【JPX選定】「JPXスタートアップ急成長100指数」構成銘柄への選定に関するお知らせ

株式会社テラスカイ

株式会社テラスカイ（代表取締役CEO社長執行役員 佐藤秀哉、 以下「テラスカイ」）は、2月13日に株式会社日本取引所グループの株式会社JPX総研より公表された通り、新指数「JPXスタートアップ急成長100指数」の構成銘柄に選定されましたことをお知らせいたします。

「JPXスタートアップ急成長100指数」は、時価総額及び売上高の成長率などを基準に、日本を代表する高成長スタートアップ企業100社で構成される株価指数です。ETF等の連動商品への投資をはじめとした、本指数の活用を通じ、スタートアップ企業における成長を一層意識した経営の推進と、成長を実現するスタートアップ企業への投資拡大の好循環を目指すものとして、2026年3月9日より算出・配信が開始される予定です。

【ご参考】「JPXスタートアップ急成長100指数」の概要（日本取引所グループホームぺージ）

https://www.jpx.co.jp/markets/indices/jpx-startup100/index.html

今回の選定を機に、日本のスタートアップエコシステムの活性化に貢献するとともに、さらなる事業拡大と中長期的な企業価値の向上に邁進してまいります。

※本文中に記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。