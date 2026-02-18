【最優秀賞受賞】足立区創業コンテストVの(株)プラストリーム、開発体制の内製化に向け「創業期のエンジニア」募集を開始

■ 医療業界の「情報の非対称性」を解決するビジネスモデル

株式会社プラストリーム

代表の嶋田は、医療機器業界に15年在籍し、商社・メーカーの両面から現場の課題を見つめてきました。現在、医療現場では「医師が知らない機器が多く、情報の偏りが最適な治療の選択を妨げている」という課題が存在します。

この課題を解決するために開発されたのが、医師が試用医療機器をオンラインで比較検討・サンプル申請できるプラットフォーム『D-Guide（特許第7712641号）』です。医師に「体験」を、メーカーに「販路拡大」を、病院に「コスト削減」をもたらす「三方よし」のビジネスモデルが、足立区の創業プランコンテストで高く評価されました。

■ 募集の背景：スピード感ある「社会実装」のための内製化

左から：代表取締役CEO 嶋田、足立区長 近藤やよい様、取締役COO 土田

これまでは外部パートナーの協力によりプロダクトを構築してきましたが、今後の事業拡大を見据え、自社開発チームの立ち上げを決定しました。

現在、医療業界は「人的営業への依存」から「デジタル活用」への転換期にあります。全国8千施設の総合病院、17万施設以上のクリニック市場を見据え、現場のニーズを最速でプロダクトに反映させるため、代表・役員と共に並走し、技術的な意思決定を一任できるエンジニアが必要です。

今回の募集では、単にコードを書く役割ではなく、ビジネスサイドと密に連携し、「何を作るべきか」から一緒に考え、技術選定を含めて組織の基盤をゼロから構築してくれる仲間を求めています。

医療機器情報プラットフォーム医療施設購買DXソリューション

【エンジニア募集要項】

■ 私たちが求める「エンジニア像」

スタートアップの初期フェーズは、市場環境に合わせた柔軟なピボット（方向転換）も想定されます。そのため、特定の技術スタックに固執せず、「課題解決のために最適な手段を、自ら調べてでも実装できる」マインドを持つ方を求めています。

Ownership： プロダクトを「自分たちのもの」として育てたい方。

Agility： 変化を楽しみ、調べながらでも最速で実装まで並走してくれる方。

Mission Fit： 「医療情報の格差をなくす」というビジョンに共感できる方。

■ 開発環境・条件

現在の構成：『D-Guide』を中心とした自社プロダクトの開発・保守、技術選定。

報酬（時間単価）： 3,000円 ～ 7,000円（スキル・経験・関わり方に応じて決定）

勤務スタイル： フルリモート可。副業からの参画も歓迎。

将来の展望： 適性に応じて、将来的なCTO候補としての参画を期待しています。

■ 応募・カジュアル面談のお申し込み

「まだ何も整っていないからこそ、自分が基盤を創りたい」というエンジニアの方、まずはカジュアルにお話ししませんか？コンテストで評価された事業の展望と、理想の開発体制について代表の嶋田がお話しします。

採用ページURL： https://plustream.co.jp/recrut

問い合わせ先： info@plustream.co.jp

■ 代表 嶋田よりメッセージ

「医療業界の商慣習は独特ですが、その分DXによるインパクトは絶大です。私たちが持つドメイン知識と、あなたの技術力を掛け合わせ、医療の常識を変えていきませんか？まずはカジュアルにお話ししましょう。」

【会社概要】

会社名： 株式会社プラストリーム

設立： 2024年11月14日

代表者： 嶋田 真也

所在地： 東京都足立区東伊興二丁目13番9号