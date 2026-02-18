“おいしい” “ワクワク” “ハッピー” をお届けするライフコーポレーションは、都心へのアクセスが良く、自然や公園が多く暮らしやすいベッドタウンとして人気の東京都板橋区内に、2月25日（水）「ライフ板橋富士見町店」をグランドオープンいたします。1971年に首都圏の1号店を出店した思い入れのある板橋区に、1997年11月の前野町店オープン以来、28年ぶり5店舗目の新規出店となります。店舗周辺には単身および2人世帯のお客様が多いことから、食べきりサイズや調理が簡単で便利な商品を種類豊富に取りそろえます。小型スーパーマーケットが集積するエリアに立地する中、食料品をはじめ日用品まで、コストパフォーマンスに優れたプライベートブランド商品から高品質な商品まで幅広く取りそろえ、地域のお客様の毎日の暮らしを支える店舗づくりを進めてまいります。地域のお客様とのつながりを大切に、品ぞろえ・鮮度・おいしさでお客様にお喜びいただき、「ライフにまた行きたい！」と言っていただけるお店を目指します。

◆店舗特徴 ※写真はすべてイメージです

＜豊富な品ぞろえ！＞

【水産・畜産】手づくりおかず

鮮度の良い旬の魚介類や、ライフオリジナルの「あまに豚」「あまに鶏」などを使用した魚屋・肉屋ならではの惣菜が並びます。

【小麦の郷】店内焼き立てパン

時間帯に合わせたおすすめの商品を焼き立てでご提供いたします。小麦粉を控えている方におすすめの米粉パンや人気のミニ食パンシリーズなどもご用意し、毎日食べても飽きないほど、豊富な品ぞろえです。

【食品】冷凍食品

保存にも便利な冷凍食品売り場では、定番のお弁当のおかずからワンプレートメニューやスイーツまで種類豊富に取りそろえます。

【水産】生ネタを使用した「うを鮨」

一度も冷凍していないネタを使用した、鮮度抜群のお寿司。パーティーやおもてなしにもぴったりです。

【惣菜】豊富なお弁当

地域最大級のお弁当コーナーでは、少量サイズから大盛りまで、和・洋・中さまざまなお弁当をご用意いたします。

【惣菜】ボウルセレクション

人気のアサイーヨーグルトボウルに加え、より健康に配慮した「糀」使用の商品も含め、多くの"ボウル"シリーズをご用意。彩り鮮やかなサラダ"ボウル"も品ぞろえいたします。

＜忙しい現代人の味方★材料はコレだけの簡単・便利な商品＞

【農産】八百屋さんのミールキット

新鮮な有機野菜をおいしく食べられるライフオリジナルのミールキットを展開いたします。材料・調味料・レシピがそろっており、この商品1つで主菜と副菜の2品が簡単に調理できます。

【水産】冷凍ミールキット

メインの材料と調味料がすべてそろった簡単・便利な商品「ミールキット」を多数展開いたします。冷凍なので日持ちするため、冷凍庫にストックしておきたい商品。

＜品質と健康にこだわった商品＞

【食品・生活関連】BIO-RALコーナー

”オーガニック・ローカル・ヘルシー・サステナブル”のコンセプトに沿った、カラダに優しく、素材本来の味を楽しみたい方におすすめの商品を取りそろえます。

【農産】有機農産物

新鮮な有機野菜や、便利でさまざまな料理に使いやすい「BIO-RAL 下ゆで有機野菜シリーズ」などを取りそろえます。

＜地域とのつながりを大切に＞

【食品】板橋のいっぴん

板橋区が区内商業の活性化を目的として認定した「板橋のいっぴん」の商品を取りそろえます。手土産や贈り物としてもおすすめの商品。※期間限定※「板橋のいっぴん」選定の一部商品

【農産】東京育ち

都内の農家で収穫した農作物を取りそろえたコーナー。色とりどりの新鮮な農作物を豊富に品ぞろえいたします。

＜日用品のご購入もライフで♪＞

【生活関連】医薬品

ライフでの日々のお買い物のついでに、お薬もお買い求めいただけます。

【生活関連】ベビー用品・ペット用品

ニーズの高いベビーフードやペットフードは、厳選素材や健康に配慮したフードなど、こだわり商品を豊富に取りそろえます。

◆店舗概要

店 名：ライフ板橋富士見町（いたばしふじみちょう）店住 所：〒174-0062 東京都板橋区富士見町4-8電 話 番 号 ：03-5248-0065開 店 日：2026年2月25日（水）建 物 構 造 ：鉄骨造 地上2階建て 売り場 2階売り場面積：1,590㎡営 業 時 間 ：9：30～22：00駐 車 場：49台売 上 目 標 ：26億円店 長：吉原 靖典（よしはら やすのり）従 業 員 数 ：92人（社員19人、パートナー73人）※詳細はhttps://store.lifecorp.jp/detail/east681/をご確認ください※ライフ板橋富士見町店のオープンで、当社の店舗数は317店舗（首都圏147店舗、近畿圏170店舗）となります

◆商圏（店舗から1km圏内）

・年齢別人口構成は20代が16.4％と1番高く、次いで40代が15.2％です。・単身世帯比率が59.3％と東京都全体と比較して10ポイントほど高く、また2人世帯比率が19.7％と、全体の約8割が少人数世帯です。

◆店舗周辺図

都営三田線「板橋本町」駅A4出口より徒歩6分

『ライフらしさ』宣言！

株式会社ライフコーポレーションは、当社が目指す姿を『ライフらしさ』宣言！として明文化いたしました。お客様にとっても従業員にとっても『私の生活に欠かせない存在』『私のお店』になりたいという想いと意志が込められています。