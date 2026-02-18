TENTIAL、開業100周年を迎えた丸ノ内ホテルにて、「BAKUNE」コラボレーション特別宿泊プランを販売

株式会社TENTIAL

健康に前向きな社会の実現を目指し、コンディショニングブランド「TENTIAL（テンシャル）」を展開する株式会社TENTIAL（所在地：東京都品川区、代表取締役CEO：中西裕太郎、以下「テンシャル」）は、丸ノ内ホテル（所在地：東京都千代田区丸の内1-6-3、総支配人：江澤 秀之）にて、リカバリーウェア「BAKUNE」シリーズをはじめとしたアイテムを取り入れた宿泊プランを2026年2月18日（水）より販売いたします。

丸ノ内ホテルは、1924年の開業から100周年を迎え、東京駅丸の内北口の目の前という抜群の立地にありながら、隠れ家のような静けさと落ち着きを提供するホテルです。「世界のお客様へ わが家のおもてなしを」をコンセプトに、長きにわたり温かさと居心地の良さを追求してきました。 この度、その丸ノ内ホテルならではのホスピタリティと、「休息の質」を大切にするTENTIALのプロダクトを融合させ、心身ともに深くくつろげる「回復型ステイ」を実現するため、本プランの導入に至りました。

本プランでは、独自の特殊機能繊維「SELFLAME(R)」によって血行を促進し、疲労回復をサポートするリカバリーウェア「BAKUNE」シリーズに加え、アイマスクや重炭酸入浴剤をご用意いたしました。睡眠・入浴・リラックスタイムをトータルでサポートし、上質な滞在体験を提供します。また、客室にご用意したTENTIAL製品（パジャマ、アイマスク、入浴剤）はお持ち帰り可能なため、ホテルでの極上の休息体験を、そのままご自宅でも継続してコンディショニング習慣として取り入れていただけます。

（※プランにより特典内容が異なります）

導入製品について

【一般医療機器】BAKUNE Dry

メンズ・ウィメンズ 各上下セット（長袖シャツ・ロングパンツ）

リカバリーウェアBAKUNE Dryは、着るだけで血行を促進し、疲労回復することで健康的な毎日を支える機能性パジャマ。

さらに快適な眠りに特化した独自の設計で、毎日の健康に重要な「睡眠環境」をサポートします。

※宿泊プラン２.丸ノ内スイート（1室限定）のみ

BAKUNEアイマスク

1日中酷使した目もとを、そっとあたためてケアする「BAKUNE アイマスク」は、特殊機能繊維が血行を促進し、素材の温もりがじんわりあたたかくリラックスした眠りへと導きます。

BAKUNE BATH 重炭酸入浴剤（9錠）

血行促進に重要な重炭酸イオンを高濃度でお湯に溶け込ませることができるよう、独自製法で製造。温浴効果を高めて疲れを取り、おやすみ前の環境を整えます。

BAKUNE MAKURA

高さ調節シートの抜き差しにより5cm~10cmの高さを調整、高反発・低反発を選べるハイブリッド設計で自分にあった最適な枕を見つけることができます。

※宿泊プラン２.丸ノ内スイート（1室限定）のみ貸出備品

宿泊プランについて

宿泊プラン１.

【心地よい眠りへ】BAKUNE アイマスク＆BAKUNE BATH 重炭酸入浴剤付プラン（食事なし／朝食付）

特典内容

・BAKUNE アイマスク

・BAKUNE BATH 重炭酸入浴剤（9錠）

対象客室タイプ：モデレート（ダブル／ツイン／キング）・コンフォート（ツイン／コーナーキング）・デラックスキング・ユニバーサル（ツインクラシック／ツインモダン）・ジャパニーズモダンツイン・グランドコーナーツイン

宿泊プラン２.

【コンディションを整える】リカバリーウェア「BAKUNE Dry」付プラン（朝食付）

特典内容

・BAKUNE Dry 上下セット

・BAKUNE アイマスク

・BAKUNE BATH 重炭酸入浴剤（9錠）

・BAKUNE MAKURA ※貸出備品

対象客室タイプ：丸ノ内スイート（1 室限定）

※プランの詳細は丸ノ内ホテル予約ページをご確認ください。

※内容は変更になる場合がございます。

販売開始日 ：2026年2月18日（水）～

宿泊対象期間：2026年2月20日（金）～

予約・詳細 ：https://www.marunouchi-hotel.co.jp/pickup/5u5o6wntk2z/

丸ノ内ホテルについて

1924年開業、100周年を迎えた丸ノ内ホテルは「世界のお客様へ わが家のおもてなしを」をコンセプトに、温もりあるサービスと笑顔で皆様をお迎えしています。東京駅丸の内北口の目の前という抜群の立地にありながら、館内は隠れ家のような静けさと落ち着きのある空間です。フレンチ・日本料理・鉄板焼が揃うレストランでは東京駅を眼下に食事を楽しめます。

丸ノ内ホテル 施設概要

所在地：東京都千代田区丸の内1-6-3

客室数：201室

館内施設：レストラン（3店舗）、シガーバー

アクセス：JR「東京」駅（丸の内北口） 徒歩約1分

東京メトロ「大手町」駅（B2b出口） 徒歩約1分

東京メトロ「東京」駅（北改札） 徒歩約2分

※いずれも地下通路から直結

URL：https://www.marunouchi-hotel.co.jp

株式会社TENTIALについて

株式会社TENTIALは、「健康に前向きな社会を創り、人類のポテンシャルを引き出す。」をミッションに掲げ、コンディショニングブランド『TENTIAL』を運営しています 。代表取締役CEO中西裕太郎は、プロサッカー選手を目指した高校時代に病気で夢を絶たれた原体験から、自身のポテンシャルを最大限に発揮するためには健康と日々のコンディショニングが不可欠であると痛感。この経験から株式会社TENTIALを創業し、世の中に「コンディショニングを実装する」ことを目指しています。

コンディショニングブランド『TENTIAL』は、アスリートの知見と最新技術・研究に基づき、機能性を追求した製品・サービスを提供。24時間365日、日常生活のあらゆるシーンで心身を整え、疲労回復やパフォーマンス向上をサポートするコンディショニング活動を推進しています 。すべては個人のコンディションとポテンシャルを引き出すという信念のもと、株式会社TENTIALは、健康に前向きな社会の実現のため、コンディショニングの社会実装に取り組んでまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32370/table/344_1_216b2e017a7f224f5ad71dea481dd506.jpg?v=202602180251 ]