【RODE（ロード）】人気のワイヤレスマイク「ワイヤレスプロ」と「ワイヤレスゴー（第3世代）」に、iOSデバイスへの“ダイレクトコネクト機能”を提供開始

銀一株式会社

RØDE Captureアプリを介して、物理的な受信機（RX）なしでiOSデバイスに直接接続

2026年2月18日（水）、オーストラリアのオーディオメーカー・RØDE Microphones（ロードマイクロフォンズ）は、32bit float録音に対応した人気のワイヤレスマイクシステム「ワイヤレスプロ」と「ワイヤレスゴー（第3世代）」に、新たなファームウェアアップデート（バージョン2.0.8）を公開しました。

今回のファームウェアアップデートにより、「ワイヤレスプロ」と「ワイヤレスゴー（第3世代）」に待望のダイレクトコネクト機能が実装されます。この機能は、同社の「ワイヤレスマイクロ」での成功を経て、両製品へと拡張されました。

本ファームウェアは、RØDEのコンパニオンアプリ「RØDE Central(https://rode.com/ja-jp/apps/rode-central)（デスクトップ版）」アプリ経由で、現在無償でダウンロード可能です。

アップデートの主な新機能とメリット

「RØDE Capture」を介して、送信機（TX）をBluetoothで直接iOSデバイスにペアリングができるようになりました。スマートフォンへ受信機（RX）を接続せずに、クリアな音声を収録できます。

※ダイレクトコネクトは、「RØDE Capture」アプリ使用時に有効となる機能です。

※「RØDE Capture」のシステム要件は、iOS 16以降です。

iOS 15以前のiOS または一部機種によっては機能が制限される場合があります。

※対象のスマートフォンは、iOSデバイスに限定されます。

◆ ダイレクトコネクトのメリット

セットアップの劇的な簡素化と携行性の向上

コンテンツクリエイターやプロフェッショナルへの、シームレスなワイヤレス収録環境の提供

「RØDE Capture」による、動画撮影体験の総合的な強化

◆ ダイレクトコネクトによる主な機能

「RØDE Capture」内で互換性のある送信機（TX）のスキャンとペアリング

マイクレベルのリアルタイムモニタリング

マージモード、スプリットモードの設定変更及び、デバイスへの録音

ゲインアシスト機能の設定

◆ ダイレクトコネクト設定方法

ステップ 1：「RØDE Central」経由でワイヤレスキットのファームウェアをアップデートする

- お使いのパソコンに、RØDE Centralアプリの最新バージョンをダウンロードします。- 「ワイヤレスプロ」または「ワイヤレスゴー（第3世代）」の受信機と送信機2台をパソコンに接続します。- RØDE Centralアプリを起動します。ワイヤレスキットのファームウェアアップデートが必要な場合、メッセージが表示されます。- アプリ画面の指示に従って、送信機、受信機のアップデートを完了します。

！！重要！！

ダイレクトコネクトを有効にするファームウェアは、モバイル版アプリではアップデートできません。必ず、RØDE Centralのデスクトップ版を使用してください。

ステップ 2：iPhoneで「RØDE Capture」アプリを開く

- App StoreからRØDE Captureアプリの最新バージョンがインストールされていることを確認し、アプリを開きます。

ステップ 3：iPhoneに送信機をペアリングする

- 「ワイヤレスプロ」または「ワイヤレスゴー（第3世代）」の送信機の電源を入れます。- RØDE Captureアプリで、画面の指示に従ってペアリングメニューに入ります。- アプリの左上隅にあるオーディオメニュー（マイクのアイコン）を開きます。「Direct Connect to TX」を選択すると、ペアリング可能な送信機（TX）のスキャンを開始します。- 対象の送信機（TX）がアプリに表示されたら、タップして接続します。これで、準備完了です。

このダイレクトコネクト機能は、長年にわたるユーザーからの重要なフィードバックに応え、実現した革新的な進歩です。「ワイヤレスプロ」と「ワイヤレスゴー（第3世代）」は、成長を続けるクリエイターおよびプロフェッショナルな映像業界において、それぞれのカテゴリーでクラス最高のソリューションとしての地位をさらに強固なものとします。

ロードは今後もクリエイターの皆さまの創造性を最大限に引き出すための、革新的なオーディオソリューションを提供いたします。

ロード ワイヤレスマイクキット

ブラックワイヤレス プロ

32bit floatオンボード録音、タイムコード出力など、多機能ワイヤレスマイクキット

コンパクトなボディに多数の機能が詰め込まれた、”オールインワン”のワイヤレスマイクキットです。最長260m（見通し）の伝送距離、32bit floatで記録可能な40時間以上のオンボード録音、タイムコード出力による音声と映像のシームレスな同期、ラベリアマイク用端子にロック式コネクタを採用するなど、高音質な録音だけではなく、柔軟かつ信頼性の高い制作フローを求められるプロフェッショナル現場で活躍します。

銀一：https://www.ginichi.com/shop/g/g43035

レッドワイヤレス ゴー（第3世代）

32bit floatオンボード録音対応 超小型ワイヤレスマイクキット

32bit float オンボード録音に対応し、常にクリアなバックアップを確保。細かいゲイン調整、ロック式コネクタ、ヘッドフォンモニタリング、直感的なディスプレイ＆ボタン操作など、プロ仕様の機能を搭載しています。

ブラック、ホワイト、グリーン、ブルー、パープル、レッド、ピンク、オレンジと、カラフルな8色展開。

銀一：https://www.ginichi.com/shop/g/g165308/

RØDE Microphones（ロード マイクロフォンズ）

ロードマイクロフォンズは、1990年代初頭に創業したオーストラリアのオーディオメーカーです。

高品質なコンデンサーマイクに定評があり、ボーカルマイクやスタジオ収録用マイクだけではなく、映像制作・報道・放送のためのガンマイクやオンカメラマイク、ワイヤレスマイクキットなど、幅広いラインナップを展開しています。2022年にはメーカー初となるヘッドホンを発売し、新たな挑戦を続けています。

彼らは創業時より最新の機械や技術に惜しみなく投資し、常にマーケットを牽引するアイテムを世に送り出しています。技術革新への情熱、品質へのこだわり、そしてすべてのコンテンツクリエイターへ素晴らしいサウンドを届けるという強い使命感が、ロードマイクロフォンズを常に成長させています。

ロードマイクロフォンズ製品については、ロードマイクロフォンズの国内向けブランドサイトをご覧ください。

https://ginichi.site/rode

【会社概要】

社名：銀一株式会社（GIN-ICHI CORPORATION）

設立：昭和35年4月5日（創業 昭和33年4月）

事業内容：映像機材（写真、動画、ビデオ、映画）の輸入及び販売、映像機材のレンタル、撮影スタジオ及び暗室の設計・施工、デジタル撮影及び DTP システムの販売。

ホームページ：https://www.ginichi.co.jp/

ウェブカタログ：https://www.ginichi.co.jp/support/catalogue/(https://www.ginichi.co.jp/support/catalogue/)





※ 銀一株式会社は、ロードマイクロフォンズ製品 日本総代理店です。

※ 本プレスリリース記載の情報は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。

※ 掲載製品の写真と実際の色は撮影の条件等により異なる場合があります。

※ 記載されているRØDE Microphones製品名・技術は豪州およびほかの国々におけるRØDE Microphones社の商標または登録商標です。

※ iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。