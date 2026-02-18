ミニストップは、店内調理でできたての「ホットドッグ」の新フレーバー「きのこクリーミィドッグ」を、２０２６年２月２０日（金）より、国内のミニストップ店舗にて発売します。アツアツの「ホットドッグ」に、クリーミィなきのこソースをかけていただく、寒い季節にぴったりのホットドッグです。発売から７日間限定で、おためしセールとして本体価格より３２円引きで販売します。 ミニストップは今後も、見た目・食感ともにお楽しみいただける商品を開発・発売してまいります。

【商品情報】 ●発売日： ２０２６年２月２０日（金） ●発売地区： 全国（２０２６年１月末現在：１，７６０店）

●商品名：きのこクリーミィドッグ●ミニストップ予定本体価格： ２４８円（税込価格２６７．８４円）※1→２０２６年２月２０日（金）～２月２６日（木）はおためしセール期間として本体価格２１６円（税込価格２３３．２８円）●エネルギー ： ３０７kcal※2●商品特長：スチーマーで温めたアツアツのホットドッグに、きのこホワイトソースをトッピング！きのこホワイトソースは、マッシュルーム、オニオンソテーを具材に使用しています。

【おトクなセット】

X（ｴｯｸｽ）フライドポテトとのセットも同時発売します。 ●ミニストップ予定本体価格：４９８円（税込：５３７．８４円） ※1 →２０２６年２月２０日（金）～２月２６日（木）はおためしセール期間として 本体価格：４６６円（税込：５０３．２８円）※1 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。一部取り扱いの無い店舗がございます。※2 エネルギー値は、標準仕様の製品を検査機関にて分析した結果に基づき、「1食あたり」の値を表示しています。商品個体差、及び店舗における調理条件により数値が異なることがありますので、目安としてお考え下さい。