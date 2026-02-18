子どもの記念写真撮影を複数年にわたり計画している親の4人に1人以上が、子どもの計画的な記念写真撮影を「20歳頃まで」続けたいと考えている！フォトスタジオワタナベが「子どもの記念写真に関する調査」を実施

株式会社渡辺写真館

奈良県・大阪府・京都府を中心に写真撮影や振袖レンタル事業「フォトスタジオワタナベ(渡辺写真館)」を展開する株式会社渡辺写真館（本社：奈良県奈良市、代表取締役：鈴木 大明）は、1歳未満の子どもを持つ親（20代～40代の男女）を対象に「子どもの記念写真に関する調査」を実施しました。この調査から、1歳未満の子どもを持つ親の、記念写真撮影に関する計画の実態や、撮影を継続したい期間、撮影にかける年間の予算感などが明らかになりました。

＜背景＞

毎年の成長を記録する「バースデーフォト」や毎年異なるテーマで撮影する「成長カレンダー」といった記念撮影が人気を集め、子どもの記念写真の撮り方に変化が起きています。単発ではなく複数年にわたる撮影計画が一般化することで、撮影の頻度と企画性が向上しているという背景があります。このようなトレンドの中で、親が子どもの記念写真について、どれほどの計画性を持っているのか、その実態はまだ明らかではありません。そこで、フォトスタジオワタナベ(渡辺写真館)は、1歳未満の子どもを持つ親を対象に「子どもの記念写真に関する調査」を実施しました。

＜調査サマリー＞

・1歳未満の子どもを持つ親の約6割が、子どもの1歳までの記念写真撮影について、何らかの計画がある

・1歳未満の子どもを持つ親の半数以上が、子どもの1歳以降の記念写真撮影について、複数年にわたる何らかの計画がある

・子どもの1歳以降の記念写真撮影について、複数年にわたる何らかの計画がある親が、継続的に実施したいと考えている子どもの記念写真撮影テーマのトップ3は、1位「誕生日」、2位「季節のイベント」、3位「毎月の成長記録」

・子どもの1歳以降の記念写真撮影について、複数年にわたる何らかの計画がある親の4人に1人以上が、子どもの計画的な記念写真撮影を「20歳頃まで」続けたいと考えている

・子どもの記念写真撮影を計画的に行いたいと思う主な理由は、「成長の記録を形として残したいから」や「家族の思い出を大切にしたいから」

・子どもの1歳以降の記念写真撮影について、複数年にわたる計画がある親の4人に1人以上が、子どもの記念写真撮影にかける年間予算として「5万円以上」を見込んでいる

＜調査概要＞

調査期間：2026年1月30日～2月2日

調査方法：インターネット調査

調査対象：1歳未満の子どもを持つ親（20代～40代の男女）

調査人数：360名

モニター提供元：RCリサーチデータ

1歳未満の子どもを持つ親の約6割が、子どもの1歳までの記念写真撮影について、何らかの計画がある

まず、「子どもの1歳までの記念写真撮影について、自身の計画はどの程度具体的か」を尋ねる設問への回答では、1位が「おおまかな計画がある」で43.6%、2位が「特に計画はない」で41.4%、3位が「具体的な計画がある」で15.0%という結果になりました。1位と3位の各回答の比率を合計すると58.6%となり、この結果から、1歳未満の子どもを持つ親の約6割が、子どもの1歳までの記念写真撮影について、何らかの計画があることが判明しました。

1歳未満の子どもを持つ親の半数以上が、子どもの1歳以降の記念写真撮影について、複数年にわたる何らかの計画がある

次に、1歳未満の子どもを持つ親を対象に、「子どもの1歳以降の記念写真撮影について、複数年にわたる計画はあるか」を尋ねる設問への回答では、1位が「特に計画はない」で46.9%、2位が「おおまかな計画がある」で43.1%、3位が「具体的な計画がある」で10.0%という結果になりました。「特に計画はない」という回答が最も多い一方で、2位と3位の各回答の比率を合計すると53.1%となり、この結果から、1歳未満の子どもを持つ親の半数以上が、子どもの1歳以降の記念写真撮影について、複数年にわたる何らかの計画があることが明らかになりました。

子どもの1歳以降の記念写真撮影について、複数年にわたる何らかの計画がある親が、継続的に実施したいと考えている子どもの記念写真撮影テーマのトップ3は、1位「誕生日」、2位「季節のイベント」、3位「毎月の成長記録」

続いて、子どもの1歳以降の記念写真撮影について、複数年にわたる何らかの計画があると回答した人を対象に「継続的に実施したいと考えている子どもの記念写真撮影のテーマは何か」を尋ねる設問への回答では、1位が「誕生日」で69.1%、2位が「季節のイベント（お正月、ハロウィンなど）」で50.3%、3位が「毎月の成長記録（月齢フォトなど）」で34.6%という結果になりました。この結果から、子どもの1歳以降の記念写真撮影について、複数年にわたる何らかの計画がある親が、継続的に実施したいと考えている記念写真撮影のテーマで最も多かったのは「誕生日」であることがわかりました。

子どもの1歳以降の記念写真撮影について、複数年にわたる何らかの計画がある親の4人に1人以上が、子どもの計画的な記念写真撮影を「20歳頃まで」続けたいと考えている

また、子どもの1歳以降の記念写真撮影について、複数年にわたる何らかの計画がある親を対象に「子どもの計画的な記念写真撮影は、何歳頃まで続けたいと考えるか」を尋ねる設問への回答では、1位が「20歳頃まで」で26.2%、2位が「7歳頃まで」で25.7%、3位が「12歳頃まで」で19.9%という結果になりました。この結果から、子どもの1歳以降の記念写真撮影について、複数年にわたる何らかの計画がある親の4人に1人以上が、子どもの計画的な記念写真撮影を「20歳頃まで」続けたいと考えていることが明らかになりました。

子どもの記念写真撮影を計画的に行いたいと思う主な理由は、「成長の記録を形として残したいから」や「家族の思い出を大切にしたいから」

次に、子どもの1歳以降の記念写真撮影について、複数年にわたる何らかの計画がある親を対象に「子どもの記念写真撮影を計画的に行いたいと思う理由」を尋ねる設問への回答では、1位が「成長の記録を形として残したいから」で72.3%、2位が「家族の思い出を大切にしたいから」で66.5%、3位が「子どもが将来大きくなった時に、見せてあげたいから」で56.5%という結果になりました。この結果から、子どもの記念写真撮影を計画的に行いたいと思う主な理由は、「成長の記録を形として残したいから」や「家族の思い出を大切にしたいから」であることがわかりました。

子どもの1歳以降の記念写真撮影について、複数年にわたる計画がある親の4人に1人以上が、子どもの記念写真撮影にかける年間予算として「5万円以上」を見込んでいる

調査の最後、子どもの1歳以降の記念写真撮影について、複数年にわたる何らかの計画がある親を対象に「子どもの記念写真撮影にかける年間の予算はどのくらいを見込んでいるか」を尋ねる設問への回答では、1位が「1万円～3万円未満」で30.4%、2位が「3万円～5万円未満」で26.2%、3位が「5万円～7万円未満」で16.7%という結果になりました。この結果から、「1万円～3万円未満」という回答が最も多かった一方、「5万円～7万円未満（16.7%）」と「7万円～10万円未満（5.8%）」と「10万円以上（5.2%）」の回答比率を合計すると27.7%となり、子どもの1歳以降の記念写真撮影について、複数年にわたる計画がある親の4人に1人以上が、子どもの記念写真撮影にかける年間予算として「5万円以上」を見込んでいることが判明しました。

まとめ

今回の調査により、1歳未満の子どもを持つ親の約6割が、子どもの1歳までの記念写真撮影について、何らかの計画があることが明らかになりました。また、1歳未満の子どもを持つ親の半数以上が子どもの1歳以降の記念写真撮影についても複数年にわたる何らかの計画があり、こうした親が継続的に実施したいテーマのトップ3は、1位「誕生日」、2位「季節のイベント」、3位「毎月の成長記録」であることがわかりました。さらに、子どもの1歳以降の記念写真撮影について、複数年にわたる計画がある親の4人に1人以上が子どもの計画的な記念写真撮影を「20歳頃まで」続けたいと考えており、子どもの記念写真撮影を計画的に行いたいと思う主な理由は、「成長の記録を形として残したいから」や「家族の思い出を大切にしたいから」であることが判明しました。加えて、子どもの1歳以降の記念写真撮影について、複数年にわたる計画がある親の4人に1人以上が、子どもの記念写真撮影にかける年間予算として「5万円以上」を見込んでいることがわかりました。

本調査で明らかになった、「子どもの成長を形として残し続けたい」という親の思いに対して、フォトスタジオワタナベ(渡辺写真館)の「バースデーフォト」は、毎年訪れる記念日を彩り豊かに記録する機会を提供します。本サービスは、奈良県・京都府内を中心に展開する「フォトスタジオ」が運営しており、年齢制限なく毎年撮影できるシステムや、ドレスや着ぐるみなど多様な衣装・撮影小物・背景セットを備えています。この豊富なバリエーションにより、毎年その子らしい一枚を撮影することが可能となり、ご家族が望む形での「成長記録」の実現をサポートします。

調査実施会社

株式会社渡辺写真館

所在地：〒630-8393 奈良県奈良市鶴福院町26（本店）

代表者：代表取締役 鈴木 大明

事業内容：写真撮影、衣装レンタル、着付け、ヘアメイク

URL： https://photo-watanabe.jp/

フォトスタジオワタナベのバースデーフォト

フォトスタジオワタナベ(渡辺写真館)が提供する「バースデーフォト」は、奈良県・京都府に展開するフォトスタジオで、お子様の成長記録を残すための撮影サービスです。年齢を問わず毎年撮影が可能で、多様な衣装や背景の中から選択できます。ドレスやタキシード、着ぐるみといった衣装に加え、撮影小物やスマッシュケーキを用いた撮影にも対応しており、ご家族やペットと一緒の撮影も可能です。詳細は下記URLをご覧ください。



バースデーフォトメニュー： https://photo-watanabe-nara-birthday.com/



各店舗HP

・奈良本店

https://photo-watanabe-narahonten-birthday.com/



・奈良押熊店

https://photo-watanabe-narashioshikuma-birthday.com/



・奈良柏木店

https://photo-watanabe-narakashiwagi-birthday.com/



・橿原店

https://photo-watanabe-kashihara-birthday.com/



・広陵町 真美ケ丘店

https://photo-watanabe-koryo-birthday.com/



・京都 木津川店

https://photo-watanabe-kizugawa-birthday.com/