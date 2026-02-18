産業用PoEスイッチ「IS1010PE」を発売

FXC株式会社

FXC株式会社（本社：東京都台東区 代表取締役社長：谷輪 重之）は、産業用ギガビットPoEスイッチ「IS1010PE」の受注を2026年2月18日(水)より開始します。

「IS1010PE」は、10/100/1000M×8 ポート、SFP(1G)×2 ポートを搭載した産業用ギガビットPoEスイッチです。産業用ファンレス設計で、工場、屋外、インフラ施設など、温度変化や振動の激しい厳しい環境下に最適です。PoEによる給電が可能ですので、ロボット、センサー、カメラなどの通信機器に電力供給できます。

≪製品の特長≫

■IEEE802.3af/at/btに準拠、 1ポートあたり最大90W（装置全体で最大270W）のPoE給電が可能

■動作時温度は-40℃～+75℃に対応し、工場や屋外等の過酷な環境下に最適

■簡易的なQoS機能を持ち、トラフィックの優先順位付けが可能

■PoE死活監視機能により、接続されたPD機器の監視が可能

■PROFINET、EtherNet/IPをはじめとした各種産業用イーサネット規格に準拠

《製品型番と標準価格》

・IS1010PE：\ 148,000（税別）

■受注開始日 2026年 2月18日(水)

■出荷開始日 2026年 2月18日(水)

■製品情報

・IS1010PE : https://www.fxc.jp/products/switch/is1010pe/