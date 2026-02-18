世界初の精神障害者家族会、結成60周年― 地域でともに生きる社会を目指す記念大会 ―

公益社団法人全国精神保健福祉会連合会

日本の精神障害者家族による全国組織は1965年に世界に先駆けて設立された団体です。

当時、精神障害に対する社会的理解は極めて乏しく、多くの本人と家族が孤立の中におかれていました。そうした状況の中で、家族が手を取り合い、声を上げ、制度や施策の改善を求めて立ち上がったことは、日本のみならず国際的にも画期的な取り組みといえます。

月日の経過とともに十分とは言えずとも1950年の障害者基本法にて精神障害者も障害者に定義され、少しずつ制度や施策は見直されていますが、長期入院の課題、地域支援体制の不足、社会的偏見や差別の問題など、安心して地域で暮らせる環境が十分に整っているとは言い難い現実があります。また、家族はいまだにケアラーとしての役割を強いられ、家族依存という形で精神障害者のケアの多くを家族に任せている日本の現状があり、支援の充実は喫緊の課題です。

2025年には全国組織結成から60年の節目を迎えました。この60年の節目を記念し、記念大会を開催することとなりましたのでご案内いたします。

初のフィルム上映の実現

1965年当時の精神科病院内を撮影したフィルムを今回初めて上映することが実現しました。

この作品には60年前という時代にありながら、精神に障害を抱える人たちを一人の人間として尊重しようとするまなざしが、存在しています。

当時の治療の最前線と同時に、患者さんたちへの関わりの姿勢、人としての尊厳に向き合う医療の原点が映し出されています。それは、現代の私たちが今なお学び続けるべき医療と福祉のあり方への

問いかけです。

著作権の関係もあり、本記念大会のみでの上映となります。

精神障害のある人の家族による経済的損失 約2兆円（調査報告）

本記念大会では、2024年度実施した全国家族ニーズ調査の報告も行います。

本調査から、精神障害のある人の家族は、身体的・心理的負担に加え、大きな経済的負担を抱えており、その経済的損失額は2兆円を超えることがわかりました。

今回、精神障害のある本人と家族の生活実態を明らかにした調査報告も行います。

大会概要

■日 時：3月12日(木) 10：00～16：30

■形 式：会場およびオンライン参加形式

■会 場：四谷区民ホール（新宿区内藤町87番地）

東京メトロ丸ノ内線 「新宿御苑前」2番出口(大木戸門)より徒歩5分

■会場定員：300名※定員に達した場合はオンライン参加となりますのでご了承ください

■参加費：500円

■申 込：https://forms.gle/4vU5KJNaB1BkGMh5A

■締 切：3月6日(金)

大会の詳細つきましては、https://qr.paps.jp/jcNrC からもご確認いただけます。

＜主催＞

公益社団法人 全国精神保健福祉会連合会（みんなねっと）https://seishinhoken.jp/

＜共催＞

日本精神科病院協会、日本精神科看護協会、日本精神保健福祉士協会、全国精神障害者地域生活支援協議会（あみ）、地域精神保健福祉機構（COMHBO）

＜後援＞（依頼中含む）

内閣府、厚生労働省、全国保健所長会、日本精神神経科診療所協会

プログラム内容

ビデオメッセージ「家族会全国組織結成から60年を迎えて」

講演「 精神医学、精神科医療と家族会の60年～その先にみえているもの～」

講師／白石弘巳氏（なでしこメンタルクリニック院長、東洋大学名誉教授）

1965年からの60年を精神医学、精神科医療と家族会の歩みに沿って振り返り、

60年で生じた変化や課題について3つの視点からお話しいただきます。

報告「2024年度全国家族ニーズ調査報告」

2024年に実施した調査について報告し、精神障害者と家族の生活実態から

今後の家族会活動への必要な示唆をいただきます

フィルム上映「人間の記録～分裂病に抗して～」（解説あり）

シンポジウム「家族ケアからの解放をめざして ～精神保健医療福祉の明日を共に描く」

本人の立場／堀合 悠一郎氏(認定NPO法人さざなみ会)

風書 なおき(KP神奈川精神医療人権センター 電話相談ボランティア）

関 好江(KP神奈川精神医療人権センター 電話相談ボランティア）

三輪 明広(KP神奈川精神医療人権センター 電話相談ボランティア）

家族の立場／岡田 久実子氏(全国精神保健福祉会連合会 理事長)

精神医療の立場／関山 隆史氏(日本精神科病院協会 政策委員会委員）

草地 仁史氏(日本精神科看護協会 業務執行理事）

地域(福祉)の立場／田中 直樹氏(全国精神障害者地域生活支援協議会 副代表)

法制度の立場／池原 毅和氏(東京アドヴォカシー法律事務所 弁護士)

座長／洗 成子氏(日本精神保健福祉士協会 理事）

これまでの精神保健医療福祉施策は、家族に多くの責任を負わせ地域で暮らしていても

本人も家族も心配が続き安心できない状況が続いてきました。

このような状況から家族も本人も解放され豊かな人生や未来をどうやったら創れるかを

考えていきたいと思います

全国精神保健福祉会連合会（みんなねっと）とは

私たちは、精神障害のある人の家族がつくる家族会です。日本で唯一の全国組織になります。

精神障がいのある本人と家族が安心して暮らせる社会をめざし、 多くの仲間や関係者の方々と支えあい、学びあい、手をつないで目標の実現に努力します。

みんなねっとURL：https://seishinhoken.jp/

本記念大会に関するお問い合わせ

全国精神保健福祉会連合会（みんなねっと）

担当：高村

TEL：０３-５９４１-６３４５

mail：hukushikai@seishinhoken.jp