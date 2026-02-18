【ロンハーマン】TOD′S for Ron Herman ― 春支度に取り入れたい、新型バッグ＆サンダル　―

株式会社リトルリーグTOD'S for Ron Herman New Collection

1979年に設立したイタリアの老舗ブランド「TOD’S（トッズ）」。ものづくりへの徹底したこだわりからつくられる上質な靴とバッグは特に有名で、世界中から愛されています。

これまでも展開してきた人気のTOD’S for Ron Hermanより、この春は、レザーバウレットバッグミニをロンハーマン エクスクルーシヴアイテムとして初展開。さらに、３月には新作のレザーサンダルも登場いたします。

Leather Bag NavyLeather Bag Ivory

美しいトゥアレグブルーと、さわやかなアイボリーの2色を特別にロンハーマン限定色として展開。ダブル フラット ハンドルと取り外し可能なショルダーストラップに加え、ダブルスライダーファスナーの両サイドにはカバードスナップを施し、エレガントさと機能性を兼ね備えています。立体的に仕立てられた縫製によって生まれる、やわらかな丸みのあるフォルムが魅力で、しっかりとしたマチにより高い収納力と実用性も備わったバッグです。

また、クロスベルトが印象的な新型サンダルに、ロンハーマン限定素材を採用した特別な一足が登場。コレクションラインでは表革だった素材をスウェードに変更し、ほどよいカジュアルさをプラスしました。厚みのあるソールは履き心地が良く、さりげなくスタイルアップも叶えてくれます。スタイリングに抜け感をもたらす一足で、特にデニムとの相性が良く、幅広いコーディネートでお楽しみいただけます。

TOD'S for Ron Hermanより登場する新作をぜひお楽しみください。

Leather Bag / Navy, Ivory \237,600

2月21日（土）発売

※オンラインストア(https://ronherman.jp/item/detail/1_773_4311100008_1/077)では先行発売中

Leather Sandal / Brown, Black \116,600

3月7日（土）発売

※2/21（土）～3/1（日）オンラインストアにて期間限定先行オーダー会を開催

【取扱店舗】ロンハーマン千駄ヶ谷店、二子玉川店、神戸店、有楽町店、辻堂店、六本木店、大阪店、名古屋店、福岡店、逗子マリーナ店、京都店、横浜店、仙台店、オンラインストア

ロンハーマン公式サイト(https://ronherman.jp/)

ロンハーマン公式インスタグラム(https://www.instagram.com/ronhermanjp/)

ロンハーマン公式オンラインストア(https://ronherman.jp/item?brand_id=773)