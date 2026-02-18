【 会場案内図公開 】日本最大級* DX実現・経営課題解決のための総合展 DX 総合EXPO／ビジネスイノベーションJapan／AI World @幕張メッセ
DX 総合EXPO／ビジネスイノベーションJapan／AI World 会場案内図
2/25(水)～27(金)の3日間、幕張メッセにて開催いたします、
DX分野 日本最大級*の展示会「DX 総合EXPO」(https://www.bizcrew.jp/expo/dx-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_dx_top)
経営課題解決のための展示会「ビジネスイノベーションJapan 」(https://www.bizcrew.jp/expo/bij-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_bij_top)
AIによるビジネス変革のための展示会「AI World」(https://www.bizcrew.jp/expo/ai-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_ai_top)の
会場案内図を公開いたしました！
会場案内図 詳細はこちら
https://www.expo-registration.jp/map/dx
働き方改革や、企業の生産性向上、生成AIや業務自動化まで、
本展示会では、現代ビジネスの変革期を乗り越え、
企業の競争力強化を支援する最新の製品・サービスが日本最大規模*で一堂に会します。
情報収集から具体的な導入検討まで、貴社の課題解決に直結する出会いの場としてぜひご活用ください！
豪華特別講演も無料で聴講可能！
豪華講師陣による特別公演開催予定
特別公演詳細はこちら
https://www.bizcrew.jp/expo/seminar/dx-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_tokubetsukouen
展示会・特別講演での学びを最大化する交流会
各部署の担当者で交流できるBizcrewトークラウンジ併設
トークラウンジ詳細はこちら
https://www.bizcrew.jp/networking-1/14991
---＜展示会概要＞-------------------------------------------------------
DX 総合EXPO 2026 春 東京
【構成展】
人事・労務DX EXPO 経理・財務DX EXPO
法務DX EXPO マーケティングDX EXPO
営業DX EXPO 業務改革DX EXPO
情報システムDX EXPO
展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/dx-tokyo(https://www.bizcrew.jp/expo/dx-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_dx_top)
ビジネスイノベーション Japan 2026 春 東京
【構成展】
経営支援 EXPO 働き方改革 week
人材育成・採用支援 EXPO ウェルビーイング EXPO
展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/bij-tokyo(https://www.bizcrew.jp/expo/bij-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_bij_top)
AI World 2026 春 東京
【構成展】
AI業務改革 EXPO AI開発技術展
AI人材育成 EXPO
AIセキュリティ・ガバナンス EXPO
展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/ai-tokyo(https://www.bizcrew.jp/expo/ai-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_ai_top)
会 期：2026年2月25日(水)～2月27日(金) 10時～17時
会 場：幕張メッセ(１～３・9・10ホール)
主 催：DX 総合EXPO／ビジネスイノベーション Japan／AI World 実行委員会
（ エバーリッジ株式会社 内 ）
後 援：（一社）日本デジタルトランスフォーメーション推進協会、
（一社）日本テレワーク協会、（一社）AI・IoT普及推進協会
---------------------------------------------------------------------------
＊当委員会調べ。展示規模は同種展示会との展示面積の比較。