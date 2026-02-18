【新商品】日本発の新興レザーブランドYUTORI、最高級シェーブルレザーを纏うiPhone 17 シリーズ用レザーケースを発売

バン・ソーシャ株式会社

日本発のレザーブランド「YUTORI」(運営：バン・ソーシャ株式会社/本社：東京都中央区、代表取締役：櫻井謙充)はフランス・アルラン社の最高級シェーブルレザー「シュリー」を使用したiPhone 17 シリーズ用レザーケースを、直営ECサイト「YUTORI ONLINE STORE」(URL: https://www.yutori.online/ )にて発売いたします。

■テクノロジーに、革の温もりを

YUTORI iPhone 17 シリーズ用レザーケース

「YUTORI」は2023年3月7日にスタートした日本発のレザーブランドです。これまでに、第一弾商品としてApple Watch用の最高級カーフレザーバンドを、第二弾商品としてAir Tag用カーフレザーケース、第三弾商品としてApple Watch用の最高級シェーブルレザーバンドを発売し、ご好評をいただいております。有名ブランドでも採用されている最高級レザーと、日本の熟練革職人による手作業での縫製が織りなす高い品質、そしてTPOやファッションに合わせやすいデザインやカラーバリエーションが多くのお客様から支持されてきました。

今回は第四弾の商品として山羊革(シェーブルレザー)を使用したiPhone 17 シリーズ用レザーケースを販売いたします。

本商品は、従来の商品と同様に高品質な皮革と職人技により、日常の様々なシーンでの使用を想定してデザインされています。使うほどに深まる質感は、デジタルデバイスであるiPhoneに、温もりと品格を添えます。

効率性や合理性が優先される現代において、私たちはあえて「時間をかけること」の価値を大切にしています。

■YUTORI iPhone 17 シリーズ用シェーブルレザーケースの特徴

ポイント1：有名ブランドでも採用される最高級山羊革を使用

革には、フランスのタンナー「アルラン社」による最高級山羊革である「シュリー」を採用しました。「アルラン社」は世界トップクラスの品質の山羊革を生み出す有名タンナーであり、世界のトップブランドでも多く採用されています。

山羊革は、牛革(カーフレザー)と比較して一頭あたりから採れる皮革の面積が少ないため、非常に希少性の高い革と言われています。

「アルラン社」の山羊革は、きめ細やかな繊維でありながらも適度なコシを持ちあわせているため、優れた耐久性を誇ります。

また、発色性の良さが魅力的な革でもあり、スマートフォンのように日常的に使うものでも美しい状態のまま長くお楽しみいただくことができます。

ポイント２：日本の職人が一点ずつ仕立てる、手仕事のiPhone用レザーケース

シェーブルレザー「シュリー」

裁断・縫製・仕上げまでの工程をすべて、日本の革職人が手作業で製作。効率を優先せず、細部まで丁寧に向き合うことで、長く使える美しさと確かな品質を実現しています。

YUTORIの商品はすべて手作業で製作しておりますので大量生産ができません。

数量限定の商品ですので、お早めにお買い求めください。

ポイント3：ビジネスにもプライベートにも馴染む、品格ある手帳型ケース

日本の革職人が手作りしています。(写真はレザーバンド製作中のものです)

落ち着いた佇まいの手帳型iPhone用レザーケースは仕事の場でもプライベートの場でも違和感なく使用できます。

スマートフォンが「単なるデジタルデバイス」ではなく、「装いの一部」「ファッションアイテム」として昇華させます。

手帳の留め具にはボタンではなく、レザーバンドを採用し、まるで上質なノートを持ち歩くような佇まいに仕上げました。

手帳内部にはカード3枚と紙幣用ポケットを備え、必要なものだけをスマートにまとめることができます。

■ギフトに最適なYUTORI iPhone 17 シリーズ用シェーブルレザーケース

3つのカードポケットとお札入れがついてます

20代から40代の情報感度が高くミニマルな暮らしを好む方が日常的に使うのはもちろんのこと、大切な方へのギフトとしても最適なアイテムです。上質な素材と熟練の職人技が光る逸品は、贈る方のセンスと心遣いを伝えることができます。

YUTORIではギフトラッピングサービスを提供しておりますので、ぜひご利用ください。

また、YUTORI ONLINE STOREではeギフト機能を搭載しております。遠方に住む方や直接会うことが難しい方にも、手軽にギフトを贈ることができます。

ホワイトデーのギフトや新生活を迎える方へのプレゼントにおすすめです。

■YUTORI iPhone 17 シリーズ用シェーブルレザーケース概要

ギフトラッピングサービス

【商品名】YUTORI iPhone 17 シリーズ用シェーブルレザーケース

【対応機種】iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max、iPhone Airの4サイズに対応

【仕様】

皮革：シュリー（アルラン社）

保護ケース本体材質：TPU

カラーリング：ターコイズブルー、トープ

【販売元】YUTORI ONLINE STORE

【価格】29,700円（税込）

【販売方法】弊社ECサイト( URL: http://www.yutori.online )

※Yahoo! ショッピング店、Amazon店での販売は準備ができしだい開始いたします。

※iPhone本体は付属していません。

※Apple、iPhoneは、米国およびその他の国々で登録されたApple inc.の商標です。

■YUTORI iPhone 17 シリーズ用シェーブルレザーケース 各サイズのご紹介

YUTORI iPhone 17シリーズ用レザーケース

iPhone 17用レザーケースiPhone 17用レザーケース ターコイズブルーiPhone 17用レザーケース トープiPhone 17 Pro用レザーケースiPhone 17 Pro用レザーケース ターコイズブルーiPhone 17 Pro用レザーケース トープiPhone 17 Pro Max用レザーケースiPhone 17 Pro Max用レザーケース ターコイズブルーiPhone 17 Pro Max用レザーケース トープiPhone Air用レザーケースあなたのiPhoneをラグジュアリーに包むカードやお札をたっぷり収納できる大人の余裕を感じさせるトープ。知的さと清涼感を兼ね備えたターコイズブルー

■レザーブランド「YUTORI」について

YUTORIは「心のゆとり」という新しいラグジュアリーを提案する日本発のレザーブランドです。

選び抜いた素材と日本の職人技を融合し、テクノロジーとクラフトを結びつけることで、10年後も誇れる革製品をお届けします。

効率がすべての時代に、あえて時間をかける。

YUTORIは、革とともに時を刻むブランドです。

■運営会社について

【会社名】バン・ソーシャ株式会社

【設立】2021年1月19日

【資本金】100万円

【代表取締役】櫻井謙充

【本社所在地】東京都中央区日本橋2丁目1-3 アーバンネット日本橋二丁目ビル 10F

【事業内容】革製品の企画販売、広告代理、Web制作、その他マーケティング全般に関するコンサルティング