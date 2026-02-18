【2/27開催】助産師の新しいキャリアを拓く「The BIRTH ～Midwife Career Day 2026～」登壇ゲストが決定。

株式会社Josan-she's

日本の産前産後ケアの質向上と制度の発展を目指す産前産後ケアイノベーション協会（主幹事：株式会社Josan-she’s）が、2026年2月27日（金）に開催する助産師向けキャリアトークイベント「The BIRTH ～Midwife Career Day 2026～」に登壇するゲストに、公益社団法人日本母性衛生学会理事長・正岡直樹氏、松が丘助産院院長（東京都助産師会会長）・宗祥子氏が決定したことをお知らせいたします。

イベント申し込み :https://luma.com/erfsmvzn

本イベントを企画した背景

現在、日本国内において、助産師免許を保持しながらも、自身のライフイベント等を機に現場を離れている「潜在助産師」は約6万人(※1)にものぼると推計されています。命の誕生を支える専門家でありながら、自身の出産や育児に際して「今の現場では働き続けられない」とキャリアを断念せざるを得ない構造的な課題が根深く存在しています。

少子化が深刻な国家的課題となる一方で、産後ケアの需要は急増しており、母子保健の担い手である助産師の不足は喫緊の課題です。

本イベントは、この社会課題に対し、病院の外でも専門性を活かせる多様な選択肢を提示することで、助産師のウェルビーイング向上と、持続可能な子育て支援基盤の構築を目指しています。この理念にご賛同いただき、業界の最前線で活躍されている方々を登壇ゲストとしてお招きしました。

第一線で活躍される皆様の見解を伺い、助産師が描くこれからのキャリアを見据えながら、改めて妊娠・出産・子育てをサポートする専門職の必要性を再認識することを目指します。

(※1)潜在助産師数は、「助産師国家試験合格者数-就業助産師数」で算出

出典：「政府統計の総合窓口(e-Stat)」衛生行政報告例(厚生労働省) 「令和4年度衛生行政報告例」

登壇ゲストについて

公益社団法人日本母性衛生学会 理事長医療法人社団良知会 共立習志野台病院 院長正岡 直樹 氏

昭和58年日本大学大学院卒業。東京女子医科大学定年後、特任教授を3年担当。同大学並びに日本大学客員教授（現在非常勤嘱託）として教鞭をとりつつ、千葉県船橋市で分娩に携わっている。

松が丘助産院 院長東京都助産師会 会長宗 祥子 氏

1988年、東京・中野に助産院を開業。現在も助産師として働くかたわら、一般社団法人ドゥーラ協会、東京里帰りプロジェクトの代表、および公益社団法人東京都助産師会 会長を務める。

会場出展企業

当日、会場では来場者との交流のため、以下の企業が出展しております。

株式会社Josan-she's（メインスポンサー）

産前産後ケアイノベーション協会の主幹事企業として、当日は会場運営などの進行を担います。

一般社団法人日本子育て包括支援推進機構（略称：子育て支援機構）

会場にてブース出展し、来場者の方々と交流および情報提供を行います。

「The BIRTH ～Midwife Career Day 2026～」イベント概要

イベント名：The BIRTH ～Midwife Career Day 2026～

主催：産前産後ケアイノベーション協会

日時：2026年2月27日（金）18:30～20:30 ※18:00開場

会場：ユナイテッド株式会社イベントスペース

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-2-5 MFPR渋谷ビルB1F

主催：産前産後ケアイノベーション協会

▼イベントタイムテーブル

18:00 開場受付開始

18:30 開始・挨拶

18:45 トークイベント１.日本母性衛生学会理事長×産前産後ケアイノベーション協会

19:10 歓談

19:30 トークイベント２.著名助産師×Josan-she's代表渡邊

20:00 会場自由交流

20:30 締め・集合写真撮影

ジョサンシーズについて

妊娠から子育ての時期を、助産師をはじめとする女性専門職のスタッフが、オンラインとオフライン双方でサポートする産前産後ケアサービス『ジョサンシーズ』を運営。低月齢ベビーシッター、自社運営・他社協業による産前産後ケア施設や訪問ケア、産院特化の人材サービスで多様な働き方を創出しています。

約6万人の潜在助産師の新たな活躍の仕組みを作ることで、人員不足が課題となっている妊娠・出産の現場で、妊娠～産後を専門的にサポートできる仕組みづくりを推進します。

2025年7月に中央区の産後ケア事業、2026年1月に台東区の産前産後支援ヘルパー事業に参画。2025年9月に主幹事企業として産前産後ケアイノベーション協会を立ち上げ、自社に限らない産後ケアサービスの官民連携を強化しております。

■会社概要

会社名：株式会社Josan-she’s

代表者：代表取締役 CEO 渡邊 愛子

設 立：2021年10月6日

会社HP：https://josanshes.co.jp/

公式X：https://x.com/josanshes

公式note：https://note.com/josanshes

低月齢ベビーシッター「ジョサンシーズ」

HP：https://josanshes.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/josanshes_official/

日帰り産後ケア施設「YUARITO」

HP：https://yuarito.jp/

公式X：https://x.com/YUARITODAY

公式Instagram：https://www.instagram.com/yuarito_day_by_josanshes/

産院向け人材サービス「she’s path」

HP：https://shespath.com/clinic

助産師向けInstagram：https://www.instagram.com/josanshes_partner/