シンプレクス、MoneyX 2026に協賛
シンプレクス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：金子 英樹、以下シンプレクス）は、2026年2月27日（金）に開催される一般社団法人WebX実行委員会主催のイベント「MoneyX 2026」にゴールドスポンサーとして協賛します。
「MoneyX 2026」は、ステーブルコインを軸に「通貨の進化と社会実装」をテーマとして開催する次世代金融カンファレンスで、金融庁・一般社団法人Fintech協会が共同主催する「Japan Fintech Week」の認定イベントとして開催されます。本カンファレンスでは、ブロックチェーン技術やステーブルコインを活用した決済、地域通貨、デジタル証券など、通貨の社会実装が進む多様な領域における産官学のリーダーが集い、制度・産業・社会・文化の各側面から「通貨の再定義」をテーマに議論を行います。
シンプレクスは創業以来、日本を代表する金融機関に金融ソリューションを提供してきました。ブロックチェーンに関しても黎明期より研究開発に取り組んでおり、これまでに、暗号資産交換所システムに加え、高いセキュリティ水準が求められる暗号資産ウォレットを開発、以降もGami-Fi、エンタメ（NFT活用）、DePINといった、複数領域での web3 関連の開発実績を積んでいます。また、2018年1月に仮想通貨取引プラットフォーム 「SimplexCryptoCurrency」（現 暗号資産取引ソリューション「Simplex Crypto Assets」*1）を提供開始、2024年5月にはセキュアなウォレットを中心としたweb3統合プラットフォーム「Simplex Fourth」*2、2025年6月にはステーブルコインの発行・償還システムである「Simplex Stablecoin」*3を発表するなど、デジタル経済におけるビジネスをサポートする仕組みも、業界に先駆けて構築しています。通貨のあり方が大きく変わろうとしている今、産官学が協力して知見を持ち寄ることは、日本において新しい経済が花開くための大きな後押しになると信じ、シンプレクスは本カンファレンスへの協賛を決定しました。
開催概要
https://digitalpr.jp/table_img/2319/128489/128489_web_1.png
*1 Simplex Crypto Assets https://www.simplex.inc/solution/cryptoassets/
*2 Simplex Fourth https://www.simplex.inc/solution/fourth/
*3 Simplex Stablecoin https://www.simplex.inc/solution/stablecoin/
■シンプレクス株式会社について https://www.simplex.inc/
シンプレクスは1997年の創業以来、メガバンクや大手総合証券を筆頭に、日本を代表する金融機関のテクノロジーパートナーとしてビジネスを展開してきました。現在では、金融領域で培った豊富なノウハウを活用し、金融以外の領域でもソリューションを展開しています。2019年3月にはAI企業のDeep Percept株式会社、2021年4月には総合コンサルティングファームのXspear Consulting株式会社がグループに加わり、創業時より付加価値の創造に取り組んできたシンプレクスとワンチームとなって、公的機関や金融機関、各業界をリードする企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）の推進を支援しています。
本件に関するお問合わせ先
≪報道機関からのお問い合わせ≫
シンプレクス・ホールディングス株式会社
コーポレート・イノベーションディビジョン 広報 瀬川
TEL： 03-3539-7370 お問い合わせフォーム：https://www.simplex.holdings/contact/
関連リンク
シンプレクスのweb3サービス
https://www.simplex.inc/service/web3/
シンプレクスの金融サービス開発
https://www.simplex.inc/service/finance/
