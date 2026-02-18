金属・鉱物産業は電化、材料代替、エネルギー転換需要によって再形成されている
銅、リチウム、アルミニウムなどの戦略金属が、電力、モビリティ、インフラ分野における産業消費パターンを再定義
金属・鉱物産業は構造的再調整の時期に入っています。需要はもはや大規模インフラ周期や広範な製造業拡大だけによって支えられているわけではありません。代わりに、消費パターンは電化、再生可能エネルギー導入、そして産業バリューチェーン全体における軽量かつ高効率材料への需要によって、ますます影響を受けています。
2025年において、世界の金属・鉱物産業は8兆576億ドル規模と評価されており、2035年まで年平均成長率4.1%で成長すると予測されています。この安定した拡大は、需要構成がエネルギー転換および高性能用途へと移行する中でも、経済活動における基盤的役割を維持していることを示しています。
構造的需要は電化へ移行
現在の金属・鉱物産業を特徴づける重要な要素は、電化の進展です。銅は電力網拡張、再生可能エネルギー設備、電動車製造において中核的存在となっています。リチウム、コバルト、ニッケル、希土類元素は、電池、風力発電設備、高度電子機器に不可欠な材料となっています。
この変化は段階的なものではありません。材料重要度の再編を意味しています。かつてニッチと考えられていた金属が、現在では戦略資源となっています。投資資金はこれら需要シグナルに沿って流れ、探査、精錬能力、地政学的貿易構造に影響を与えています。
アルミニウムも重要性を増しています。軽量特性により、自動車および航空宇宙用途における効率改善を支え、特に排出削減や電池性能向上を目指す製造企業にとって重要な材料となっています。
経済的重要性と産業範囲の広さ
金属・鉱物産業は2025年に世界国内総生産の6.9%を占めており、産業経済全体における不可欠な位置付けを示しています。金属は導電性、強度、構造安定性を提供します。鉱物は資源抽出を可能にし、加工および製造における基盤材料として機能します。
需要は以下の複数分野に広がっています：
・自動車および電動モビリティ
・電力システムおよび送電
・建設およびインフラ
・産業機械および精密装置
・航空宇宙および先端製造
締結部品、電線、ばね、ボイラー、バルブなどの加工製品は、供給網全体に組み込まれています。これらの広範な用途により、景気循環による減速時でも基礎需要が維持されます。
構造的観点では、金属分野は2025年に市場価値全体の52.4%を占めており、金属・鉱物産業の中で最大の構成分野となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342067/images/bodyimage1】
地理的集中と生産規模
中国は2025年に世界需要の26.7%を占めており、製造規模、インフラ投資、国内産業基盤を反映しています。この優位性は、金属・鉱物産業が依然として強力な産業生産力と資本投資能力を持つ地域と密接に結びついていることを示しています。
大規模人口、都市化の進展、製造近代化を支援する政策は、地域ごとの消費構造を形成し続けています。
短期的圧力と予測修正
2025年から2035年の成長予測は、2025年7月時点の見通しと比較して0.12%下方修正されています。この調整は、世界的な製造生産のばらつきや一部地域における建設活動の減速などを反映しています。
貿易政策の不確実性も調達行動に影響を与えています。鉄鋼、アルミニウム、希土類材料に対する関税は価格変動を引き起こしています。これに対応するため、多くの購買企業は在庫戦略を慎重化し、プロジェクト期間を延長しています。
金属・鉱物産業は構造的再調整の時期に入っています。需要はもはや大規模インフラ周期や広範な製造業拡大だけによって支えられているわけではありません。代わりに、消費パターンは電化、再生可能エネルギー導入、そして産業バリューチェーン全体における軽量かつ高効率材料への需要によって、ますます影響を受けています。
2025年において、世界の金属・鉱物産業は8兆576億ドル規模と評価されており、2035年まで年平均成長率4.1%で成長すると予測されています。この安定した拡大は、需要構成がエネルギー転換および高性能用途へと移行する中でも、経済活動における基盤的役割を維持していることを示しています。
構造的需要は電化へ移行
現在の金属・鉱物産業を特徴づける重要な要素は、電化の進展です。銅は電力網拡張、再生可能エネルギー設備、電動車製造において中核的存在となっています。リチウム、コバルト、ニッケル、希土類元素は、電池、風力発電設備、高度電子機器に不可欠な材料となっています。
この変化は段階的なものではありません。材料重要度の再編を意味しています。かつてニッチと考えられていた金属が、現在では戦略資源となっています。投資資金はこれら需要シグナルに沿って流れ、探査、精錬能力、地政学的貿易構造に影響を与えています。
アルミニウムも重要性を増しています。軽量特性により、自動車および航空宇宙用途における効率改善を支え、特に排出削減や電池性能向上を目指す製造企業にとって重要な材料となっています。
経済的重要性と産業範囲の広さ
金属・鉱物産業は2025年に世界国内総生産の6.9%を占めており、産業経済全体における不可欠な位置付けを示しています。金属は導電性、強度、構造安定性を提供します。鉱物は資源抽出を可能にし、加工および製造における基盤材料として機能します。
需要は以下の複数分野に広がっています：
・自動車および電動モビリティ
・電力システムおよび送電
・建設およびインフラ
・産業機械および精密装置
・航空宇宙および先端製造
締結部品、電線、ばね、ボイラー、バルブなどの加工製品は、供給網全体に組み込まれています。これらの広範な用途により、景気循環による減速時でも基礎需要が維持されます。
構造的観点では、金属分野は2025年に市場価値全体の52.4%を占めており、金属・鉱物産業の中で最大の構成分野となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342067/images/bodyimage1】
地理的集中と生産規模
中国は2025年に世界需要の26.7%を占めており、製造規模、インフラ投資、国内産業基盤を反映しています。この優位性は、金属・鉱物産業が依然として強力な産業生産力と資本投資能力を持つ地域と密接に結びついていることを示しています。
大規模人口、都市化の進展、製造近代化を支援する政策は、地域ごとの消費構造を形成し続けています。
短期的圧力と予測修正
2025年から2035年の成長予測は、2025年7月時点の見通しと比較して0.12%下方修正されています。この調整は、世界的な製造生産のばらつきや一部地域における建設活動の減速などを反映しています。
貿易政策の不確実性も調達行動に影響を与えています。鉄鋼、アルミニウム、希土類材料に対する関税は価格変動を引き起こしています。これに対応するため、多くの購買企業は在庫戦略を慎重化し、プロジェクト期間を延長しています。