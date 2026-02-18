【ROXX】AIによるパーソナル求人説明補助プロダクト「求人魅力訴求資料作成」ツールの開発および運用開始に関するお知らせ

株式会社ROXX

未経験から正社員を目指すノンデスク領域に特化した転職プラットフォーム『Zキャリア』を運営する株式会社ROXX（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中嶋汰朗、東証グロース：241A、以下 ROXX）は、求職者のヒアリング内容と求人情報を掛け合わせ、AIが求職者一人ひとりに最適化した求人提案資料を生成する「求人魅力訴求資料作成」ツールを開発し、本格的な運用を開始いたしましたのでお知らせいたします。

■ 背景

ROXXが運営する『Zキャリア』は、これまで累計約56万人の求職者にご登録いただき、キャリアアドバイザー（以下 CA）が求職者一人ひとりに寄り添い伴走することで、数多くの正社員転職を支援してまいりました。

ノンデスク領域における人材紹介は、学歴や経験が不問である求人が多く、職種選択において選択肢が豊富にあることから、求職者の価値観や志向性、過去の経験と照らし合わせ、求職者へ「なぜこの仕事が最適なのか」を具体的に提示することが、応募率や応募社数増加の鍵となります。一方で、質の高い求人提案には、その職種や企業への深い理解と、求職者一人ひとりにマッチした高い提案能力が必要となります。当社では、こうしたパーソナライズされた質の高い提案を組織全体で標準化することを目的に、AIを活用した独自機能の開発を推進してまいりました。

これまでにも、音声認識技術を活用した面談内容のリアルタイム文字起こしや履歴書等の面接対策資料の自動作成機能などを活用しており、その一環として、面談から得られた求職者の価値観や志向性と求人情報を掛け合わせ、最適な「おすすめ理由」をAIが自動抽出する機能を開発いたしました。

本機能の運用により、全てのCAが求職者に伝わりやすいビジュアル資料を負担なく生成し、高い提案力を持つハイプレイヤーCAと同等な質の高い求人説明が可能となります。

■ 本機能の主な特徴

- パーソナライズ求人サマリーを生成面談の文字起こしテキストを読み込ませることで、求職者のニーズに基づいたパーソナライズ求人サマリーを瞬時に生成します。- 訴求ポイントをAIが抽出求人情報の中から、求職者の価値観や志向性に合致するポイントをAIが解析し要約。提案する内容はカスタマイズ可能で、説得力のある資料を瞬時に作成します。- オンライン面談・LINE送付への最適化オンライン面談時での画面共有やLINE等のSNSでスマートフォンからでも閲覧しやすい画像形式で資料を作成し、求職者へスムーズに情報共有します。- 資料作成工数の削減と求人提案の質の平準化求職者ごとに作成していた求人提案資料の作成工数を大幅に削減するとともに、なぜあなたにこの求人がマッチしているか、パーソナライズした提案内容も自動生成できるため、求人提案の質が平準化し、応募率や応募社数の増加に寄与します。

※1：本機能は、AIによる情報の誤生成（ハルシネーション）を抑制し、事実に基づいた内容にて生成する仕組みを担保しています。※2：求職者の皆様との認識の齟齬を防ぐため、別途、求人票を併せて送付するオペレーションを設計しています。

■ 今後の展開

当社内での運用を通じて、求人提案における資料作成時間の削減および面談～求人応募、ひいては内定承諾までの各フェーズの遷移率向上に関するデータを蓄積し、AIによる求人提案の訴求精度を更に強化してまいります。将来的には、当社内での標準ツールとしての活用に留まらず、パートナーとして『Zキャリア プラットフォーム』を導入いただいている人材紹介会社への提供も計画しております。これにより、未経験の求職者と採用企業のマッチングの質を向上し、支援品質向上と正社員雇用の転職支援を加速してまいります。

■ Zキャリアについて https://zcareer.com/

『Zキャリア』は、未経験から正社員を目指すノンデスク領域に特化した転職プラットフォームです。少子高齢化を背景に人材不足が進み、人材獲得競争のさらなる加速が見込まれるなか、日本の給与所得者の半数以上は年収400万円未満（※１）、非大卒は67%（※２）、非正規率も37%（※２）に上ります。一方で、国内人材紹介市場において、その多くが学歴や職歴を持った即戦力の求職者を対象としたサービスとなっています。ROXXではこうした業界構造に着目し、未経験の求職者と採用企業のマッチングサービスに加えて、パートナーである人材紹介会社の支援サービスを展開しています。幅広い業界および職種における求職者と採用企業とのマッチングを創出しています。

※1：国税庁「令和６年分 民間給与実態統計調査」

※2：総務省「令和６年 労働力調査年報」

【株式会社ROXX】

株式会社ROXXは、「時代の転換点を創る」をミッションに掲げ、日本全体の所得向上の実現を目指し、労働市場の需給ミスマッチをテクノロジーで解決するHRテックカンパニーです。少子高齢化による労働人口の減少を起因とした社会課題が深刻化する中、未経験者を中心とした求職者の正社員就職を支援し、企業の採用におけるミスマッチを解消することで、雇用の流動化と効率化に貢献し、個人や企業の抱える課題を解決するべく、HR領域を主軸に事業を展開しています。



・所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿６-27-30 新宿イーストサイドスクエア ４階

・代表者：代表取締役社長 中嶋汰朗

・設立日：2013年11月１日

・事業内容：未経験から正社員を目指すノンデスク領域に特化した転職プラットフォーム『Zキャリア』の開発・運営 / 面接工数の削減や選考リードタイムを実現する採用支援サービス『Zキャリア AI面接官』の開発・運営

・URL： https://roxx.co.jp

【本リリースに関するお問合せ先】

・株式会社ROXX （広報）

・Mail：pr@roxx.co.jp

・Tel：03-6777-7070