【福島県大熊町】宿泊温浴施設ほっと大熊　2月の季節風呂　大根風呂開催！【2月23日(月・祝)】

株式会社サンアメニティ

スタッフが採りに行きました！　2月の季節風呂　大根風呂開催！


2月の季節風呂　大根風呂を23日(月・祝)に開催します。


使用する大根は、大熊町で育てた大根でスタッフが自ら収穫に行きました！


採れた大根をそのままどーん！と浮かべた毎年恒例の大人気のイベントです。




◯イベント内容


ほっと大熊では、2/23（月・祝）に2月の季節風呂　


大根風呂を開催します！今年も町民の方のお宅にスタッフ自ら伺い収穫してきました！


当日は採れた大根をそのままどーん！とお風呂に浮かべてお客様をお待ちしております！


大根の葉に含まれる塩化物や硫化イオンは、温泉にも含まれる成分。これらが血行を促進し、身体を内側から温める効果があるとされます。手指や足先に冷えがある方はぜひ試してみてくださいね！見て楽しい！入って心地よい！毎年恒例の大人気イベントとなっております！是非、大根風呂を体験にほっと大熊にご来店ください！



◯施設概要（利用方法・料金等）


施設名：大熊町交流ゾーン　宿泊温浴施設ほっと大熊


所在地：福島県双葉郡大熊町大川原南平1207-1


開催日時：令和8年2月23（月・祝）　10：00～21：00（最終受付20:30）


入浴料金：大人：500円　小学生以下：300円　未就学児以下：無料


連絡先：TEL：0240-23-5767


　　　　FAX：0240-23-5779


　　　　メールアドレス：hot.info@okumakouryu.jp



【会社概要】


社名：株式会社サンアメニティ


本社所在地：東京都北区王子３-１９-７


代表取締役：代表取締役　大隈　太嘉志


事業内容： 指定管理事業・施設運営・ビルメンテナンス


設立： 昭和54年2月


HP：https://www.sunamenity.co.jp