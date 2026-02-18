【英国へ挑戦】CES2026受賞製品「ARIVIA」世界最大級の海洋テクノロジー展示会「Oceanology International 2026」に出展決定

株式会社スペースワン

株式会社スペースワン（本社：福島県郡山市／東京営業所：東京都台東区、代表取締役：小林 康宏、以下「スペースワン」）は、2026年3月10日（火）～12日（木）に英国・ロンドンで開催される世界最大級の海洋テクノロジー展示会「Oceanology International 2026」に出展いたします。

今回の出展は、2026年1月のCES（米国・ラスベガス）、2月のSingapore Airshow（シンガポール）に続く海外展示会への出展であり、エンターテインメント分野で注目を集めた水上ドローン「ARIVIA」を、海洋テクノロジー分野へと展開する新たな挑戦となります。

英国において、“海洋エンターテインメント”という新たな領域を提案し、港湾・沿岸エリア・観光地などにおける社会実装の可能性を探ります。

■Oceanology International 2026について

Oceanology International（OI）は、海洋観測、海洋ロボティクス、港湾インフラ、オフショアエネルギー、環境モニタリングなど、海洋分野の最先端技術が一堂に会する世界最大級の海洋テクノロジーの展示会です。英国・ロンドンで2年に一度開催され、海洋産業に関わる企業、研究機関、政府機関、港湾管理者、エンジニアなど、世界各国から専門家が集結します。

欧州海洋市場の中心地である英国で開催される本展示会は、海洋分野における技術革新と国際的なビジネス創出の場として高い注目を集めています。

公式サイト：https://www.oceanologyinternational.com/

■出展の目的

スペースワンは、これまで米国・欧州・中東・アジアでの国際展示会を通じて、水上ドローン「ARIVIA」に対する高い評価と多くのフィードバックを得てきました。

そうした反響の中で、ARIVIAは単なる水上エンターテインメント機器にとどまらず、水辺空間そのものの価値を高める新たな活用モデルとして展開可能であることが明確になってきました。

今回のOceanology International 2026では、ARIVIAを“海を舞台にする”水上ドローンとして、港湾・沿岸エリアにおける空間価値の向上や、観光地・ウォーターフロント開発との連携によるにぎわい創出、さらにはマリーナ施設や海洋イベントとの協業モデルなど、海洋分野に特化した具体的な活用提案を行う予定です。

本出展を通じて、欧州の海洋関連企業や港湾関係者とのパートナーシップ構築を推進し、実証実験および導入プロジェクトの創出へとつなげていきます。

■水上ドローン「ARIVIA」とは

CES2026（展示ブースの様子）Singapore Airshow 2026（展示ブースの様子）

ARIVIA（アリヴィア）は、噴水・LED・自動航行機能を備えた水上ドローンです。

ブイ型の自律制御デバイスとして、水上を移動しながら位置制御や演出制御を行うことができ、本体にはLED、制御可能な噴水、GPS、制御技術、音響再生機能などを搭載しています。

複数台を連携させることで、水上空間における可視化や演出を行うほか、音楽や映像演出と連動した表現にも対応可能です。

ARIVIAは、エンターテインメント用途に加え、水辺や港湾エリアなどにおける水上空間の活用や安全性向上といった観点からも活用が期待されています。

都市の水辺、観光地、リゾート施設、プール、港湾・漁港、公園など、さまざまな水域での活用を想定しており、水上空間に新しい価値と選択肢を提供します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=nCit_CKeLtg ]

CES2026 ARIVIA紹介の様子

■開催概要・ブース位置

デザインモデル ― 洗練された未来的フォルム―CES Innovation Awards 2026受賞大勢の方が耳を傾けたピッチの様子

名 称：Oceanology International 2026

日 程：2026年3月10日（火）～3月12日（木）9:30～18:00 ※最終日16:00まで

会 場：ExCeL London（英国・ロンドン）

（Royal Victoria Dock, 1 Western Gateway, Royal Docks, London E16 1XL, United Kingdom）

ブース：H603

■株式会社スペースワンについて

詳細を見る :https://floorplanning-visualisation.rxweb-prd.com/OI---26/exfx.html

本社：福島県郡山市香久池1-17-3

東京営業所：東京都台東区上野1-20-1-5F

代表者：代表取締役 小林 康宏

設立：1996年8月8日

ウェブサイト：https://spacexone.com/

事業内容：空中ドローン、水中ドローンの人材育成・点検・調査・販売事業、福島県産品を中心とした販売企画事業、クリエイティブ事業、各種コンサルティング事業

ARIVIA公式ウェブ：https://ariviax.com/

最新の水上ドローン「ARIVIA」の詳細情報や製品コンセプト、ビジュアル素材をご覧いただけます。