マラソンフェスティバルナゴヤ・愛知『名古屋ウィメンズマラソン2026』に協賛

フジパン株式会社

フジパングループ本社株式会社（愛知県名古屋市）は、２026年3月6日（金）～8日（日）の3日間開催される、マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知と『名古屋ウィメンズマラソン2026』に昨年に続き協賛いたします。『名古屋ウィメンズマラソン』は世界最大の女子マラソン大会としてギネス世界記録に認定されています。

マラソンフェスティバルナゴヤ・愛知のメイン会場である『名古屋ウィメンズマラソン』の発着点、バンテリンドーム ナゴヤでは、『マラソンEXPO』が開催され、ランナーを受け入れる情報発信基地としての役割だけでなく、スポーツ・健康・美容に関連した企業ブースやグルメ・スイーツなどの飲食ブースなど様々なコンテンツが用意されています。ランナー以外にも応援者、一般来場者も自由に来場できる会場となっています。アーティストや著名人が出演するステージも連日予定されており、名古屋の街がマラソンの祭典一色の3日間となります。フジパングループ本社株式会社は、昨年に続きブースを出展し、パン・キャラクターグッズの販売、フォトスポットの設置、ガチャガチャの販売などを実施し、『マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知2026』を盛り上げます。多くの方のご来場をお待ちしております。

フジパン株式会社は、名古屋ウィメンズマラソンを通してお客様の健康と幸せな食卓に貢献できるよう尽力いたします。

■社内ランナーの声から生まれた給食パン 『ウィメンズマラソン つぶあんぱん』

マラソンコースの27.5K地点とゴール地点では、ランナー向けに給食パンをご提供いたします。

この給食パンは、フジパンの社内ランナーの声を活かし、女性が走りながらでも口に運びやすいサイズ感と食べやすさにこだわりました。

■『マラソンEXPO』フジパンブース出展

フジパンの出展ブースでは、パンの販売、ガチャガチャ、フォトスポットの設置などを企画しております。また、人気商品「ネオバターロール」および「スナックサンド」のキャラクター「ネオバタくん」「んーぱとはさみちゃん」をあしらったオリジナルグッズを販売します。日常使いができる雑貨や衣類まで幅広いラインナップを取り揃えた、ファンや来店者への新たな楽しみを提供いたします。

展示ブースのイメージ

大会概要

■大会名

名古屋ウィメンズマラソン2026（英文名：NAGOYA WOMEN’S MARATHON 2026）

■主催

日本陸上競技連盟、中日新聞社

■共催

愛知県、名古屋市、名古屋市教育スポーツ協会

■主管

愛知陸上競技協会

■開催日時

2026年3月8日（日）日本時間９：１０スタート

■コース

名古屋ウィメンズマラソンコース

バンテリンドーム ナゴヤ発着、日本陸上競技連盟、WA/AIMS公認コース

フジパン株式会社 会社概要

【代表者】安田 智彦（ﾔｽﾀ゛ﾄﾓﾋｺ）

【設立】 2006年7月3日

【資本金】4億円

【事業内容】パン、和洋菓子の製造・販売

フジパンホームページ :https://www.fujipan.co.jp/フジパン公式X :https://x.com/neobata_fujipanフジパン公式Instagram :https://www.instagram.com/honjikomi_fujipan