食べて運気アップ？ 中国料理「敦煌」2/17（火）より「春節祭」を開催いたします

四川料理をベースに、中国料理店として伝統と現代のトレンドが調和する料理を提供してきました「敦煌」では2月17日（火）より「春節祭」を期間限定で開催しています。中華圏の旧正月にあたる「春節」に今年1年のご利益を込めた5種類の「縁起の良い」メニューをご用意いたしました。「長寿」「黄金色」「幸運」「富」「成功」など、どれも開運招福の意味合いを込めた料理で、美味しさと共にご利益にも与かっていただければと思います。どうぞ、この機会にご利用ください。皆さまのご来店をスタッフ一同お待ちしております。

販売期間 令和8年2月17日（火）～ 3月31日（火）

※食材が無くなり次第終了となるメニューもございます。

旧正月フェア「春節祭」

長寿麺

■ 酸辣（サンラー）ワンタン麺

1,200円（税込1,320円）

長寿麺は長寿の願いを象徴しています。麺の長さは食べる人の

人生の象徴です。旧正月に食べるラッキーフードです。

酸辣（サンラー）ワンタン麺

柚子胡椒

■ 海老の柚子胡椒炒め

1,380円（税込1,518円）

中国の旧正月には、丸くて「黄金色」で、「豊か」、「幸運」や「

成功」を意味する、みかんやオレンジ、柚子などの特定の果物が

食べられます。

海老の柚子胡椒炒め

餃子

■ 自家製焼き餃子

8個 840円（税込924円） 5個 550円（税込605円）

正月定番の幸運な食べ物です。

餃子の形が「元宝」（中国の昔の貨幣）に似ていることから春節

に餃子を食べるのは富をもたらすと言われています。

自家製焼き餃子

春餅

■ 自家製チーズ春巻き

（1本）380円（税込418円）

春餅を食べるのは肉と野菜を包み、頭から尾まで食べ、終始一貫

という縁起が良い意味です。

自家製チーズ春巻き ※画像は2本です

真鯛

■ 真鯛の広東風蒸し

880円（税込968円）

魚（Yu/yoo/）は中国語で「余」と同じ読み方で、「年年有魚」

すなわち「年年有余」で、毎年いい収穫があるという意味合い

です。

春節とは

真鯛の広東風蒸し

中華圏における旧暦のお正月（1月1日）のことで2026年の春節は2月17日にあたります。正月料理として富を表す餃子や縁起が良いとされる春巻きなどを食べ、験（げん）担ぎをします。

春節祭 実施店舗

・山口小野田店 山口県山陽小野田市大字西高泊632-1 0836-83-7413

・山口宇部店 山口県宇部市相生町8-1宇部興産ビルB1F 0836-22-0330

・山口周南店 山口県周南市毛利町3-15 0834-31-1901

・広島グランドタワー店 広島県広島市中区上八丁堀4-1アーバンビューグランドタワー2F 082-212-1177

総料理長 村岡秀治プロフィール

高校2年生の時から敦煌 徳山店でアルバイトを始める。最初

は洗い場を半年ほど任され、その後、料理の仕込みを担当する。

当時の料理長や副料理長から料理のセンスがあるといわれバイ

トながら肉のカットやフルーツの盛り合わせ等を担当させてい

ただくなど評価されていた。高校卒業と同時に18歳で敦煌に

就職。敦煌下関店に配属となり新規オープン大型店舗に新入社

員として従事。その後宇部全日空ホテル店等全店にて経験を積

み２７歳で店長兼料理長に就任。その後関西等の敦煌を歴任し

総料理長に就任しキッチンマネージャー、エリアマネージャー

、副本部長を歴任。2018年4月、株式会社 焼肉坂井ホールデ

ィングスのグループ会社である 株式会社 敦煌設立と同時に代

表取締役社長兼総料理長に就任。座右の銘は「一座建立（いち

ざこんりゅう）」。もてなす側が尽くし招かれた側が感動で満たされた時に生まれる特別な一体感を目指しております。これは敦煌の経営理念でもありお客様だけでなく社内風土にも必要と考えており社内で従事する従業員や家族も同様に幸せを共感したいという思いでもあります。

2021年7月 山口県環境生活功労者知事表彰（調理業務功労者）受賞

2023年11月 厚生労働大臣表彰

（公）日本中国料理協会山口県支部 支部長

（一社）山口県調理師団体連合会包和会 理事

下関短期大学付属高校調理課 外部講師

なお中国料理敦煌の四川料理の基礎は麻婆豆腐を日本に伝来、日本における四川料理の父と言われる

陳 建民（ちん けんみん）氏。敦煌の創設期に工房に立ち、中華の神髄を注入した。その伝統が今の

敦煌にも脈々と引き継がれています。

「敦煌」について

1974年（昭和49年）11月創業、本格中国料理店として山口県小野田市（現山陽小野田市）に１号店をスタートしました。本格的な中国料理が地方ではあまりない時代から、四川料理をメインとするレストランを山口県を中心に展開してきました。当時は辛いイメージの四川料理はお客様になじめず苦戦しましたが、徐々にお客様にも浸透し、今では山口県を代表する中国料理レストランとして支持を受けております。各店舗において、大型宴会場や個室を完備しており、普段使いは勿論のこと、ハレの日でのご利用や、宴会等様々な

シーンでご利用いただけます。敦煌は地元に根付いた中国料理レストランです。地産地消の取り組みや地元生産者との繋がりを深め、「食」のリーディングレストランとしてこれからも進化し続けてまいります。

【会社概要】

社名：株式会社焼肉坂井ホールディングス（東証 Standard2694）

代表：代表取締役社長 高橋 仁志

本社所在地：愛知県名古屋市北区黒川本通 2-46 URL：https://ys-holdings.co.jp/

設立年： 1959年11月 資本金： 100百万円 従業員数：4,583名（臨時雇用社員含む）

事業内容：外食レストランチェーンの直営による経営とフランチャイズチェーン展開

敦煌 HP https://ys-holdings.co.jp/tonkou/