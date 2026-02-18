「人生の練習」ができる学校向け金融/キャリア教育ゲームを小学5年生83名に実施

ブロードマインド株式会社

「金融の力を解き放つ」をパーパスに掲げ、ライフプラン実現を支援する金融サービスの開発・提供を手掛けるブロードマインド株式会社は、カードゲームを用いた出前授業を2024年9月からこれまで2,500人超の児童生徒へ提供。今回は、2025年12月11日に柏市立柏第二小学校の5年生83名へ実施しました。

■出前授業の内容：「ライフプロデュース」～自分らしい人生を叶える攻略法～

当社で開発をしたカードゲームを通じて仮想の人生を体験し、将来に向けた計画や準備の大切さを学ぶことを目的としたプログラムです。お金を稼ぐことがゴールではなく、限られたお金と時間を使いながら「叶えたいこと」の実現を目指します。

対象は、小学校(高学年)・中学校・高校を想定しており、総合・探究、キャリア教育、金融教育の授業などでご活用いただけます。

https://www.b-minded.com/news/pressrelease/2629/(https://www.b-minded.com/news/pressrelease/2629/)

■出前授業を受けた児童の感想 ※一部抜粋

１.ゲームをやってみた感想

・私の理想通り、こんな人生にしたいと思うような人生ができた。

・これまでは自分の夢のことしか考えていなかったけれど、やりたいことをやるには「お金」と「時間」がかかることをあらためて知り、人生の道の選び方の重要性を感じた。

・ゲームでも人生が難しいからこれから先も簡単じゃないことがいっぱいあると思った。

・自分の人生の中であらゆる可能性を学べたので将来困ることが少なくなりそうです。大人になる前の準備ができて安心した。

・現実は甘くないと思った。使いすぎるとすぐ無くなるから気を付けようと思った。

・一回目は後のことが分からなくて得点が低かったけれど、二回目は計画をしながらやって上手くいった。

２.ゲームで学んだことを基に大人になった時の自分へアドバイス

・人生何があるか分からないから、たとえお金や時間がかかったとしてもやってみたいこと・対策しておきたいことがあれば思い切ってやってみよう！家族ができたらみんなの要望も叶えてあげてね。

・子どもを育てるためにはたくさんのお金が必要なことを知り、大変だなと思った。

・叶えたいことを叶えるためにはお金を無駄遣いせず大切にして、お金を使う前によく考えることが大切だと思った。

・結婚しなくても、子どもを産まなくても自分は自分の意志で人生を歩むことが大切！

■授業の様子

当日は多くの保護者の方にも参観いただきました

まだお金について考えることが少ない若い世代に対しても、本質的な金融教育の推進・ライフプランニングの啓蒙を行っていくことで、大人になった時に必要なタイミングで必要なお金を使えるようにすることや、理想の人生を諦めないようになる一助になればと考えています。

＜ブロードマインド株式会社について＞

ブロードマインドは「金融の力を解き放つ」をパーパスに掲げ、人々のライフプラン実現をサポートする金融サービス開発カンパニーです。保険・証券・住宅ローンなど幅広い金融商品について無料でFPに相談できる『マネプロ』や、ファイナンシャル・ウェルビーイング（経済的な幸せ）の実現を支援する金融教育プログラム『ブロっこり』など、これまでの金融業界の既成概念に囚われないサービスを開発・提供しています。これからもフィナンシャルパートナーとして“誰のための金融か”を問い続け、「あるべき姿の金融」を社会に実装することを目指してまいります。

会社名 ：ブロードマインド株式会社（https://www.b-minded.com/）

代表者 ：代表取締役社長 伊藤清

本社所在地 ：〒150-6233 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー33階

設立 ：2002年1月

事業内容 ：フィナンシャルパートナー事業（個人・法人向けの金融コンサルティングサービスの提供／金融経済教育、ファイナンシャル・ウェルビーイングに関するデジタルプロダクトの開発提供）

