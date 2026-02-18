ラグザス株式会社、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 宮崎」のブース内にて子ども向け職業体験イベント「ラグザス未来プロジェクト in 宮崎」を開催

ラグザス株式会社

ラグザス株式会社（本社：大阪市北区／代表取締役社長：福重 生次郎、以下、当社）は、野球日本代表 侍ジャパン の壮行試合が開催される宮崎において、侍ジャパンのブースを活用した子ども向け職業体験イベント「ラグザス未来プロジェクト in 宮崎」を開催いたします。

本プロジェクトは、当社が野球観戦の招待をした子供たちに向けて、「仕事とは何か」「なぜ人は働くのか」を、体験を通じて感じてもらうことを目指した取り組みです。

野球観戦の“その先”にある体験価値を

当社はこれまで、スポーツを「観るもの」「応援するもの」としてだけでなく、人の心を動かし、未来への一歩を生み出す力を持つ場だと捉えてきました。

今回開催する「ラグザス未来プロジェクト in 宮崎」では、侍ジャパンのブースを舞台に、子どもたちが“仕事をする側”として参加できる職業体験を実施します。

今回は、野球を観戦するだけでなく、

- 人を楽しませること- 人の役に立つこと- 社会の課題を解決すること

こうした行為そのものが「仕事」であり、「価値」であることを、子どもたち自身が体を動かしながら学べる機会を提供します。

「仕事＝人を笑顔にすること」を、原体験として

本プロジェクトで提供する職業体験は、いわゆる「何をするか」という職種理解にとどまるものではありません。当社が大切にしているのは、「仕事とは、誰かのために行動し、その結果として社会が良くなること」という本質的な価値観です。

子どもたちは、来場者と関わりながら、「ありがとう」「楽しかった」という言葉を直接受け取る体験を通じて、人の役に立つことの喜びや、社会とつながる感覚に触れていきます。

この体験が、将来の職業選択や夢を考えるうえでの、小さな“芽”になることを願っています。

ラグザス未来プロジェクト in 宮崎 概要

イベント名：ラグザス未来プロジェクト in 宮崎

開催場所：侍ジャパン関連ブース（宮崎・試合会場内）

対象：野球観戦に来場する子どもたち

内容：

・来場者参加型の職業体験プログラム

・「人を笑顔にする仕事」をテーマにした体験設計

※実施内容の詳細は、当日の運営状況により一部変更となる場合があります。

ラグザス株式会社について

ラグザス株式会社は、「今ここにない未来を創り出す」というミッションのもと、モビリティ・人材・教育・M&A・スポーツなどの領域で、テクノロジーとリアルを融合させた事業を展開しています。

既存産業の枠組みにとらわれず、社会課題に対する本質的な解決を起点としたサービスを構築し、まだ世の中に存在しない価値を提供することを目指しています。

構造改革や事業変革を通じて、これまでにない市場を切り拓きながら、持続的な成長と企業価値の向上に取り組んでいます。

＜会社概要＞

会社名：ラグザス株式会社

代表者：代表取締役社長 福重 生次郎

本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪 タワーB 18階

事業内容：純粋持株会社（グループ会社の経営管理）

URL：https://raxus.inc/