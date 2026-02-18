新宿 北村写真機店で写真家・浜田 泰介写真展「polkadot : reframe」を開催＜3/3(火)～3/12(木)＞写真家・渡部 さとる氏との開催記念トークイベントも
株式会社カメラのキタムラ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：山崎 智彦）が運営する新宿 北村写真機店では、2026年3月3日(火)～2026年3月12日(木)の期間、地下1F 「ベースメントギャラリー」にて、浜田 泰介写真展「polkadot : reframe」を開催いたします。「polkadot」とは、中庸なサイズのドットパターンを意味する言葉。浜田 泰介氏は、自主運営ギャラリー「サードディストリクトギャラリー」のメンバーとして、「polkadot」の展示を過去に複数回行ってきました。本展示では、これまでに行ってきた「polkadot」を「polkadot : reframe」として新たに再構成した展示となります。
■【写真展開催記念】渡部 さとる氏とのトークイベント
YouTubeチャンネル「2B Channel」の運営をはじめ、写真家として精力的に活動している渡部 さとる 氏をゲストに迎え、「ストレートフォトはなぜ面白い？」をテーマにトークイベントを開催いたします。
事前予約は不要ですので、ぜひ当日会場までお越しください。
※ 混雑状況に応じて、一時入場を規制させていただく可能性がございます。
【トークイベント開催概要】
日時：2026年3月7日(土)18:00～
場所：新宿 北村写真機店 地下1F ベースメントギャラリー
定員：20名（着席）
※先着でご案内いたします。
※20名を越えた場合は立ち見でご観覧いただけます。
■写真家プロフィール
浜田 泰介
6月1日、写真の日生まれ。
2005年よりフリーカメラマンとして活動。2014年にフォトスタジオ「pindot studio」を開業。
2019年よりYouTube チャンネル「写真虎の穴ハマチャンネル」を運営し、写真に関する情報を発信。
2023年からは、写真家による自主運営ギャラリー「サードディストリクトギャラリー」の運営メンバーとしても活動している。
主な写真展に「polkadot」（サードディストリクトギャラリー／2023年4月より継続開催・全8回）ほか。
web：taisukehamada.com
SNS：X／Instagram（@hamaxphoto）
渡部 さとる
1961年山形県米沢市生まれ
1984年日本大学芸術学部写真学科卒業後、新聞社に入社しスポーツ、報道写真を経験
同社退職後、フリーランスとして、雑誌、広告の撮影に携わる
2003年より「ワークショップ2B」を主宰
カメラマンとしての長年のキャリアとともに、写真作家として国内外の多数の写真フェスティバルに招待作家として参加、また年に一度は個展を開き、写真集の制作も続けている。
2020年には、現代アート化する写真表現を考察する著書『じゃない写真』（梓出版）を出版。
Youtube：2Bチャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCfaR0r_x5jN3gOXYYBjNkkQ)
■ベースメントギャラリーとは
新宿 北村写真機店 地下1Fにある写真ギャラリー。2024年6月に同館６Fより移転してリニューアルオープン。『地下から写真文化の発信』をコンセプトに誕生したベースメントギャラリーは、写真を愛するすべての人へ写真の魅力を発信し続けるスペースです。各業界で活躍するフォトグラファーの写真展をはじめ、メーカーとのコラボ企画など、写真やカメラにまつわるイベントをお楽しみいただけます。
■新宿 北村写真機店とは
カメラの聖地新宿に、写真とカメラにまつわるライフスタイル提案を行う新しい専門店として2020年7月にオープンしました。地下から地上まで全フロアで構成される店内では、新品・中古カメラ売場、ライカを中心としたヴィンテージサロン、修理や日々のメンテナンスまでサポートするサービスカウンター、写真展示などを行うイベントスペースなど、様々な写真のニーズにお応えするコンテンツを揃えます。2024年6月には６Fにライカブティックもオープンし、写真とカメラを愛する方からカメラ初心者の方まで、全ての方へ、豊かなフォトライフを提案していきます。
■店舗概要
営業時間：10:00~21:00
アクセス：JR 新宿駅東口から徒歩4分、東京メトロ丸の内線 新宿駅 A6出口 徒歩1分
東京メトロ副都心線 新宿三丁目駅 A6出口 徒歩1分
都営大江戸線 新宿西口駅 A5出口 徒歩4分
西武新宿線 西武新宿駅 正面口 徒歩7分
HP：https://www.kitamuracamera.jp/ja
電話番号：03-5361-8300