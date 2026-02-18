株式会社SRG(本社：東京都中央区、代表取締役：林 凌平)は、南薩摩半島で5代にわたり、添加物を一切使わない無添加のサツマイモ蜜を造り続ける芋蜜匠「唐芋農場」と提携。2026年2月20日(金)、蜜のスイーツ専門店、「蜜匠 ココ アメンドロ」が、常設第1号店として、東武百貨店 池袋本店地下1階『OYATSU GALLERY』に誕生します。





売り場イメージ





■蜜匠 ココ アメンドロ/蜜匠 CoCo Amendoroのブランド・ロゴ





ココアメンドロロゴ





それは、遠い異国の”甘露”伝説、

そして南薩摩半島に伝わる芋蜜伝説に由来します。

人々をしあわせにする魔法の蜜”あめんどろ”と少女ココ。

そんな物語のある蜜のスイーツの世界への想いがこめられております。









■蜜匠 ココ アメンドロのブランド・コンセプト

「蜜匠 ココ アメンドロ」のテーマは「Make you smile」! 人を笑顔にする！心とからだにやさしいスイーツです。日本の天然甘味料「あめんどろ純芋蜜」等を素材に、四季折々、和洋のジャンルにこだわらない、ここにしかないオリジナル・スイーツをお届けしてまいります。









■蜜匠 ココ アメンドロのブランド・パートナー

“あめんどろ”とは南薩摩半島で方言でサツマイモの蜜のこと。唐芋農場はこの地にある自社農場で農薬や化学肥料に頼らないサツマイモづくりを行うとともに、伝統の芋蜜づくりを担う芋蜜匠の5代目です。

その蜜は、原材料100％サツマイモのみ、世界にも類を見ない無添加の蜜、日本の天然甘味料です。

蜂蜜やメープル等、世界の蜜と比べて優れた栄養機能とおいしさをもつ人にやさしい蜜です。蜜匠 ココ アメンドロでは唯一無二のこの蜜を使ったさまざまなオリジナルスイーツをお届けしてまいります。





あめんどろ芋蜜世界の蜜との比較





■蜜匠 CoCo Amendoroの商品ラインナップ

四季折々の著名パティシエとのコラボによる季節の芋蜜スイーツはじめ、和洋のジャンルにこだわらない、ここにしかない蜜のオリジナル・スイーツをご提供してまいります。

また、唐芋農場直送の各種「あめんどろ純芋蜜」も取り揃えて、スタッフ一同心よりご来店をお待ちいたしております。









＊安納芋の蜜のスイスロール

蜜匠 ココ アメンドロ2026年春のコラボスイーツは、カフェのスペシャリスト・富田佐奈栄さんがひとつひとつの素材にこだわり丁寧に焼き上げた、手づくりごほうびロールケーキです。くつろぎのティータイムにとろける蜜の風味をお楽しみください。





2,160円(税込)





安納芋の蜜のロールケーキ

富田先生ご紹介





＊蜜のフロランタンクッキー

カリッとサクッと楽しめる、お芋の蜜で作ったキャラメルとアーモンドをのせて焼き上げました。

安納芋蜜、紫芋蜜、紅はるか蜜フロランタンクッキーです。





6個：1,404円(税込)

9個：2,052円(税込)





蜜のフロランタンクッキーイメージ





＊蜜のダックワーズ

ふわりと香る、紫芋と安納芋の風味。お芋の蜜で仕立てたダックワーズです。





4個：1,242円(税込)

6個：1,836円(税込)

※商品画像挿入





蜜のダックワーズイメージ





＊芋蜜ようかん

砂糖を使わず、お芋の蜜と白餡で作った、お芋の蜜のようかんです。安納芋、紫芋、紅はるかの味を用意しました。





3個：1,188円(税込)

6個：2,376円(税込)





芋蜜ようかんイメージ





＊スイートポテトチップス 紅はるか蜜

サクサクっと香りたつ お芋の風味。こだわりのサツマイモ、鹿児島産「黄金千貫」のチップスを紅はるかの蜜でやさしく包んだ、ちょっぴり贅沢なスイートポテトチップスです。





1袋：702円(税込)





スイートポテトチップスイメージ





＊あめんどろ芋蜜タフィ

安納芋、紅はるか、紫芋。ザクッ!とはじける3種の蜜の味。とまらない美味しさのお芋の蜜のクランチキャンディーです。





18粒：864円(税込)





あめんどろ芋蜜タフィイメージ





＊あめんどろ純芋蜜

「あめんどろ」とは南薩摩地方の方言でサツマイモの蜜のこと。原材料は100％サツマイモのみ。

独自の特許製法(特許第5981885号)により、添加物等は一切使用せずに純粋にサツマイモのおいしさと栄養機能を追求したナチュラルシロップです。

江戸の昔から長寿の蜜として地元で愛されてきた、からだにやさしい日本の蜜を、ぜひご賞味ください。





安納芋・紅はるか・黄金千貫

各150g：各1,620円(税込)





あめんどろ芋蜜各種





＊あめんどろ純芋蜜 紫

「あめんどろ純芋蜜 紫」は、100％鹿児島産の紫芋だけを原料につくられる、ナチュラルシロップです。

ブルーベリーの3.7倍、マヌカハニーの10倍のポリフェノール量〈一般財団法人日本食品分析センター調べ〉等々、からだにやさしい日本の天然甘味料です。

毎日のすこやかな暮らしづくりにお役立てください。





200g：3,780円(税込)





あめんどろ芋蜜紫





＊あめんどろプチ 安納芋蜜/紫芋蜜

ひと口のリラックスタイム。「あめんどろプチ」は、持ち運びに便利なあめんどろ純芋蜜の携帯タイプです。

職場やご家庭で、日々の暮らしのリフレッシュタイムに、ヨーグルトや果物にかけたり、そのままナチュラル・サプリとしてお楽しみ下さい。





安納芋蜜30g：864円(税込)

紫芋蜜 30g：972円(税込)





あめんどろプチイメージ





＊あめんどろのご使用方法について

お芋の良いところ・風味を詰め込んだ「あめんどろ純芋蜜」は、甘味や調味料としてお使いいただけます。





甘味としては、ヨーグルトやアイスクリームにかけたり、調味料としてはデミグラスソースなどの隠し味として使えたり、アレンジをお楽しみいただけます。





あめんどろ食シーンイメージ





■オープニング限定品

オープニングの限定品として、2月20日(金)から3日間、「スイートポテトチップス紅はるか蜜」、各日限定100袋を、432円(税込)としてご提供させていただきます。





スイートポテトチップス商品画像





■店舗情報

蜜匠 CoCo Amendoro(蜜匠 ココ アメンドロ)

時間 ： 午前10時～午後8時

場所 ： 東武百貨店 池袋本店地下1階 OYATSU GALLERY

所在地： 〒171-8512 東京都豊島区西池袋1-1-25









■会社概要

商号 ： 株式会社SRG

代表者 ： 代表取締役 林 凌平

所在地 ： 大阪本社 〒546-0022 大阪府大阪市東住吉区住道矢田4-7-8

東京本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋2-16-3

設立 ： 2022年12月

運営ブランド： 【蜜匠 ココ アメンドロ/蜜匠 CoCo Amendoro】、

【ミツロ/MITZLO】、【ガトーオンデュレ】