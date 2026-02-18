ロフト約90店舗で展開！韓国発クリーンビューティー「BRMUD」の実感型サンプリングキャンペーンを開始～「タイパ」と「納得感」を重視する日本の美容消費ニーズに応え、店頭体験を促進～

ロフト約90店舗で展開！韓国発クリーンビューティー「BRMUD」の実感型サンプリングキャンペーンを開始～「タイパ」と「納得感」を重視する日本の美容消費ニーズに応え、店頭体験を促進～