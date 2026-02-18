Shopifyのブログ記事にタグを一覧表示できるアプリ「シンプルブログ記事タグ一覧｜お手軽リンク付きタグ表示設定」をリリース

株式会社UnReact

福岡県の IT ベンチャー企業 株式会社 UnReact が、「シンプルブログ記事タグ一覧｜お手軽リンク付きタグ表示設定」をリリースしました。

「シンプルブログ記事タグ一覧｜お手軽リンク付きタグ表示設定」は、Shopify ストアのブログ記事ページにおいて、タグを整理された一覧として表示し、読者の回遊を促進する Shopify アプリです。

ブログ運用では、記事数が増えるにつれて「関連記事へ誘導しづらい」「タグが管理用と混在して見づらい」といった課題が生じがちです。本アプリは、そうした課題に対し、表示するタグの取捨選択、重要タグの強調、クリック可能なリンク化をノーコードで実現します。

テーマのデザインに合わせたカスタマイズも可能なため、コンテンツの可読性と回遊性を高めながら、ブログを活用した情報発信・SEO施策を無理なく強化できます。

■Shopify とは

Shopify（ショッピファイ）は、国内に限らず海外へのオンライン販売も、専門知識がなくとも手軽に始められる、SasS 型のコマースプラットフォームです。

■「シンプルブログ記事タグ一覧｜お手軽リンク付きタグ表示設定」についてブログ記事のタグを一覧表示し、読者が関連コンテンツへ回遊しやすい導線を作ります。

「シンプルブログ記事タグ一覧｜お手軽リンク付きタグ表示設定」は、ブログ記事ページに表示するタグを “見せる・隠す・強調する” を自在にコントロールできる Shopify アプリです。

主な特徴は以下のとおりです。

■ タグごとの表示・非表示を柔軟に設定できる表示するタグと非表示にするタグを細かく設定し、記事ページをすっきり整理できます。

ブログ記事には、SEO や管理目的で付与したタグが含まれることも多く、すべてを表示すると読者にとって分かりづらくなる場合があります。

本アプリでは、表示したいタグだけを選択し、不要なタグは非表示にする ことが可能です。

これにより、記事内容と関係の深いタグだけを整理して見せることができ、ブログ全体の視認性と理解度を向上させます。

コンテンツ重視のストアや情報発信型メディアに最適な機能です。

■ 指定したタグを強調表示できる重要なタグを強調表示し、読者の関心を自然に次のコンテンツへ誘導します。

「New」「おすすめ」「人気」「初心者向け」など、特に読者に注目してほしいタグを 視覚的に強調表示 できます。

色や装飾を使ってタグの重要度を伝えることで、次に読むべき記事が直感的に分かり、クリック率や回遊率の向上につながります。

キャンペーン記事や特集記事など、導線設計を意識したブログ運用にも効果的です。

■ ノーコードでデザインをカスタマイズできるテーマに合わせてタグの色や余白を調整し、統一感のあるブログデザインを実現できます。

文字色、背景色、枠線、角丸、余白などをテーマエディタ上で調整できます。

コード編集は不要で、現在使用しているテーマのデザインに自然に馴染ませることが可能です。

シンプルにまとめたい場合も、あえて目立たせたい場合も、ストアの方針に合わせた表現ができます。

デザイン変更のたびに作業コストが発生しない点も、継続運用しやすいポイントです。

■ 1クリックでテーマに追加できるテーマに追加するだけで、ブログ記事ページにタグ一覧を簡単に表示できます。

アプリをインストール後、管理画面から ワンクリックでテーマに追加 できます。

複雑な設定やコード作業は不要なため、導入直後からすぐに利用を開始できます。

テスト導入や既存ブログへの後付けにも適しており、運用負荷を増やさずに改善を行えます。

▼株式会社UnReact 会社概要

会社名: 株式会社UnReact

代表者: 西川信行

事業内容: EC制作事業・アプリ開発・教育事業

URL: https://unreact.jp/