【CAFE FLO（カフェ フロ）】2月19日（木）より看板メニューがリニューアル！特製アパレイユがとろける「至福のフレンチトースト」が新登場。お食事系からスイーツまで全4種を展開。

すかいらーくグループの洋菓子・洋惣菜の「FLO（フロ プレステージュ）」がプロデュースする新業態「CAFE FLO（カフェフロ）」は、2026年2月19日（木）より、看板メニューであるフレンチトーストを全面リニューアルいたします。

お食事系からスイーツまで、日常のあらゆるシーンに寄り添う4つの新しい味わいをお届けします。

■ カフェフロの技が光る「特製アパレイユ」

FLOのフレンチトーストはじっくり時間をかけて「特製アパレイユ」を染み込ませることで、焼き上がりの香ばしさと、中から溢れ出す濃厚なコク、そしてとろけるような口どけのコントラストを実現。店内厨房で一枚ずつ丁寧に焼き上げるライブ感とともにご提供します。

■ 2月19日（木）から楽しめる4つのラインナップ

オーダーが入るごとに店内で1枚1枚焼き上げるフレンチトースト

１、FLOのフレンチトースト

価格：1,408円（本体価格 1,280円）

「シンプルだからこそ、素材の力が溢れ出す。繊細な口どけを堪能」

CAFE FLOが自信を持ってお届けする、原点にして頂点の一皿です。

FLO秘伝の「特製アパレイユ」にじっくりと漬け込むことで生まれるのは、奥深いコクと、舌の上でとろけるような繊細な口どけ。店内の厨房で丁寧に焼き上げ、外はカリッと香ばしく、中はアパレイユの豊かな甘みがジュワッと溢れ出します。

余計なものを削ぎ落としたシンプルな仕立てだからこそ、素材本来の美味しさを心ゆくまで愉しめる贅沢な一品です。

FLOのフレンチトースト 1,408円（本体価格 1,280円）

２、ベーコンと十勝パルメザンチーズのフレンチトースト

価格：1,738円（本体価格 1,580円）

「芳醇なチーズと厚切りベーコンが織りなす、至福の『甘じょっぱさ』」

お食事系フレンチトーストの真髄を味わえる、ボリュームたっぷりな一皿です。

こんがり焼いたベーコンと、十勝産パルメザンチーズの濃厚なコクが、フレンチトーストの柔らかな甘みと溶け合います。フレッシュなミニトマトの彩りと、アクセントに添えたクルミの食感、ほんのり立ち昇るローズマリーの香りが、味わいの深みを一層引き立てます。

心もお腹も満たされる食事メニューです。

ベーコンと十勝パルメザンチーズのフレンチトースト 価格：1,738円（本体価格 1,580円）

３、サラダ仕立てのベーコンエッグフレンチトースト

価格：1,848円（本体価格 1,680円）

「とろ～り目玉焼き×バルサミコの魔法。ヘルシーに楽しむ大人のお食事」

目玉焼きのまろやかなコクと、香ばしく焼き上げた厚切りベーコンが主役のサラダプレートです。

全体をキリッと引き締めるのは、爽やかな酸味と甘みが絶妙なバルサミコクリーム。

新鮮な野菜とともに楽しむことで、素材の旨味が際立ち、しっかりとした食べ応えがありながらも、軽やかでヘルシーな満足感を両立させました。

彩り豊かな見た目も愉しめる、感性豊かな大人の時間を彩る一皿です。

サラダ仕立てのベーコンエッグフレンチトースト 1,848円（本体価格 1,680円）

４、ベリーのフレンチトースト アイス添え

価格：1,958円（本体価格 1,780円）

「甘酸っぱいベリーとひんやりアイス。変化し続ける味わいに心ときめく」

デザートタイムを最高に華やかに彩る、スイーツ仕立てのフレンチトーストです。

みずみずしいイチゴとブルーベリーに、軽やかなクリームとひんやり冷たいバニラアイスをトッピング。とろりとしたイチゴソースを回しかければ、フルーツの酸味がアパレイユの甘みをいっそう際立たせます。

クリーミーなコクと果実の爽やかさが口の中で溶け合い、最後の一口まで驚きと愉しみが続く、ご褒美にふさわしい贅沢なデザートです。

ベリーのフレンチトースト アイス添え 1,958円（本体価格 1,780円）

「お食事にも デザートにも、移ろう 味わいの愉しみ。」

カフェフロが自信を持ってお届けする新しいフレンチトーストは、朝のひとときから贅沢なティータイムまで、一日のどのシーンにも寄り添う一皿へと「深化」いたしました。

店内の厨房で丁寧に焼き上げる至福の口どけとともに、ひと口ごとに「移ろう」味わいのハーモニーを、フランスのブラッセリーのような心地よい空間でぜひご堪能ください。

お客様のご来店を、スタッフ一同心よりお待ちしております。

■店舗情報

・CAFE FLO＜カフェ フロ＞ららぽーと豊洲店

・住所：東京都江東区豊洲2-4-9 アーバンドック ららぽーと豊洲 1F

・営業時間：10時～21時 ラストオーダー20時30分

※自治体や施設の要請により変更となる場合があります

・電話番号：03-5859-0123

※全ての画像はイメージです。

※各商品は数量限定販売のため、売り切れの際はご容赦ください。

※原材料の仕入れ状況などにより、取扱商品が変更となる場合がございます。

※表記の税込価格は小数点以下を切り下げたものです。

