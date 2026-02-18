近畿大学（大阪府東大阪市）と神奈川大学（神奈川県横浜市）は、株式会社良品計画（東京都文京区）、株式会社電通アドギア（東京都中央区）の協力のもと、大学1・2年生を対象としたキャリア支援プログラム「課題解決型プログラム～企業と共に社会を変える～」を実施します。本プログラムには2種類のコースがあり、大阪コースは令和8年（2026年）2月25日（水）・26日（木）に近畿大学東大阪キャンパスで実施します。また、東京コースは3月11日（水）・12日（木）に神奈川大学みなとみらいキャンパス・横浜キャンパスで実施します。【本件のポイント】●近畿大学と神奈川大学が、大学1・2年生対象のキャリア支援プログラムを合同で実施●低学年から職業観を醸成し、早期化が進む就職活動への意識付けを図る●他大学の学生とのグループワークや社会人との交流を通して、主体的な行動や多角的な視野、考え方を実践的に学ぶ【本件の内容】近年、就職活動の早期化が加速し、大学生は低学年時から将来のキャリアを意識した学生生活を送ることが重要となっています。しかし、大学1・2年生の段階では、自分の活動が社会とどのように関係しているのか、どうすれば社会に貢献できるのかわからないという声が多く聞かれます。そこで、近畿大学と神奈川大学は、低学年から学生の職業観を醸成し、就職活動に対する意識付けを図るため、大学1・2年生を対象としたキャリア支援プログラム「課題解決型プログラム～企業と共に社会を変える～」を合同で企画しました。近畿大学と神奈川大学がキャリア支援プログラムを合同で行うのは昨年度に続き2回目で、今回は低学年向けのイベントを積極的に行っている株式会社良品計画、株式会社電通アドギアの協力のもとで実施します。本プログラムでは、大阪コースと東京コースを設け、学生は希望するコースを選択して2大学混合のグループで課題解決に取り組みます。グループで話し合った具体的な成果について、大阪は株式会社良品計画、東京は株式会社電通アドギアの社員に向けてプレゼンテーションを行い、フィードバックをいただきます。学生は、他大学の学生とのグループワークや、社会人に対するプレゼンテーションによる交流を通して、社会課題へのアプローチ方法だけでなく、自分の活動が社会とどのように関係し、どうすれば社会貢献できるのかを実践的に学び、多角的な視野や考え方の獲得をめざします。【開催概要】＜大阪コース＞日時 ：令和8年（2026年）2月25日（水）11：00～17：30 2月26日（木）10：00～16：00場所 ：近畿大学東大阪キャンパス 3号館5階502教室 （大阪府東大阪市小若江3-4-1、近鉄大阪線「長瀬駅」から徒歩約10分）参加予定：近畿大学1・2年生 23名、神奈川大学1・2年生 19名協力企業：株式会社良品計画課題 ：無印良品の商いを通して課題解決について考える 1日目 暮らしの困りごとを解消する、無印良品の商品開発を体感する 2日目 無印良品の店舗運営を体感し、持続可能な店舗経営について考える＜東京コース＞日時 ：令和8年（2026年）①3月11日（水）11：00～17：30 ②3月12日（木）10：00～16：00場所 ：①神奈川大学みなとみらいキャンパス 5階中・小ホール （神奈川県横浜市西区みなとみらい4-5-3、 横浜高速鉄道みなとみらい線「みなとみらい駅」から徒歩約6分） ②神奈川大学横浜キャンパス 3号館3階305講堂 （神奈川県横浜市神奈川区六角橋3-27-1、 東急東横線「白楽駅」または「東白楽駅」から徒歩約13分）参加予定：近畿大学1・2年生 17名、神奈川大学1・2年生 24名協力企業：株式会社電通アドギア課題 ：広告会社と学ぶ、地域創生のリアルに踏み込む ワークショッププログラム【スケジュール】＜大阪コース＞1日目11：00～11：30 オリエンテーション、アイスブレイク11：30～12：00 個人ワーク①12：00～14：30 グループワーク①、資料作成①14：30～15：30 プレゼンテーション①15：30～17：00 まとめ①、振り返り①17：00～17：30 2日目の準備2日目10：00～10：30 アイスブレイク10：30～11：30 個人ワーク②11：30～14：00 グループワーク②、資料作成②14：00～15：00 プレゼンテーション②15：00～16：00 まとめ②、振り返り②＜東京コース＞1日目11：00～12：00 オリエンテーション、チームビルディング13：00～17：30 課題説明、グループワーク2日目10：00～12：00 資料作成、発表準備13：00～15：00 プレゼンテーション15：00～16：00 振り返り【実施大学】大学名 ：近畿大学所在地 ：大阪府東大阪市小若江3-4-1学長 ：松村到創立 ：大正14年（1925年）11月ホームページ：https://www.kindai.ac.jp/大学名 ：神奈川大学所在地 ：神奈川県横浜市神奈川区六角橋3-27-1学長 ：戸田龍介創立 ：昭和3年（1928年）5月ホームページ：https://www.kanagawa-u.ac.jp/【協力企業】企業名 ：株式会社良品計画所在地 ：東京都文京区後楽2-5-1 住友不動産飯田橋ファーストビル事業内容 ：「無印良品」を中心に商品企画・開発・製造・販売までを 一貫して行なっている製造小売業ホームページ：https://www.ryohin-keikaku.jp/企業名 ：株式会社電通アドギア所在地 ：東京都中央区銀座8-21-1 住友不動産汐留浜離宮ビル代表者 ：代表取締役社長 岩井大設立 ：平成14年（2002年）3月事業内容 ：広告・プロモーション事業の高度化と効率化の提供資本金 ：2,000万円ホームページ：http://www.dentsu-adgear.co.jp/【関連リンク】キャリアセンターhttps://www.kindai.ac.jp/career/