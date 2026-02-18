【日本市場独占】ディープテック企業 スタンダード・リンク、台湾APPRO社と国内独占販売権を締結

スタンダード・リンク株式会社

スタンダード・リンク株式会社（本社：東京都千代田区、CEO：大西 俊幸、以下「当社」）は、台湾APPRO Photoelectron Inc.（以下「APPRO社」）との戦略的パートナーシップを大幅に強化し、APPRO社製品の日本市場における独占販売権（Exclusive Distribution Rights）を正式に取得いたしました。

さらに、当社が培ってきた独自の技術ノウハウをAPPRO社の世界基準のハードウェア基盤に統合し、次世代製品の共同開発および世界各国への販売チャネル展開においても合意に達したことをお知らせいたします。本提携により、当社はNVIDIAエリートパートナーであるAPPRO社の最先端エッジAIソリューションを国内で唯一提供する窓口（ナショナル・ゲートウェイ）となり、日本発の技術を世界全域へ供給する「グローバル・ディープテック・プラットフォーム」を構築いたします。

■ 本提携がもたらす「構造的勝機」

1. APPRO社製品の日本市場独占供給（Exclusive Domain）

当社は、画像処理技術の世界的リーダーであるAPPRO社の全ソリューションを、国内で独占的に提供します。

次世代エッジAIデバイスの独占提供： NVIDIA(R) Jetson(TM)プラットフォーム等に接続可能な、APPRO社の高度なカメラデバイスを独占供給。防衛、公共安全、重要インフラ点検などの国家レベルのニーズに対し、唯一無二の供給体制を構築します。 技術ノウハウと独自ISPの融合： 当社の知見とAPPRO社の高度なISP（Image Signal Processor）制御技術を統合。競合他社を圧倒する画像処理性能を実現し、模倣困難な「ブルーオーシャン」を市場に創出します。

2. 自社技術ノウハウのグローバル展開（Global Synergy）

日本市場での独占的地位を礎に、当社の「技術ノウハウ」をAPPRO社のグローバルな供給網に乗せ、世界規模での事業拡大を推進します。

共同開発による価値創造： 当社の知見を投入した共同開発製品を、APPRO社のネットワークを通じて欧米・アジアを含む世界全域へ供給します。 グローバルな評価軸への移行： 国内外のニーズを統合し、世界中の過酷な環境下での稼働に耐えうる最高水準のデバイスをグローバル市場へ送り出します。

■ 株主価値向上へのコミットメント

本契約により、当社は「国内独占販売による安定的な収益基盤」と「世界市場への製品供給による爆発的な成長性」を両立させます。独自の技術ノウハウという「知的財産」を、世界的に高く評価されるプラットフォームに乗せてマネタイズすることで、企業価値（バリュエーション）の非連続な向上を実現し、株主の皆様の期待に応えてまいります。

■ スタンダード・リンク株式会社 CEO 大西 俊幸のコメント

「日本国内において、革新的な技術がその真価を適正に評価され、社会実装に至るまでには多大な時間とプロセスを要するのが実情です。しかし、現在のAI技術に代表される凄まじい潮流を鑑みれば、グローバルな評価軸に照らして一刻の猶予も許されないのが世界の常識です。

当社は、自社の技術ノウハウを最もスピード感を持って最大化させるべく、次年度の海外拠点構築を含め、世界基準の視点を持つグローバル企業との戦略的交渉を加速させています。今回のAPPRO社との提携強化は、最高峰のデバイスと当社の技術を融合させ、その価値を最も迅速に最大化できるフィールドへ展開するための戦略的な選択です。日本発の叡智を、世界という開かれたフィールドで花開かせ、新たなスタンダードを創り上げてまいります。」

■ APPRO社（APPRO PHOTOELECTRON INC.）について

1999年設立。台湾証券取引所に上場する、画像処理技術の世界的リーダー。NVIDIAエリートパートナーとして、グローバルな大手テック企業に技術を提供し、エッジAIの実装において世界中で高い評価を得ています。

■ スタンダード・リンク株式会社について

「技術と市場を繋ぎ、未来の標準を創る」を掲げるディープテック企業。エッジAI、カラーナイトビジョン、ドローンテクノロジー等の先端領域に特化。独自の技術ノウハウと世界最高峰のパートナーシップを武器に、日本発のグローバル・テック企業を目指します。

【本件に関するお問い合わせ先】 スタンダード・リンク株式会社 経営企画室 IR担当 TEL：03-5829-6273 Email：ir@standard-link.jp URL：https://standard-link.jp