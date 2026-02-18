トゥモロー・ネット、セキュリティおよびコスト課題を解決するアプライアンス製品を発表

株式会社トゥモロー・ネット

株式会社トゥモロー・ネット（本社：東京都品川区、代表取締役社長：李 昌珍 以下、トゥモロー・ネット）は本日、オンプレミス環境において業務システムおよびAI開発・運用を支えるアプライアンス製品「Qeek Virtual Orchestrator（クイック バーチャル オーケストレーター）」および「Qeek Container Orchestrator（クイック コンテナ オーケストレーター）」を発表しました。本製品は、物理サーバーの調達から、仮想マシン（VM）およびコンテナ環境を統合的に管理できるプラットフォーム「OKESTRO（オーケストロ）」の動作検証までを完了した状態で提供するアプライアンス製品です。「Qeek Virtual Orchestrator」はOKESTRO CONTRABASSを搭載した業務システムなどの安定稼働を目的とした仮想化基盤、「Qeek Container Orchestrator」はOKESTRO VIOLAを搭載したAI開発・運用を含む計算処理を効率化するコンテナ基盤です。

近年、業務の高度化やデータ活用の進展により、IT基盤には安定性と柔軟性の両立が求められています。一方で、データ管理やセキュリティの観点から、オンプレミス環境を前提としたシステム構成を選択する企業・組織も多く存在します。

しかし、オンプレミスでこれらの基盤を導入・運用するには多くの費用と工程が必要となり、導入のハードルが高いのが実情です。トゥモロー・ネットはこの課題に対し、仮想化基盤とコンテナ基盤を2つの低価格なアプライアンスとして提供します。

Qeek Virtual Orchestrator（仮想化基盤）

「Qeek Virtual Orchestrator」は、物理サーバー上に仮想マシン（VM）を構築し、業務システムを安定的に運用するためのアプライアンス製品です。各VMに合わせてOSを選択可能なため柔軟性が高く、様々な用途のサーバーを作成可能です。ファイルサーバーやデータベースサーバーなど、常時稼働が求められる業務用途に適しています。

一般的に、オンプレミスでVM基盤を導入する場合、要件定義からサーバー選定、構築、検証まで複雑な工程が必要です。本製品では、トゥモロー・ネットがサーバー調達から仮想化機能の構築・検証までをあらかじめ実施した状態で提供するため、導入に必要な工数と期間を大幅に削減します。

Qeek Container Orchestrator（コンテナ基盤）

「Qeek Container Orchestrator」は、AIを含む各種計算処理やバッチ処理を効率的に実行するためのコンテナ型アプライアンス製品です。

計算処理や分析処理は一定時間で完了するものが多く、VMや物理サーバー単位でリソースを割り当てる構成では、処理終了後もCPUやGPUが占有され、リソースの低下が生じやすくなります。コンテナは、ジョブ実行時にコンテナを作成、処理完了後には自動的に削除しリソースが解放されるため、特にGPUを用いたAI処理においては、限られた計算資源を有効に活用できます。

一般的なコンテナ基盤では高度な専門知識やコマンド操作が必要となりますが、本製品では専用のWeb UIを搭載するため、高度な専門知識がなくても扱いやすい設計としています。

提供開始時期および提供価格

「Qeek Virtual Orchestrator」および「Qeek Container Orchestrator」は、2026年４月より提供開始を予定しています。

いずれの製品も4台から導入可能で、用途や規模に応じて柔軟に拡張可能です。

URL:

Qeek Virtual Orchestrator

https://www.tomorrow-net.co.jp/product/qeek-virtual-orchestrator/

Qeek Container Orchestrator

https://www.tomorrow-net.co.jp/product/qeek-container-orchestrator/

トゥモロー・ネットは、本製品を通じて、オンプレミス環境におけるITインフラ構築の複雑さを解消するとともに、AI活用を見据えた安全かつ効率的な基盤の提供を進めてまいります。

【トゥモロー・ネットについて】

トゥモロー・ネットは、AIで新しい社会を創る「Visionary AI Orchestrator」として、AIに関するインフラ、プラットフォーム基盤、アプリケーション、サービス、ユーザーインターフェイスにおいて最適なAI環境の導入を支援するトータルAIソリューションカンパニーです。創業以来培ってきた豊富なインフラ導入実績を活かしてGPUサーバーを含むAI基盤の選定・運用から、自社開発のチャットボット/ボイスボット、生成AI連携、マルチAIエージェントといった最先端のAIソリューションを用いたITシステムの構築を一気通貫で提供します。社会インフラ、金融、流通、コールセンターや行政サービスなどあらゆる分野におけるAIニーズをサポートし、社会をよりよい未来へ導くことを目指しています。

https://www.tomorrow-net.co.jp/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社トゥモロー・ネット ビジネス企画部門

メールアドレス tmn.press@tomorrow-net.co.jp

