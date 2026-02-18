【事業売却の教科書】M&Aで失敗しないための成功するM&A入門書を無料公開（永久保存版）

M＆A Lead株式会社

売主ファーストを掲げるM&A Lead株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：坂本 慧）は、事業譲渡を検討する経営者様向けに『永久保存版・成功するM&A入門書』を無料公開しました。

本資料は、売主様専属の視点から、準備～交渉～契約までの流れを体系化し、価値算定の考え方、費用、注意点、失敗パターンまでを30ページで解説します。

作成の背景

【ダウンロード資料】永久保存版・成功するM&A入門書資料をダウンロード :https://malead.co.jp/documents/ma-introduction/

事業売却は専門家の支援が不可欠な一方で、経営者が全体像を理解しないまま「任せきり」で進めると、譲渡価格だけでなく雇用条件や契約条件などで不利な判断を招くリスクがあります。

そこで本資料では、初めての売却検討でも意思決定できるよう、事業売却の流れと重要論点を一冊に整理しました。

資料の概要永久保存版・成功するM&A入門書（30P）

・事業売却の全体フロー（準備→交渉→契約）

・価値算定の考え方と、譲渡価格の捉え方

・売却にかかる費用（仲介手数料・税金など）

・M&Aで事業売却する際の注意点、失敗しやすいパターン

・M&Aによる事業売却を成功させるために重要なポイント

（収録テーマ：M&Aとは／売却目的・メリット／中小企業のM&A事情／いくらで売却できるのか／期間／費用／注意点／成功ポイント／失敗ケース／譲渡タイミング／M&A後のこと）

こんな方におすすめ

・事業売却を検討し始めたが、全体像が掴めていない経営者・会社オーナー様

・「いくらで売れるのか」「どれくらい時間がかかるのか」を整理したい方

・M&A仲介・FAに依頼する前に、判断軸を持って進めたい方

資料の中身（一部抜粋）

【ダウンロード資料】永久保存版・成功するM&A入門書 P10

(1) 事業売却の流れ

M&A仲介会社の選定、NDA、価値算定、アドバイザリー契約、ノンネームシート/IM作成、匿名打診、トップ面談、条件交渉、意向表明、基本合意、デューデリジェンス、最終条件調整、最終契約、クロージングまでの一連を整理しています。

【ダウンロード資料】永久保存版・成功するM&A入門書 P11

(2) 売却にかかる費用の全体像

売却時に発生する費用の主な項目として「仲介手数料」と「税金」を整理し、事前に費用感を把握する重要性を解説しています。

資料ダウンロード方法

以下のページより無料でダウンロードいただけます。

* 費用：無料

* 形式：PDF（30ページ）

M&A Lead株式会社について

M&A Leadは、売主様専属のM&Aアドバイザーとして、利益相反の排除と売主様利益の最大化を徹底し、経営者様が納得できるM&Aを支援します。

買い手企業様からフィーを受け取らないことで利益相反を排除し、譲渡価格・雇用条件・契約条件まで含めた売主利益の最大化にコミットします。

また、全国のM&Aブティック様や金融機関様と連携し、独自のDXシステムで早期・最適なマッチングを提供するM&Aテック企業です。

M&A Leadが選ばれる3つの理由- 100%売主様の味方（利益相反なし）買い手様からは一切の手数料を受け取らず、売主様の利益最大化にのみコミットします。- 桁違いのアプローチ数（相手探索の厚み）自社リストに限定せず、全国の金融機関や数百名超のM&Aアドバイザー網を活用し、幅広い候補から最適な相手を探索します。- 完全成功報酬（リスクゼロ）着手金・中間金・月額報酬は0円。成約するまで費用負担は発生しません。

発行元

社名：M&A Lead株式会社

事業内容：M&Aアドバイザリー事業およびM&A業界DX事業

設立：2022年5月6日

所在地：

東京本社：東京都渋谷区神山町5-20 神山町小川ビル 2D

関西支社：大阪府大阪市北区梅田2丁目4-9 ブリーゼタワー1階 SYNTH

URL：https://malead.co.jp/

