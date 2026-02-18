ロフト約90店舗で展開！韓国発クリーンビューティー「BRMUD」の実感型サンプリングキャンペーンを開始～「タイパ」と「納得感」を重視する日本の美容消費ニーズに応え、店頭体験を促進～
株式会社BRAND WARP（以下「弊社」）は、弊社がマーケティング支援を行う韓国発の泥コスメブランド「BRMUD（ブルーマッド）」において、2026年2月3日（火）より全国のロフト約90店舗を対象とした、実店舗連動型の実感体験モニターキャンペーンを実施いたします。
近年の日本の美容市場では、SNSの情報だけでなく「実際に自分の肌で試して納得してから継続したい」という、体験の質を重視する消費傾向が強まっています。本キャンペーンは、生活雑貨専門店「ロフト」の主要店舗にて対象製品を実際に手に取っていただく機会を創出することで、オフラインの接点を通じて製品の魅力を提供することを目的としています。
本施策は、対象のロフト店舗にて指定の3製品をご購入いただき、製品の使用感に関するフィードバックをいただくモニター形式のキャンペーンです。
実施期間： 2026年2月3日（火）～ 2026年2月28日（土）
対象製品（3点セット）：
リカバリーマッドマスク（110ml）
リリーフマッドパックトゥフォーム（110ml）
ディープメルティングマッドポアクレンジングオイル（200ml）
参加特典： 規定のミッション（レシートおよび製品写真の提出）完了後、製品代金および活動経費として合計6,390円相当のポイントを支給いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342125/images/bodyimage1】
本キャンペーンの運営を行う**〈adtool〉**は、東南アジアを中心にグローバル展開する、インフルエンサーマーケティングおよび製品レビューに特化した総合広告プラットフォームです。現在、日本を含む計9か国においてサービスを展開しております。私たちは「信頼に基づいた誠実なつながり」を築くことを重視し、ブランドの信頼構築を支援しています。
URL: https://adtoolglobal.com/
※本プレスの内容は、株式会社BRAND WARPがマーケティングパートナーとして内容を保証します。
配信元企業：株式会社ブランドワープ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342125/images/bodyimage1】
