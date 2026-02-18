屋内用飲料自動販売機の世界市場2026年、グローバル市場規模（従来型、スマート型）・分析レポートを発表
2026年2月18日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「屋内用飲料自動販売機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、屋内用飲料自動販売機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
【市場概要】
最新の調査によると、屋内用飲料自動販売機の世界市場規模は2024年に8505百万米ドルと評価されています。今後も拡大が見込まれており、2031年には13880百万米ドル規模へ成長すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は7.3パーセントとされ、利便性志向の高まりに加え、店舗運営の省人化やキャッシュレス化の浸透が市場成長を後押ししています。
本レポートでは、米国の関税制度と国際的な政策調整を踏まえ、競争環境の変化、地域経済への影響、供給網の安定性についても分析しています。機器本体や部品、決済端末などの国際調達比率が高い領域であるため、関税や物流条件の変化がコストと納期、価格戦略に影響する点が重要です。
________________________________________
【製品概要】
屋内用飲料自動販売機は、清涼飲料、果汁飲料、ボトル水、エナジー飲料など多様な飲料を自動で提供する装置です。機種によってはコーヒーや茶などの温かい飲料に対応するものもあります。学校、オフィス、ジム、商業施設など屋内環境に設置され、利用者に手軽な飲料の入手機会を提供します。
設置者側にとっては、省人で販売を行える点が大きな利点であり、設置場所の利用者特性に合わせて品ぞろえを調整できる点も強みです。近年は、機器の遠隔監視や在庫管理、需要分析などを組み込んだ高度化が進み、運用効率の改善が期待されています。
________________________________________
【調査内容と分析手法】
本レポートは、屋内用飲料自動販売機市場を対象に、定量分析と定性分析を組み合わせた包括的な市場調査です。メーカー別、地域別、国別、タイプ別、用途別に市場を整理し、需要と供給の動向、競争状況、市場需要の変化要因を多角的に分析しています。
市場は消費行動の変化、キャッシュレス決済の普及、施設運営の省人化、設置場所の回復状況などの影響を受けるため、本調査では競争環境や需給トレンド、成長に寄与する要因を幅広く検証しています。さらに、主要企業の企業概要や製品例、2025年時点における一部主要企業の市場シェア推定も提示されています。
________________________________________
【市場規模と将来予測】
本調査では、2020年から2031年までを対象期間とし、消費金額、販売数量、平均販売価格の観点から市場規模と将来予測を示しています。世界全体に加え、地域別および国別の予測も整理されており、設置環境や消費文化、施設密度の違いによる地域差を比較できる構成です。
また、タイプ別および用途別の市場予測も示されており、どの機器形態や設置先が今後の需要をけん引するのかを把握しやすい内容となっています。
________________________________________
【調査目的】
本レポートの主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確にすることです。あわせて、屋内用飲料自動販売機市場の成長可能性を評価し、タイプ別および用途別の将来成長を予測しています。さらに、市場競争に影響を及ぼす要因を整理し、製品企画、販売戦略、地域展開方針の検討に資する情報提供を目的としています。
