アライドアーキテクツ、データプラットフォーム「Kaname.ax(R)」および「CEPsリスニング(R)」を商標登録

アライドアーキテクツ株式会社

データとクリエイティブの力でマーケティングコミュニケーションを設計し、企業のマーケティングAXを支援するアライドアーキテクツ株式会社（本社：東京都渋谷区、取締役社長：村岡弥真人、証券コード：6081、以下「当社」）は、2025年5月にサービス提供を開始したデータプラットフォーム「Kaname.ax(R)」および、消費者インサイトを発見する独自の分析手法「CEPsリスニング(R)」について、商標登録されたことをお知らせいたします。

【商標登録情報】

商標1：Kaname.ax(R)

商標：Ｋａｎａｍｅ．ａｘ

登録番号：第7002577号

出願番号：商願2025-057828

出願日：2025年5月27日

登録日：2026年1月5日

区分：第35類、第42類

商標2：CEPsリスニング(R)

商標：ＣＥＰｓリスニング

登録番号：第7002576号

出願番号：商願2025-057827

出願日：2025年5月27日

登録日：2026年1月5日

区分：第35類、第42類

※第35類：広告、マーケティング、市場調査等

※第42類：コンピュータソフトウェアの提供、データ解析サービス等

【特許出願について】

※当社は、消費者インサイトを抽出するAI技術についても2025年7月に特許出願を行っており、知的財産の包括的な保護体制を構築しています。

■「Kaname.ax(R)」について

「Kaname.ax(R)」は、SNS投稿、レビュー、EC購買者のアンケート、リサーチパネルの調査結果など、あらゆる顧客の声（VOC：Voice of Customer）を多角的にデータ収集・統合し、AIで一元的に解析することで、コミュニケーションの「起点となるインサイト」を継続的に導き出すデータプラットフォームです。

「Kaname.ax(R)」は、SNS投稿、レビュー、EC購買者のアンケート、リサーチパネルの調査結果など、あらゆる顧客の声（VOC：Voice of Customer）を多角的にデータ収集・統合し、AIで一元的に解析することで、コミュニケーションの「起点となるインサイト」を継続的に導き出すデータプラットフォームです。

【主な特徴】

- 複数の顧客の声データソースを組み合わせ、AIで一元的に解析- Who×What×HowのマーケティングフレームワークやCEPsに適応する形でデータ分析結果を出力- 分析結果に合わせた戦略立案から施策実行・クリエイティブ制作・効果検証まで一気通貫で支援

サービスサイト：https://service.aainc.co.jp/kaname-ax

■「CEPsリスニング(R)」について

「CEPsリスニング(R)」は、SNSや購買者レビューなどの膨大な消費者の声データから、CEPs（Category Entry Points：カテゴリーエントリーポイント）を発見・分析する当社独自の手法です。

CEPsとは、消費者が商品・サービス・ブランドを想起する「きっかけ」や「状況」を指します。例えば、「週末に家族で楽しみたいとき」「ひとりでリフレッシュしたいとき」「贈り物を探しているとき」など、具体的なシーンや動機がCEPsに該当します。

「CEPsリスニング(R)」では、AI技術を活用してこれらのCEPsを自動的に抽出・分析することで、以下を実現します。

【活用事例】

- 消費者が商品を購入・利用する多様な「きっかけ」の網羅的な把握- 各CEPsにおける自社ブランド・競合ブランドの想起率の可視化- 注力すべきCEPsの特定と、各CEPsに最適化されたマーケティング施策の立案- 新たな市場機会や未開拓の顧客接点の発見

三井住友カード株式会社様（三井住友カード会員・V会員向けの旅行予約サイト「Vトリップ」運営）では、「CEPsリスニング(R)」を通じて、従来の「価格重視」という仮説を覆し、顧客が真に求めるのは「非日常を楽しむ」「思い出を作る」という体験価値であることを発見。この発見に基づき、「楽しさ」を前面に出したデザイン・クリエイティブ方針への転換やUI/UX改善の優先順位の再設定を実施し、差別化戦略を推進しています。

詳細：https://service.aainc.co.jp/kaname-ax/case-study/case-smbc-card-vtrip

■知的財産戦略の全体像

当社は、マーケティングAX領域における独自技術とブランドを包括的に保護するため、以下の知的財産戦略を推進しています。

■今後の展開

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/58547/table/368_1_806fdb07fa29b5a00b084944e60d6bda.jpg?v=202602180251 ]

今回の商標登録を機に、「Kaname.ax(R)」および「CEPsリスニング(R)」のブランド価値向上を図るとともに、より多くの企業様にマーケティングAXによる事業成果向上を実感いただけるよう、サービスの開発・拡充に一層努めてまいります。

今後は、データソース・分析手法の拡張、レポートやチャットなどのUI提供、分析結果からのフィードバックループ支援機能などのリリースを予定しています。順次機能をアップデートしていくとともに、当社のクリエイティブチーム「3℃1」やインバウンドマーケティング支援サービスとの連携も強化し、マーケティングコミュニケーション領域におけるAXをさらに加速させてまいります。

＜アライドアーキテクツ株式会社 会社概要＞

＜アライドアーキテクツ株式会社とは＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/58547/table/368_2_6a5e55d20c21f3347cc08c1e16f43dd9.jpg?v=202602180251 ]

アライドアーキテクツ株式会社は、データとクリエイティブの力でマーケティングコミュニケーションを設計することで事業成果の向上に貢献するマーケティングAX（※1）支援企業です。2005年の創業以来培った6,000社以上のマーケティング支援実績とUGCを始めとする顧客の声データ資産を活かし、独自開発のSaaS・SNS・AI技術とデジタル・AI人材（※2）を組み合わせた統合ソリューションで、企業のマーケティングAX実現を加速しています。

※1 マーケティング領域におけるAIトランスフォーメーションのこと。AI技術やデジタル・AI人材（※2）によって業務プロセスや手法を変革し、データとAIの活用によって人と企業の新しい関係性を創出すること、と当社では定義しています。

※2 主にAI技術、SaaS、SNSなどのデジタルマーケティングに関連する技術・手法に精通し、それらを活かした施策やサービスを実行できる人材（AIマーケティング戦略立案者、生成AIプロンプトエンジニア、SNS広告運用者、SNSアカウント運用者、エンジニア、Webデザイナー、クリエイティブ・ディレクター等）を指します。

＊ 本プレスリリースに記載している会社名および商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。