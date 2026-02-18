就活会議「26卒が後輩におすすめしたい企業ランキング」を発表

ポート株式会社

ポート株式会社のグループ会社である、就活会議株式会社（代表取締役社長CEO 赤塩 勇太、所在地：東京都新宿区）が運営する国内最大級の就活生向け企業口コミ情報プロダクト「就活会議」は、「26卒が後輩におすすめしたい企業ランキング」を発表いたしました。本調査は、今回が初めての実施となります。

「26卒が後輩におすすめしたい企業ランキング」特設ページ：

https://syukatsu-kaigi.jp/student_recommended_ranking/2026

■開催の背景

就職活動の早期化や複雑化に伴い、学生が企業からの公式情報や広告だけで「自分に合う企業」を見つけ出すことは、以前にも増して困難になっています。また、入社後のミスマッチ防止は学生・企業双方にとっての課題であり、企業の実情がわかる情報の必要性が高まっています。

「就活会議」では、選考やインターンを経験した先輩たちの「生の声」を共有することで、納得感のある企業選びを支援してきました。今回の「26卒が後輩におすすめしたい企業ランキング」は、2026年3月に卒業予定の学生から寄せられた膨大な口コミデータを業界別に集計したものです。

本調査では、口コミのなかでも「後輩へのおすすめ度」という評価項目に焦点を当てました。これは、選考、インターン、OB・OG訪問などを通して学生たちが企業と直接対話した体験に基づき、後輩やほかの就活生にも自信をもっておすすめできるほど魅力を感じたことが反映された指標です。

企業発信の情報だけでは見えにくい企業の強みを可視化することで、本調査が学生の皆さまが自分に合う企業をより見つけやすくなるきっかけとなればと考えております。あわせて、企業の皆さまにとっても、自社の取り組みや持ち味を学生へ正しく届ける機会としてご活用いただければ幸いです。

■ 受賞企業（業界別）

メーカー・製造業

1位 味の素株式会社

2位 任天堂株式会社

3位 ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社

4位 サントリーホールディングス株式会社

5位 中外製薬株式会社

IT・通信

1位 株式会社NTTドコモ

2位 NTT東日本株式会社

3位 株式会社NTTデータ

4位 日興システムソリューションズ株式会社

5位 東京ガスiネット株式会社

広告・マスコミ

1位 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント

2位 株式会社講談社

3位 東宝株式会社

4位 日本テレビ放送網株式会社

5位 株式会社集英社

金融

1位 農林中央金庫

2位 オリックス株式会社

3位 三菱UFJ信託銀行株式会社

4位 三井住友カード株式会社

5位 株式会社国際協力銀行

インフラ・物流・エネルギー

1位 株式会社商船三井

2位 日本郵船株式会社

3位 東京ガス株式会社

4位 大阪ガス株式会社

5位 川崎汽船株式会社

サービス

1位 三菱HCキャピタル株式会社

2位 三井住友ファイナンス＆リース株式会社

3位 PwC Japan有限責任監査法人

4位 リコーリース株式会社

5位 JA三井リース株式会社

医療・福祉

1位 イーピーエス株式会社

2位 日本赤十字社

3位 シミック株式会社

4位 日本年金機構

5位 株式会社ベネッセスタイルケア

小売り

1位 株式会社ユニクロ

2位 株式会社高島屋

3位 日本調剤株式会社

4位 株式会社三越伊勢丹

5位 株式会社アインホールディングス

商社・卸

1位 三菱商事株式会社

2位 三井物産株式会社

3位 住友商事株式会社

4位 丸紅株式会社

5位 伊藤忠商事株式会社

不動産

1位 三菱地所株式会社

2位 東急不動産株式会社

3位 三井不動産株式会社

4位 森トラスト株式会社

5位 東急株式会社

コンサル・シンクタンク

1位 EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社

2位 PwCアドバイザリー合同会社

3位 アビームコンサルティング株式会社

4位 合同会社デロイト トーマツ

5位 PwCコンサルティング合同会社

■ 総評

本調査における上位ランクイン企業の口コミを分析した結果、主に以下の3点が、後輩への高いおすすめ度につながる共通点として挙げられます



1. 社会への貢献を肌で感じられること

メーカー、不動産、インフラ業界などで顕著に見られたのは、「自分の仕事が世の中に形として残る誇り」です。「全国展開される商品」「街づくり」「ガス・物流」といった社会に対するインパクトの大きさを社員との対話を通じて具体的にイメージできたことが、高い支持につながっていました。26卒学生は、自らの仕事がどう社会につながるかを具体的にイメージできる企業に対し、後輩にもぜひ知ってほしいと思える魅力を感じる傾向が見受けられます。

2. 心理的安全性と挑戦が両立する土壌

コンサルティングやIT、広告業界などで共通していたのは、「若手から裁量権を持てるが、放置されない」という環境です。多くの口コミで「丁寧なフィードバック」や「フラットな社風」が挙げられており、挑戦を促しながらも、先輩や上司がプロフェッショナルとして一人の学生を尊重し、並走してくれる「教育体制の誠実さ」が、後輩にも同じような成長機会を味わってほしいという高い評価のポイントとなりました。

3. 時代に合わせた進化への期待感

金融やインフラ、エネルギー業界といった安定性の高い業界において、「キャッシュレス決済の推進」「事業の多角化」「柔軟な働き方の導入」といった、変革を評価する声が目立ちました。安定した基盤がありながらも、時代の変化に合わせて自らをアップデートし続ける姿勢には、安心感と期待感の両方が感じられます。そのため、将来性を重視する学生にとって、後輩に自信を持ってすすめられる企業として映っていると考えられます。

■調査方法

集計対象：本選考、インターン、OB・OG訪問、座談会、企業説明会などを通じて企業と直接接点を持った、2026年3月に卒業予定の学生から寄せられた口コミ（17,772件）

調査対象の企業： 1社あたり10名以上の26卒学生から口コミが寄せられている企業

選出方法：

・就活会議の学生口コミにおいて「後輩へのおすすめ度（5段階評価）」の評点を集計し、業界ごとに上位10社を選出

・「後輩へのおすすめ度」の評点が同点の場合は、「総合評価」の評点が高い方を上位とする

