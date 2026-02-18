スペースシフト、JAXA宇宙戦略基金事業においてTellusを代表機関とする技術開発に参画

株式会社スペースシフト

株式会社スペースシフト（本社：東京都千代田区、代表取締役：金本 成生、以下「スペースシフト」）は、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）が公募した宇宙戦略基金事業（第二期）において、株式会社Tellus（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：山崎 秀人、以下 Tellus）を代表機関として採択された技術開発テーマ「地球環境衛星データ利用の加速に向けた先端技術」の一環として実施される、「AI駆動型衛星データ利活用基盤による宇宙情報産業エコシステムの創出」に、連携機関として参画することをお知らせします。

本事業では、衛星データプラットフォームおよび計算基盤を備える「Tellus」、AI開発能力と分野別の知見を有する「Degas株式会社」、長年にわたるAI開発と衛星データ分析の知見を有する「日本電気株式会社（NEC）」、衛星データ解析AIと社会実装の知見を有する「株式会社スペースシフト」が連携し、各社の強みを活かしながら、開発から社会実装までを迅速に推進してまいります。

本事業において当社は、国産基盤モデルおよび集合知モデルを活用した高度なモデル開発と、新規ビジネスの創出を中心に連携を予定しております。

■AI駆動型衛星データ利活用基盤について

近年、小型衛星の増加に伴い、衛星データ利用の期待が高まっていますが、専門性が高いため統合的な活用が難しいなどの課題が存在しています。

これらの課題に対応するため「AI駆動型衛星データ利活用基盤による宇宙情報産業エコシステムの創出」では、以下4つの開発・取組を実施します。

１.日本の環境衛星データを活用した国産基盤モデルの開発

２.インフラとしての初期マネタイズとエコシステムの構築

３.マルチモーダルシステム「集合知モデル」の構築

４.データ提供者の貢献度を算出して適切な利益を還元する「利益配分モデル」の開発

５.「集合知モデル」を活用した新規ビジネスの創出

これらの取り組みを通じて、日本の衛星データを活用した国産基盤モデルと、複数の衛星データや外部データを統合するマルチモーダルな「集合知モデル」を中核とする共通技術基盤を整備します。これにより、非宇宙分野を含む幅広いプレイヤーの参入を促進し、衛星データ利用の市場拡大と新たな産業創出を目指します。

■宇宙情報産業エコシステムの創出

本事業で開発した基盤モデルは、「Tellus AI Playground」に公開し、関心のある企業に実際に利用していただきます。事業の中盤から後半にかけては、ユーザ要求を開発仕様へと反映させ、具体的なサービス実装へとつなげてまいります。

多種多様な基盤モデルを「Tellus AI Playground」に公開することで、さまざまな産業からの新規参入を促し、衛星データ市場の拡大に資するアプリケーション・サービスの創出を加速します。あわせて、Tellusを通じて衛星データやGPUなどのシームレスな解析環境を提供することで、新たな基盤モデルが継続的に生まれる循環型エコシステムの構築を目指します。

これらの取り組みを通じて、非宇宙分野における衛星データ活用を促進し、「衛星データの民主化」に貢献するとともに、衛星データを社会インフラとして位置づけ、社会ニーズに応える持続可能で競争力のある産業構造の確立を進めていきます。

■️株式会社スペースシフト CTO 元村和史コメント

本事業に連携企業として参画できることを大変光栄に存じます。

当社はこれまで、衛星データ解析AI技術の開発に取り組んでまいりました。本事業では、その知見を活かし、国産基盤モデルと集合知モデルを活用した高度なモデル開発と、新規ビジネスの創出に貢献してまいります。

衛星データ利用の障壁を下げ、より多くの産業分野での活用を促進することで、日本の宇宙情報産業の更なる発展に寄与できるよう尽力いたします。

【スペースシフトについて】

2009年12月設立。「 Sense the Unseen from Orbit （地球上のあらゆる変化を認識可能に） 」をテーマに、地球観測衛星から得られたデータを解析するAIの開発を行っています。インフラ管理、防災・減災、農業、環境保全など、様々な分野で活用可能な衛星データ解析パッケージ「SateAIs（サテアイズ）」を展開。また、事業共創プログラム「SateBiz（サテビズ）」を通じて、衛星データを用いた持続可能な社会の実現を目指しています。

会社名：株式会社スペースシフト（英文表記：Space Shift Inc.）

代表者：代表取締役 金本成生（かねもと なるお）

本社所在地：東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル6階

設立：2009年12月11日

資本金：703,990,750円（資本準備金含む）

URL：https://www.spcsft.com/

■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社スペースシフト （担当：津田谷）

お問い合わせ：https://share.hsforms.com/1-fFRnQR2QwW3c-zOTCAanQ5m0z8

Eメール：pr@spcsft.com