimatoon.com/comics/01JDSRPGWKZA9AXHFAGQD87H72

第10位：『君主様に胸やけ』

○原作者：奥田たすく

○編集：SORAJIMA ロマンス編集部

URL：https://sorajimatoon.com/comics/01J1MYSKS4ENEM5T89W99CHSQH

第12位：『傷だらけ聖女より報復をこめて』

○原作者：編乃肌

○編集：SORAJIMA ロマンス編集部

URL：https://sorajimatoon.com/comics/01HF1RN8HSAP4AE81DSP62YCGG

■編集長 村上菜々子からの受賞コメント

SORAJIMAのロマンス編集部として、この度は編集部作品にこのような素晴らしい賞を賜り、心より感謝申し上げます。また、「コミックナタリー」様が「タテ読みマンガアワード」という、タテ読みマンガ業界を盛り上げる意義深い取り組みを継続して実施してくださっていることに、深く御礼申し上げます。そのような場において、ロマンス編集部作品が2年連続で第1位を受賞できましたことを、大変光栄に、また心より嬉しく受け止めております。

ロマンス編集部は、「世界がときめく、縦読みマンガを。」という想いのもと、読者の皆様の心を数ミリ浮き上がらせるような“ときめき”を何よりも大切に、日々作品づくりに取り組んで参りました。これからも私たち編集部の作品が、世界中の読者の皆様に日々愛とときめきを届け続けることを願っています。

■編集部について

SORAJIMAのロマンス編集部は、ロマンスWebtoonを中心に、数多くの作品を制作・配信しています。「次にくるマンガ大賞2025」にて第3位を受賞した『お求めいただいた暴君陛下の悪女です』や、アメリカで月間売上ランキング第2位を記録した『かたわれ令嬢が男装する理由』など、国内外でさまざまな実績を重ねてきました。さらに、テレビドラマ化された『恋フレ～恋人未満がちょうどいい～』、ライトアニメ化された『傷だらけ聖女より報復をこめて』など、メディアミックス展開にも積極的に取り組んでいます。今後もIP展開に注力し、ロマンスWebtoon分野における作品創出をさらに推進してまいります。

SORAJIMA ロマンス編集部 : https://sorajima.jp/service/romance

■株式会社ソラジマ

社名：株式会社ソラジマ

所在地：〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目12-3 Daiwa芝浦ビル 2階

代表者：代表取締役 Co-CEO 萩原鼓十郎 / 代表取締役 Co-CEO 前田儒郎

設立年月：2019年2月

事業内容：コンテンツIPの制作・配信

URL：https://sorajima.jp

