歌声合成ソフトウェア『初音ミク V6』2026年4月14日発売決定！　本日より予約受付開始！

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：伊藤博之、以下クリプトン）は、歌声合成ソフトウェア『初音ミク V6』の発売日を2026年4月14日（火）に決定し、本日より予約受付を開始いたしました。本製品は、ボーカルエディター「VOCALOID6 Editor」を同梱した〈スターターパック〉と、すでにエディターをお持ちの方に向けた〈ボイスバンク〉の2形態で展開。いずれの形態も歌唱パート以外の音楽制作に必要なソフトウェアや音源を同梱しているため、購入したすぐその日から本格的な音楽制作を始めることが可能です。

予約受付を開始するにあたり、同製品のパッケージに描かれる新しいビジュアルのシルエットのみ先行して公開いたしました。ビジュアルの全貌は3月9日（月）に公開予定です。ご予約に関する詳細は、デジタルクリエイター向けダウンロードストア「SONICWIRE（ソニックワイヤ）」上のティザーページからご確認ください。

SONICWIRE『初音ミク V6』ティザーページ：https://sonicwire.com/product/virtualsinger/special/miku-v6

自然な発声を、歌詞とメロディーの入力だけで。

※開発途中のため、実際の画面とは異なる可能性がございます

『初音ミク V6』は、初音ミクの日本語・英語・中国語に対応した（*1）オリジナル・ボイスバンクを搭載した、VOCALOID6対応の歌声合成ソフトウェア（別称：バーチャルシンガー・ソフトウェア）です。

VOCALOID:AIを駆使した歌声合成エンジンに最適化されており、歌詞とメロディーを入力するだけで、自然な息継ぎを自動で加えることや、複数の言語を織り交ぜた流暢な歌唱を実現できます。また、機械学習により、ピッチ推移や音量推移、タイミングやアクセントなどを学んでいるため、人間の声に近い温かみや自然な揺らぎを感じられる歌声表現にも長けています。

そうしたアルゴリズムにより『初音ミク V6』は初期設定のままでも流暢に歌い上げますが、もちろん作り手のこだわりを細部まで反映させることも可能です。たとえば「Expressionパラメーター」で声のハリの強弱を調整したり、しゃくりやビブラート、タメといった繊細な歌唱表現を、画面上のピッチ・音量カーブを見ながら直感的に編集したり。さらに、ひとつのフレーズからニュアンスの異なるボーカルを複数生成する「TAKE機能」を活用すれば、厚みのあるハモリパートも手軽に制作することができます。まるで自分だけのボーカリストに直接ディレクションを行うような感覚で、バーチャルシンガー『初音ミク』と一緒に理想の歌声を追求することができるでしょう。



*1）中国語については『初音ミク V6』正式リリース後の無償アップデートにて対応となります。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Yl4ixGmtGzM ]

現在「ボカロ文化」として親しまれているインターネット発の創作文化が花開いたのは、2007年に発売した『初音ミク』の最初のソフトウェアがきっかけでした。同ソフトで作られた音楽が次々とインターネット上に投稿されたことで、イラスト・歌・ダンスなどの創作の連鎖が世界規模で拡がり、ひとつの文化現象を巻き起こしたのです。

『初音ミク V6』には、本格的な音楽制作が可能なDAWソフトウェア「Cubase LE」も付属しており、製品を手にしたその日からすぐにパソコンを使用した音楽制作（DTM）をスタートできます。今なお拡がり続ける創作文化に、あなたも作り手として参加してみませんか？

◆◆製品概要◆◆

『初音ミク V6』

リリース日

2026年4月14日（火）

通常価格

〈スターターパック〉24,200円（税込）

〈ボイスバンク〉10,780円（税込）

予約ページ

https://sonicwire.com/product/virtualsinger/special/miku-v6

〈優待販売について〉

対象製品（『VOCALOID2 初音ミク』『初音ミク V3』『初音ミク V4X』『初音ミク V4 ENGLISH』『初音ミク V4 CHINESE』『ピアプロキャラクターズ・スーパーパック』のいずれか）をSONICWIREでご購入、もしくはクリプトンサイトでライセンス登録された皆さまについては、下記優待価格でお買い求めいただけます。

優待価格

〈スターターパック〉21,780円（税込）

〈ボイスバンク〉8,624円（税込）

優待販売をご希望の方は、対象製品が登録されているアカウントでログインした上で、予約ページよりお申し込みください。対象ユーザー様には自動的に優待価格が適用されます。

※〈スターターパック〉は『初音ミク V6』のボイスバンクと「VOCALOID6 Editor」をセットにした製品です。

※パッケージ版、ダウンロード版ともに価格は同じです。

【お問い合わせ先】

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 SONICWIRE担当

E-mail：sonicwire@crypton.co.jp

＜参考情報＞

▼『初音ミク』とは https://piapro.net/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が2007年に企画・開発した、歌詞とメロディーを入力すると歌わせることができる歌声合成ソフトウェア。パッケージに描かれたキャラクターは、ブルーグリーンのツインテールが特徴的な姿を持つ。本ソフトで作られた音楽がインターネット上に多数投稿されたことでイラスト・歌・ダンスなどの創作の連鎖が拡がり、文化現象となった。

今では「バーチャルシンガー」としても多方面で活躍するようになり、国内では初音ミクたちのライブと創作の楽しさを体験できる企画展を併催したイベント『初音ミク「マジカルミライ」』が、2013年からの累計で58万人以上を動員。2026年はOSAKA、TOKYO、HAMAMATSUの3都市で開催される。また国外では、初音ミクの世界ツアーシリーズ「HATSUNE MIKU EXPO」が、これまでに50都市で120公演を巡演。2025年11月にはシリーズ初のアジアツアーを完走、2026年には北米ツアーを控えている。他にもイベントに限らず、伝統芸能や著名なアーティストとのコラボレーションなど、様々な関連コンテンツが国内外で展開されている。

▼「VOCALOID（ボーカロイド／通称：ボカロ）」とは

本来の定義は、ヤマハ株式会社が2003年に開発した、歌詞とメロディー（楽譜情報）を入力するだけで楽曲のボーカルパートを制作できる歌声合成技術および、その応用ソフトウェアの名称・呼称。いまでは歌声合成ソフトウェア（VOCALOID以外の技術を用いた同種のソフトウェアを含む）を使用した楽曲全般が「ボカロ曲」と呼称されており、音楽シーンにおいては「ボーカロイド」がひとつのジャンル名として用いられることがある。

※「VOCALOID（ボーカロイド）」および「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です

▼「SONICWIRE（ソニックワイヤ）」とは https://sonicwire.com/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が運営する、世界最大規模の「音」に関するソフトウェア、プラグイン、素材の総合ダウンロードストア。プロミュージシャン御用達の最高級オーケストラ音源から、世界人気No.1ドラム音源、楽曲制作用サウンド素材集（サンプルパック）、映像作品やスマホアプリに使える効果音、BGMまで、膨大なラインナップの中から好みのソフト音源やサウンド素材を、”いつでも・どこでも・すぐに”購入できる。また、音声分離などの音声編集サービス、必要なサウンド／音楽をライセンス又は制作するサービスなども展開。音に関わるクリエイションのためのツールとソリューションを提供している。

＜会社概要＞

会社名：クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

代表者：代表取締役 伊藤博之

所在地：〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西4丁目1-1 日本生命札幌ビル11F

設 立：1995年7月

サウンド素材を輸入販売する「音の商社」として創業。得意分野の「音」を探究しながらデジタルコンテンツに関わる事業を展開する中、2007年に歌声合成ソフトウェア『初音ミク』を企画開発した。掲げるミッションは、クリエイターが物事を「ツクル」ための技術やサービス、つくった物事を発表する場を「創る」こと。北海道札幌市から国内外に向けて、4,000万件以上のサウンドコンテンツのライセンス販売をはじめ、音声技術開発、音楽配信プラットフォームの開発・運営、キャラクターライセンス事業、ライブ・イベント制作事業、地域を応援するローカルプロジェクトの企画・運営など、多岐にわたるサービス構築・技術開発に取り組んでいる。



コーポレートサイト：https://www.crypton.co.jp/