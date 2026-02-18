ウィーン市観光局　2026年のハイライトを発表

ウィーン市観光局

ブルク劇場創立250周年限定企画はクリムトの天井画、

近代建築の名作ヴィラ・ベーアが初公開、アルベルティーナ美術館の「野うさぎ」

ウィーン市観光局(https://www.wien.info/ja)は、2026年、ウィーンの魅力を体感するための最新情報として、劇場・建築・美術でたどる文化遺産のハイライトを発表しました。

2026年のウィーンでは、舞台芸術・建築・美術という3つの柱を通じて、文化遺産を体感する機会が広がります。それぞれの取り組みを通じて、都市の歴史といまを結びつけ、ウィーンの魅力を新たなかたちで紹介します。創設250周年を迎えるブルク劇場では、グスタフ・クリムトの天井画を至近距離で鑑賞できる特別ガイドツアーを実施。ヨーゼフ・フランク設計によるウィーン近代建築の名作ヴィラ・ベーアは、丁寧な修復を経て2026年春に初めて一般公開されます。世界屈指のグラフィック・コレクションを誇るアルベルティーナ美術館では、近現代美術の名作が、かつてのハプスブルク家宮殿という歴史的空間の中で鑑賞できます。

ブルク劇場、創設250周年記念限定企画

クリムトの天井画を間近で鑑賞できる特別ガイドツアーを実施

オーストリア国立劇場ブルク劇場(https://www.wien.info/ja/%E8%8A%B8%E8%A1%93-%E6%96%87%E5%8C%96/%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B2%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%AB-%E4%B8%96%E7%B4%80%E6%9C%AB%E8%8A%B8%E8%A1%93/%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%AF%E5%8A%87%E5%A0%B4%E3%81%AE%E3%82%B0%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%95-%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%A0%E3%83%88--349810)は、創設250周年を記念し、改修工事期間を活用した特別ガイドツアーを2026年6月まで実施します。本ツアーでは、通常は遠くからしか鑑賞できないグスタフ・クリムトの天井画《タオルミーナの劇場》を、修復用に設置された足場から間近に鑑賞することができます。また、エルンスト・クリムト、フランツ・マッチュによる劇場史を描いた天井画や、クリムトのオリジナルのデッサンも紹介されます。最大10名の少人数制で実施され、クリムトの初期の重要作品とブルク劇場の豊かな歴史を体感することができます。記念すべき節目ならではの限定企画となっています。日本語ガイドは、リクエスト制で対応しています。

ウィーン近代建築の名作「ヴィラ・ベーア」、修復を経て2026年春に初公開

ウィーン13区ヒーツィングに位置するヴィラ・ベーアは、ヨーゼフ・フランクとオスカー・ヴラッハによって1929年に設計されたウィーン近代建築を代表する住宅建築です。長年にわたる調査と修復作業を経て、2026年春、初めて一般公開されます。

修復は、オーナーのロター・トリーレンベルクの指揮のもと、建築家、専門家、職人、オーストリア連邦記念物保護庁との緊密な協力により実施され、建築の本質的価値を尊重しながら現代的な機能性が慎重に取り入れられました。ヴィラ・ベーアは、ヨーゼフ・フランクの建築家としての到達点であり、人間中心のモダニズムを体現する重要な作品として高く評価されています。再公開後は、ガイドツアーによる見学にとどまらず、文化・研究拠点としての活用や、宿泊体験などを通じて、現代に生きる建築として紹介される予定です。

デューラーの「野うさぎ」所蔵のアルベルティーナ美術館

世界屈指のコレクションをハプスブルク宮殿で

アルベルティーナ美術館(https://www.wien.info/ja/%E8%8A%B8%E8%A1%93-%E6%96%87%E5%8C%96/%E5%8D%9A%E7%89%A9%E9%A4%A8-%E5%B1%95%E8%A6%A7%E4%BC%9A/%E4%BA%BA%E6%B0%97%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%A2%E3%83%A0/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%8A%E7%BE%8E%E8%A1%93%E9%A4%A8-338564)では、アルブレヒト・デューラーの《野うさぎ》を鑑賞することができます。そのほか、クリムトの女性像習作を含む、100万点以上の版画と約6万点のデッサンからなる、世界最大級かつ最高水準のグラフィック・コレクションが所蔵されています。

常設展示では、印象派から表現主義、前衛美術、現代美術まで、過去130年にわたる主要な美術潮流を網羅し、モネ、ドガ、ルノワール、ピカソ、シャガール、マレーヴィチ、ロスコらの作品も鑑賞できます。

ウィーン王宮の一角に位置するアルベルティーナ美術館は、かつてのハプスブルク家最大の居住宮殿でもあり、皇族が暮らした壮麗な国賓室（ステートルーム）を舞台に、芸術と歴史、建築が融合した空間の中で、作品に出会うことができます。

ウィーンとウィーン市観光局について

オーストリアの首都ウィーンは、生活の質の高さで常に世界上位にランクされています。公共交通網は、高い安全性と利便性に優れ、多彩な文化・芸術機関を誇ります。市の53%を公共の緑地が占め、豊かな自然とともにあります。市民、駐在員、そして来訪者にとって魅力的な都市環境を提供しています。

1955年に設立されたウィーン市観光局は、市の観光産業における公式のデスティネーション・マーケティング機関です。世界各地でウィーンのプロモーションを展開するとともに、市内の事業者、市民、来訪者に向けてさまざまなサービス、アドバイス、資料および情報を提供しています。 詳細は、https://www.wien.info/jaをご覧ください。(https://www.wien.info/ja%E3%82%92%E3%81%94%E8%A6%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)

