【 会場案内図公開 】日本最大級* DX実現・経営課題解決のための総合展 DX 総合EXPO／ビジネスイノベーションJapan／AI World @幕張メッセ

写真拡大 (全4枚)

エバーリッジ株式会社

DX 総合EXPO／ビジネスイノベーションJapan／AI World 会場案内図

2/25(水)～27(金)の3日間、幕張メッセにて開催いたします、


DX分野 日本最大級*の展示会「DX 総合EXPO」(https://www.bizcrew.jp/expo/dx-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_dx_top)


経営課題解決のための展示会「ビジネスイノベーションJapan 」(https://www.bizcrew.jp/expo/bij-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_bij_top)


AIによるビジネス変革のための展示会「AI World」(https://www.bizcrew.jp/expo/ai-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_ai_top)の


会場案内図を公開いたしました！


会場案内図 詳細はこちら :
https://www.expo-registration.jp/map/dx

働き方改革や、企業の生産性向上、生成AIや業務自動化まで、


本展示会では、現代ビジネスの変革期を乗り越え、


企業の競争力強化を支援する最新の製品・サービスが日本最大規模*で一堂に会します。



情報収集から具体的な導入検討まで、貴社の課題解決に直結する出会いの場としてぜひご活用ください！


豪華特別講演も無料で聴講可能！


豪華講師陣による特別公演開催予定

特別公演詳細はこちら :
https://www.bizcrew.jp/expo/seminar/dx-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_tokubetsukouen

展示会・特別講演での学びを最大化する交流会


各部署の担当者で交流できるBizcrewトークラウンジ併設

トークラウンジ詳細はこちら :
https://www.bizcrew.jp/networking-1/14991

大好評！お友達紹介キャンペーン実施中


Amazon ギフトカード500円分を「あなた」と「紹介した方」のお二人に進呈！

ギフトカードキャンペーンはこちら :
https://www.bizcrew.jp/referral/2026-spr-dxbijai

---＜展示会概要＞-------------------------------------------------------


DX 総合EXPO 2026 春 東京


【構成展】 　


　人事・労務DX EXPO 　　 経理・財務DX EXPO


　法務DX EXPO 　　　　　 マーケティングDX EXPO


　営業DX EXPO 　　　　　 業務改革DX EXPO


　情報システムDX EXPO



　展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/dx-tokyo(https://www.bizcrew.jp/expo/dx-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_dx_top)



ビジネスイノベーション Japan 2026 春 東京


【構成展】


　経営支援 EXPO　　　　　　　働き方改革 week


　人材育成・採用支援 EXPO　　ウェルビーイング EXPO



　展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/bij-tokyo(https://www.bizcrew.jp/expo/bij-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_bij_top)



AI World 2026 春 東京


【構成展】


　AI業務改革 EXPO　　　AI開発技術展


　AI人材育成 EXPO


　AIセキュリティ・ガバナンス EXPO



　展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/ai-tokyo(https://www.bizcrew.jp/expo/ai-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_ai_top)



会　期：2026年2月25日(水)～2月27日(金) 10時～17時　


会　場：幕張メッセ(１～３・9・10ホール)


主　催：DX 総合EXPO／ビジネスイノベーション Japan／AI World 実行委員会


　　　（ エバーリッジ株式会社 内 ）


後　援：（一社）日本デジタルトランスフォーメーション推進協会、


　　　　（一社）日本テレワーク協会、（一社）AI・IoT普及推進協会


---------------------------------------------------------------------------


＊当委員会調べ。展示規模は同種展示会との展示面積の比較。