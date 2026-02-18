「長崎の変」 (クリエイティブプロデューサー福山雅治氏) キャラクター「にゃーが」がくまモンと初共演!

「長崎の変」（クリエイティブプロデューサー：福山雅治氏）

猫のキャラクター「にゃーが」がくまモンと初共演！

くまモンファン感謝祭2026 in OSAKAに参加！ ～長崎の新作特産品も販売！～

【日時】2月21日（土）、22日（日）11時～18時

【場所】梅田スカイビルワンダースクエア（1階広場）

長崎県は、2月21日（土）、22日（日）に梅田スカイビルワンダースクエアで開催される「くまモンファン感謝祭2026 in OSAKA」にブース出展します。県の魅力やチャレンジを発信する「長崎の変」プロジェクト（クリエイティブプロデューサーは福山雅治さん）の公式キャラクター「にゃーが」も登場し、熊本県の人気キャラクター「くまモン」と初共演！Instagramのフォロワー数がご当地キャラの中でもトップクラスの「にゃーが（7.4万人）」と「くまモン（12.7万人）」が一緒に九州を盛り上げます！

長崎県ブースでは、「にゃーが」グッズの販売のほか、令和６年度長崎県特産品新作展で入賞した商品を展示・販売し、創意と工夫にあふれた長崎県の新しい特産品を来場者の方々にＰＲします。

（にゃーが）

イベントの概要

【日 時】2026年2月21日（土）、22日（日）11時～18時

【場 所】梅田スカイビルワンダースクエア 1階広場（大阪府大阪市北区大淀中1－1－88）

【ステージ】ご当地キャラクターショー、くまモンのクッキングショーやダンスステージ 等

【出展内容】馬肉や球磨焼酎などの熊本グルメ、熊本県産の食材を使った大阪グルメ、ご当地キャラのＰＲブース 等

【公式ホームページ】https://www.pref.kumamoto.jp/kumamonfankan2026/

※参加ご当地キャラ

にゃーが（長崎県）、もずやん（大阪府）、はにたん（大阪府高槻市）、滝ノ道ゆずる（大阪府箕面市）、イヌナキン・ゆるナキン（大阪府泉佐野市）、しまねっこ（島根県）、ひゃくまんさん（石川県）、ちくワン（熊本県八代市）、まゆまろ（京都府）、みきゃん（愛媛県）

長崎県ブースの概要

(1) 令和6年度長崎県特産品新作展入賞商品の展示・販売

【ながさき手みやげ大賞】九十九島せんぺいフィナンシェ（九十九島せんぺい本舗）

【最優秀賞（工芸・日用品・その他部門）】折鶴Tシャツ 展開図（㈱ひろたか）等

※長崎県特産品新作展：創意と工夫にあふれた長崎県の新しい特産品を一堂に集め、優れたものについて顕彰を行うとともに、県内外の方へ紹介することにより、県内事業者の新商品の開発意欲を促進し、ふるさと産業の振興を図ることを目的に開催されているもの。

(2)「にゃーが」グッズの販売、ノベルティ（シール、サンバイザー）の配布

※ＳＮＳ（Instagram、Ｘ）のフォロワーには先着で缶バッジまたはクリアファイルもプレゼント！

「長崎の変」の取組

「長崎の変」とは、長崎県の関係人口の創出・拡大につながるよう、長崎に興味・関心を持ってもらうことを目的に、長崎出身である福山雅治さんがクリエイティブプロデューサーとなり、新しい変化やチャレンジを応援し、その魅力を発信するプロジェクトで、2021年3月からスタートしています。

「にゃーが」は本プロジェクトのキャラクターで、長崎のことがとっても大好きな猫。「長崎の変」を起こすことを呼びかけ、魅力発信のお手伝いをしています。シロ、サバトラ、トラ、クロ、ミケの5つのバージョンがあり、一般公募により命名された、「にゃーが・さき・にゃいす・チェンジ・せにゃ・スマイル・きらり・ココ・がんばるにゃん」という長～い本名があります。この名前には「長崎ナイス！チェンジせにゃ！スマイルをきらりとさせて、ここで、がんばろう！」というメッセージが込められています。

これまでに、福山雅治さんをはじめとする長崎にゆかりのある著名人が長崎の猫になって県内外に「長崎の変」を呼びかける動画を制作したり、公式ＷｅｂサイトやＳＮＳ（Instagram、Ｘ）で「にゃーが」が新たな挑戦や長崎の魅力を発信するなどの取り組みを行っています。

各種取り組みは、下記のリンクからご覧いただけます。

【リンク】公式Webサイト：https://nagasakinohen.jp/

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCyAyikZr96NhSESajS66dXA

Instagram：https://www.instagram.com/nagasakinohen/

Ｘ：https://twitter.com/nagasakinohen

「長崎の変」拡大中！