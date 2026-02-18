中高一貫校専門 個別指導塾「WAYS」が、吉祥寺マルイに開校

株式会社丸井グループ

吉祥寺マルイ（株式会社丸井、本社：東京都中野区、代表取締役社長：青野 真博）5Fに、中高一貫校専門塾「WAYS」吉祥寺教室が開校いたします。学習ニーズの高い吉祥寺・三鷹エリアの学生・保護者の皆さまからの高まる学習ニーズにお応えする、より広く快適で、駅からも近く安全性の高い学習環境を提供します。

■中高一貫校専門 個別指導塾「WAYS」について

移転前の吉祥寺教室内観

移転前の吉祥寺教室 自習ブース

「定期テスト対策から大学受験まで、6年間を見通すトータルサポート」を提供する、中高一貫校専門の個別指導塾です。

中学・高1では、内部進学や指定校推薦にもつながる「定期テスト対策」で学校の成績（評定）を確実に引き上げます。高2・高3では、一般選抜、内部進学、学校推薦型選抜など、一人ひとりの希望進路に合わせた対策に移行。赤点脱出から難関大学受験まで、あらゆる目標に対応します。

中高一貫校生のお子さまとその保護者の方に向けた、無料学習相談や体験指導なども実施しております。

WAYS吉祥寺教室の詳細はこちら :https://ways-sch.jp/info/79650?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=waysPress_202512_kichijoji_transfer_marui

■吉祥寺マルイでの開校の背景

吉祥寺エリアは、独自の教材や早い授業進度で知られる中高一貫校が数多く存在する環境です。そうした中で、中高一貫校専門塾「WAYS」吉祥寺教室は、2025年7月、全国のWAYS教室に先駆けて初めて「塾生200名」を突破いたしました。

開校以来、「学校の特殊な教材に対応できる塾が近隣にない」 「部活動と両立しながら、学校の成績を最短で上げたい」 といった多くの切実な声に対し、専門塾としてのノウハウを駆使して「成績最短アップ」で応え続けてきたのが「WAYS」であり、そうした取り組みは、開店以来、地域との連携を強化してきた吉祥寺マルイのニーズと合致するところと考えております。

この吉祥寺・三鷹エリアの高まり続ける学習ニーズにお応えし、生徒の皆さま一人ひとりに、より広く快適な学習空間を提供することが、地域のお客さまの期待に叶うものと考え、このたび、吉祥寺マルイに開校していただく運びとなりました。

■無料学習相談・体験指導について

こちらまでお問い合わせください。

【お問い合わせフォーム】

https://ways-sch.jp/class/kichijoji#reserve

新規総合受付：0120-913-938（受付時間：月～日 10:00～20:00）

■概要

校名：中高一貫校専門塾「WAYS」吉祥寺教室

開校場所：吉祥寺マルイ 5F

営業時間：10:00～20:00

▼吉祥寺マルイ

https://www.0101.co.jp/016/

▼丸井

https://www.0101.co.jp/