エリクソン、日本の新R&Dセンターの拠点を横浜に決定

エリクソン・ジャパン株式会社

本資料は2026年2月18日に発表された報道資料の抄訳です。

- 横浜・みなとみらい21地区に新R&Dセンターを開設。2026年4月に活動を開始し、2027年上半期（1月～6月）に新拠点を正式開設- 無線R&D日本センター 統括責任者にヤン・ファルグレンを任命、最大で300名規模の組織を予定し、採用活動を進行中- 先進的な無線技術開発を推進し、エコシステムとの連携や標準化活動を通じて、グローバル市場と日本を支援

エリクソン（NASDAQ: ERIC）は、2025年5月に発表した継続的な投資計画の一環として、世界の通信イノベーションに資する新たな日本のR&Dセンターの設置先を横浜市に決定しました。

また、本R&Dセンターを率いる無線R&D日本センター 統括責任者にヤン・ファルグレン（Jan Fallgren）を新たに任命しました。今後、ファルグレンは、次世代通信技術の開発を推進するとともに、エリクソンのグローバルエコシステムの中で、日本の通信技術を発展させる役割を担います。

新R&Dセンターは、横浜・みなとみらい21地区にあるエリクソンの既存拠点およびラボに近接して設置され、グローバルおよび日本市場向けの先進的な無線ハードウェア・ソフトウェア開発に注力します。具体的には、高性能なプログラマブル5Gネットワーク、次世代モバイル技術、オープンRANなどのオープンなネットワークアーキテクチャにおけるイノベーションを牽引し、顧客との共創に取り組むほか、国際的な標準化活動にも貢献していきます。

横浜では、交通至便な立地に加え、多様な企業・学術機関と高度人材の集積が図られ、産学官連携によりイノベーションが促進されています。

新R&Dセンター拠点予定地：〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい5丁目1番2号 横浜シンフォステージ ウエストタワー

施設内にはオフィススペースに加え、顧客やパートナーとの共創活動を行うエリアも設けられる予定です。

現在、即戦力となる通信・ソフトウェア・ハードウェア分野の経験者、および日本の大学からの新卒採用プロセスをすでに開始しています。新R&Dセンターは当初はエリクソン横浜オフィスと同居する形で2026年4月に活動を開始し、2027年上半期（1月～6月）に新拠点を正式に開所する予定です。2025年5月(https://www.ericsson.com/ja/press-releases/2025/5/ericsson-commits-to-japan-rd-investment)の発表のとおり、新R&Dセンターでは最終的に最大300人の新たな研究開発職の雇用創出を見込んでいます。

日本国内で高度なスキルを持つ人材基盤を構築することにより、エリクソンは将来の通信エンジニアを育成するとともに、日本政府、横浜市、産業界のパートナーとの連携を一層強化してまいります。

横浜市の山中竹春市長は次のように述べています。

「横浜市ではグローバル企業の研究開発拠点の誘致に取り組んでいます。このたび、通信テクノロジーの世界的パイオニアであり、5G通信で世界をリードするエリクソンが、日本の新たな研究開発拠点として横浜を選ばれたことを、心から歓迎します。新拠点における6Gをはじめとする先進的な無線通信技術の研究開発の推進により、新たなイノベーションの創出や次世代を担う人材の育成、横浜経済の活性化に繋がることを期待します」

エリクソンの上席副社長および北東アジア地域の総責任者、シャフィック・ナシーフ（Chafic Nassif）は次のように述べています。

「通信インフラは、常に高い性能とセキュリティが求められるきわめて重要な社会基盤です。当社の横浜での拡張は、研究開発能力の拡大にとどまらず、日本のお客様やパートナーの皆様との連携をより一層深めることを目的としています。この新たなR&Dセンターから世界に向けた共創を生み出すことで、国内の情報通信産業エコシステム全体を強化し、日本のデジタルトランスフォーメーションと経済安全保障を強力に支援してまいります」

エリクソンのネットワーク事業部で無線・トランスポートエンジニアリング責任者 兼 バイスプレジデントを務めるアンナ・ディカンダー（Anna Dicander）は、次のように述べています。

「5G・6Gにおけるイノベーションを世界へ発信すべく、当社は日本の企業、大学、スタートアップ、政府機関との連携を深めてまいります。エリクソンのグローバルな知見と日本の優れたエンジニアリング力を融合することで、次世代無線通信技術、AIを活用したネットワーク、省エネルギーソリューションの進化を推進し、日本のエンジニアが通信の未来を切り拓く支援をしてまいります」

エリクソンは年間約50億米ドルを全世界での研究開発に投資しており、5Gと次世代ソリューションにおける技術革新のリーダーシップを牽引しています。横浜のR&Dセンターは、エリクソンのグローバルR&Dネットワークにおける重要な拠点として、日本のパートナーとの連携を通じてイノベーションを推進していきます。

関連リンク

エリクソン、日本の研究開発投資を強化、最大300人の雇用を創出へ(https://www.ericsson.com/ja/press-releases/2025/5/ericsson-commits-to-japan-rd-investment)

エリクソンについて

エリクソンの高性能なネットワークは、毎日何十億人もの人々にコネクティビティを提供し ています。エリクソンは150年にわたり通信テクノロジー開発のパイオニアであり続け、通信事業者や企業にモバイル通信とコネクティビティのソリューションを提案しています。お客様やパートナーとともに、エリクソンは未来のデジタルな世界を実現します。

www.ericsson.com(http://www.ericsson.com/)

エリクソンプレスリリース・ブログのご登録はこちらから

https://www.ericsson.com/en/newsroom/latest-news/press-subscription

https://foryou.ericsson.com/blog-subscription-center.html

ソーシャルメディアでフォローをお願いします

X：https://x.com/ericssonjapan

(https://x.com/ericssonjapan)Facebook：https://www.facebook.com/ericsson

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/ericsson

詳細情報

エリクソンニュースルーム(https://www.ericsson.com/en/newsroom)