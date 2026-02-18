【 会場案内図公開 】日本最大級* DX実現・経営課題解決のための総合展 DX 総合EXPO／ビジネスイノベーションJapan／AI World @幕張メッセ

エバーリッジ株式会社DX 総合EXPO／ビジネスイノベーションJapan／AI World 会場案内図

2/25(水)～27(金)の3日間、幕張メッセにて開催いたします、

DX分野 日本最大級*の展示会「DX 総合EXPO」(https://www.bizcrew.jp/expo/dx-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_dx_top)

経営課題解決のための展示会「ビジネスイノベーションJapan 」(https://www.bizcrew.jp/expo/bij-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_bij_top)

AIによるビジネス変革のための展示会「AI World」(https://www.bizcrew.jp/expo/ai-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_ai_top)の

会場案内図を公開いたしました！

会場案内図 詳細はこちら :https://www.expo-registration.jp/map/dx

働き方改革や、企業の生産性向上、生成AIや業務自動化まで、

本展示会では、現代ビジネスの変革期を乗り越え、

企業の競争力強化を支援する最新の製品・サービスが日本最大規模*で一堂に会します。

情報収集から具体的な導入検討まで、貴社の課題解決に直結する出会いの場としてぜひご活用ください！

豪華特別講演も無料で聴講可能！

展示会・特別講演での学びを最大化する交流会

大好評！お友達紹介キャンペーン実施中

豪華講師陣による特別公演開催予定特別公演詳細はこちら :https://www.bizcrew.jp/expo/seminar/dx-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_tokubetsukouen各部署の担当者で交流できるBizcrewトークラウンジ併設トークラウンジ詳細はこちら :https://www.bizcrew.jp/networking-1/14991Amazon ギフトカード500円分を「あなた」と「紹介した方」のお二人に進呈！ギフトカードキャンペーンはこちら :https://www.bizcrew.jp/referral/2026-spr-dxbijai

---＜展示会概要＞-------------------------------------------------------

DX 総合EXPO 2026 春 東京

【構成展】

人事・労務DX EXPO 経理・財務DX EXPO

法務DX EXPO マーケティングDX EXPO

営業DX EXPO 業務改革DX EXPO

情報システムDX EXPO

展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/dx-tokyo(https://www.bizcrew.jp/expo/dx-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_dx_top)

ビジネスイノベーション Japan 2026 春 東京

【構成展】

経営支援 EXPO 働き方改革 week

人材育成・採用支援 EXPO ウェルビーイング EXPO

展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/bij-tokyo(https://www.bizcrew.jp/expo/bij-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_bij_top)

AI World 2026 春 東京

【構成展】

AI業務改革 EXPO AI開発技術展

AI人材育成 EXPO

AIセキュリティ・ガバナンス EXPO

展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/ai-tokyo(https://www.bizcrew.jp/expo/ai-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_ai_top)

会 期：2026年2月25日(水)～2月27日(金) 10時～17時

会 場：幕張メッセ(１～３・9・10ホール)

主 催：DX 総合EXPO／ビジネスイノベーション Japan／AI World 実行委員会

（ エバーリッジ株式会社 内 ）

後 援：（一社）日本デジタルトランスフォーメーション推進協会、

（一社）日本テレワーク協会、（一社）AI・IoT普及推進協会

---------------------------------------------------------------------------

＊当委員会調べ。展示規模は同種展示会との展示面積の比較。