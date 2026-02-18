リフォーム営業支援サービス「MiRAKU」の提供開始～現場調査の場で見積・プランを提示し、成約率UPへアプローチ～
コムテックス株式会社(所在地：富山県高岡市、代表取締役社長：竹脇 正貴、以下 コムテックス)は、リフォーム工事の現場調査で見積提示までをパソコンやタブレット一台で完結させるリフォーム営業支援ツール「MiRAKU(ミラク)」を2026年2月27日からサービスの提供を開始いたします。また、2026年3月3日より東京ビッグサイトで開催される第32回「建築・建材展2026」に出展いたします。
リフォーム営業支援サービス「MiRAKU」の提供開始
・リフォーム営業支援ツール「MiRAKU／ミラク」
URL： https://bit.ly/4rjKJuq
■「MiRAKU／ミラク」のサービス概要
住宅リフォーム市場は持続的な需要がある一方で、営業現場の労働長時間化が深刻な課題となっています。従来のリフォーム営業では、現場調査後に一度帰社し、採寸データを元に積算、カタログを確認しながら見積を作成するというプロセスが一般的でした。
本サービスは、リフォーム営業における「見積作成の長期化」「カタログの取り寄せや資料探しの手間」「見積のヌケ・モレが原因となるトラブルでの利益圧迫」といった課題の解決を支援します。現場で商品と工事種類を選択するだけで、その場での金額提示とプランシート出力を可能にします。顧客の要望をその場でヒアリングしながら、即座に金額を提示し、スピード感のある初期提案によって競合他社との差別化と営業効率の向上を図ります。
リフォームの営業・見積り時のお悩みを解決
■「MiRAKU／ミラク」の特徴
・特徴1：リフォーム工事の見積書を現場調査の場で作成
豊富なデータから自社に適した商品を選択してリフォーム工事の見積が作成できます。
工事内容・金額・資料のみを登録し、商品カタログや資料の準備を省くことができます。
・特徴2：採寸データをもとに内装・外装の施工面積を自動計算
内装・外装の施工面積は必要寸法の採寸のみで算出が可能です。算出された面積データを使って見積に反映させることができます。
・特徴3：見積書とプランシートをその場で出力
見積書とプランシートは現場調査にて即座に出力できるため、顧客のニーズにあわせたリフォーム提案をその場で行えます。
・特徴4：自社に適した金額の明細やプランを設定
MiRAKUに登録されたプリセットをカスタマイズして自社に適した金額の明細やプランの設定ができます。自社の取り扱い商品や利益率の登録、工事情報や金額の編集も可能です。
お客様への素早い提案・見積作成をサポート
＜詳細・申込＞
URL： https://bit.ly/4rjKJuq
■展示会出展情報
名称 ：第32回 建築・建材展2026
期間 ：2026年3月3日(火)～3月6日(金)10:00～17:00(最終日は16:30まで)
場所 ：東京国際展示場「東京ビッグサイト」西展示棟(東京都江東区有明3-11-1)
料金 ：無料(事前登録制)
見どころ：会場では「MiRAKU」の操作感をその場で体験いただけます
■会社概要
商号 ： コムテックス株式会社
代表者 ： 代表取締役社長 竹脇 正貴
所在地 ： 〒933-0047 富山県高岡市東中川町7-18
設立 ： 1989年4月
事業内容： 建設DXソリューションサービス、ITコンサルティングほか
資本金 ： 3,600万円
URL ： https://www.ctx.co.jp/
【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】
コムテックス株式会社
担当：飯塚
TEL ：050-5799-0819