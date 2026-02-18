【花粉シーズン到来！】LOWYAが提案する「侵入ブロック×室内リセット」のW花粉対策

株式会社ベガコーポレーション

株式会社ベガコーポレーション（本社：福岡県福岡市博多区、代表取締役社長：浮城 智和、証券コード：3542、URL：https://www.vega-c.com 以下：ベガコーポレーション）が運営する、家具・インテリアのECサイト「LOWYA」（呼称：ロウヤ、URL：https://www.low-ya.com/ 以下：LOWYA）は、花粉飛散量の増加が懸念され、例年より早い対策が求められる2026年の花粉シーズンに向けて、「侵入ブロック×室内リセット」を軸とした“W花粉対策“をご提案いたします。

なお本リリースでご紹介したアイテムの一部は公式オンラインショップのみならず、昨年末オープンした「LOWYA渋谷宮益坂店」に加え、全国の13店舗（※1）の実店舗にてご覧いただけますので、ぜひこの機会にご来店ください。

※1： 2026年2月18日時点で開業している実店舗数

花粉飛散量が前年の約2倍に...！

早めの対策が必須な2026年は、「侵入ブロック×室内リセット」のW花粉対策

近年、約2人に1人は花粉症（※2）など、悩みの尽きない春シーズン。

環境省によると、2026年は花粉飛散量が前年の約2倍となり、合わせて日本気象庁からは一部地域で例年より早い時期から飛散が始まる可能性も指摘されています。

よって今年は外出時のマスク対策だけでなく、より一層、花粉を”家に入れない”ことや”入ってしまった花粉をどう整えるか”といった、住まいの中での対策にも注目が集まっています。そこでLOWYAでは、「侵入ブロック」と「室内リセット」の2つの視点から、花粉シーズンでも快適に過ごせるアイテムを4つご紹介します。

※2：株式会社ウェザーニューズ「早めの花粉症対策できてる？花粉症対策調査結果発表」https://jp.weathernews.com/news/45731

対策その1. 花粉を家に入れない「侵入ブロック」

＜おすすめアイテム１.＞メインカーテンはそのままに、花粉をカット！日常で嬉しい6つの機能を搭載した、優れもの。

花粉対策というと外出時の対策に目が向きがちですが、実はお家の「窓」は花粉の大きな侵入口のひとつです。特に朝一番に部屋の空気を入れ替えたい時など、”少しだけなら”と対策が緩んでしまうこともあるのではないでしょうか。

そこで、おすすめするのがLOWYAの「レースカーテン」。繊維密度を高めることで花粉粒子を通しにくくし、物理的なフィルターの役割を果たす設計で、サイズの異なる疑似花粉（埃）を用い、どの程度透過を防げるかを測定する「塵捕集効率試験」の基準をクリアしています。

さらに、吸音・断熱・UVカット・保温といった機能も備えており、花粉対策だけでなく、年間を通して快適でエコな暮らしをサポート。昼間は遮像性5級、夜間も3.5級と高い遮像性を備え、外から室内が見えにくいため、防犯面でも安心してお使いいただけます。

商品名：花粉・ほこりキャッチ レースカーテン

本体価格（税込）：\3,990～

商品ページ：https://www.low-ya.com/goods/4FFQM(https://www.low-ya.com/goods/4FFQM)

＜おすすめアイテム２.＞ 厚手の衣類から丈の長いズボンまで！改良を加え、あらゆる洗濯物をさらに効率よく乾燥

花粉が気になる季節、「洗濯物を外に干したくない」と感じながらも、室内干しのスペースや見た目が気になり、つい外干しを選んでしまう方も多いのではないでしょうか。衣類やタオルは、外干しをすることで花粉を室内に持ち込んでしまいやすく、洗濯の仕方そのものを見直すことも、花粉対策のひとつになります。

今回ご紹介するLOWYAの「室内乾燥機」は、そんな室内干しの悩みを解決するアイデア性と使い勝手も兼ね備えたコスパの良さから、SNSでも累計2,050万回再生されるなど、話題を集めている人気商品。使わない時はすっきりコンパクトに収納、必要な時だけ洗濯物を干せるため、花粉シーズンだけでなく、雨の日や夜干し、部屋干し派の暮らしにもフィットします。

商品名：コンパクト衣類乾燥機

本体価格（税込）：\6,590

商品ページ：https://www.low-ya.com/goods/PB9JV

＜おすすめアイテム３.＞ 一般的な布団乾燥機よりも＋10度の高温風！外に干せない花粉シーズンも、快眠をサポート♪

洗濯物だけではなく、布団のお手入れにも悩みが増える花粉シーズンに、おすすめしたいのがLOWYAの「布団乾燥機」。なんと、一般的な布団乾燥機よりも＋10度の高温風を発生できる設計で、寝具をより清潔に、心地よい状態へと整えます。

実際にご購入いただいたお客様からは『軽くてコンパクトです！布団を干せるような構造の部屋ではないので困っていましたが、すごくあったかくなって除湿やダニ退治に活躍中です。付け替えれば靴乾燥もできるので嬉しいです。』という嬉しいお声も寄せられています。

花粉を布団に付着させにくくする「侵入ブロック」としてはもちろん、複数の用途で使える多機能さも支持されている、一家に一台はおきたい心強いアイテムです。

商品名：コンパクトふとん乾燥機

本体価格（税込）：\ 6,990

商品ページ：https://www.low-ya.com/goods/BW7KW

対策その2.持ち込んでしまった花粉を整える「室内リセット」

＜おすすめアイテム４.＞ 10畳部屋の空気を、11分で入れ替え！衣類乾燥モードも搭載した、空気も整える美しい除湿機

花粉シーズンは換気のタイミングに悩んだり、まだ肌寒く室内で過ごす時間が増えたりと、部屋の空気環境が気になりやすい季節でもあります。そうした時に取り入れたいのが、LOWYAの新商品である「除湿機」です。

本商品は、10畳の部屋の空気を約11分で循環させる大風量設計（210m³/h）が特長。除湿機としての機能に加え、空気をしっかり動かすことで、室内を快適な状態へと整えます。

また、当社デザイナーがこだわった、インテリアになじむシンプルなデザインとスタイリッシュなカラーリングも魅力の一つ。幅29×奥行24×高さ52.5cmのコンパクトなサイズ感で、置き場所を選びにくい点も支持されています。

さらに、1日最大20Lの除湿能力に加え、衣類乾燥モードも搭載。花粉の影響で洗濯物を外に干しにくい時期には、部屋干しのサポートアイテムとしても活躍します。風を効率よく届けることで、室内干し時の空気のこもり感を軽減し、季節を問わず使いやすい一台です。

商品名：コンプレッサー式 衣類乾燥除湿機

本体価格（税込）：\ 21,990

商品ページ：https://www.low-ya.com/goods/5YYYW

＜プロダクトデザイナー・森からのコメント＞

「目指したのは、生活感を削ぎ落としたスタイリッシュな除湿機です。特徴的なストライプのディテールに合わせて選んだグレーカラーは、光の当たり方で表情を変える無機質な美しさが魅力。

今の住空間にフィットする『見せたくなる家電』として、デザインと機能の両立を追求しました。」

～今なら本体も専用フィルターも約50％OFF！「コンプレッサー式 空気洗浄付き除湿機」のご紹介～

物価高な昨今だからこそ、花粉シーズンの室内対策も、よりリーズナブルに実現したい方も少なくありません‥。

そんな方におすすめなのが、いまなら約50％OFFで購入できる「空気洗浄付き除湿機」。「スピード乾燥」や「湿度調整」など必要な機能をしっかり備えながら、ホコリや抜け毛などの大きなゴミをキャッチする「プレフィルター」と、花粉やPM2.5など0.3μmの微粒子を99.98％ろ過する集塵フィルターも搭載。空気中の汚れに配慮した設計で、花粉シーズンの室内環境づくりをサポートします。また、1日最大12L除湿もしてくれる一石二鳥の優れものです。

なんと今なら専用フィルターも約50％オフ！数に限りがありますので、気になる方はお早めに‥！

商品名：空気清浄機能付き除湿機

セール本体価格（税込）：\ 12,490

商品ページ：https://www.low-ya.com/goods/Y4JK6(https://www.low-ya.com/goods/Y4JK6)

商品名：空気清浄機能付き除湿機 専用HEPAフィルター

セール本体価格（税込）：\ 2,490

商品ページ：https://www.low-ya.com/goods/ZV2TK

ブランド史上初の体験型ストアに注目！LOWYA渋谷宮益坂店について

2004年に九州で産声をあげ、ECサイトを中心に事業を拡大してきたLOWYAは、国内トップクラスのインテリアブランドとして成長を遂げてきました。

2023年には記念すべき1号店「LOWYA九大伊都店」を開業、今回誕生する13店舗目の「LOWYA渋谷宮益坂店」は、創業時から大切にしてきた“インテリアを、自由気ままに。”というビジョンを体感できる“ブランド史上初の体験型ストア”として、約400点のアイテムを展示・販売。またそれだけではなく、国内家具・インテリア業界、初の試みとして、累計ダウンロード数75万を突破した自社開発の3D家具配置シミュレーションアプリ「おくROOM(R)」×「Vision Pro」を用いて “新しい購買体験”を実現しました。

詳細はリリースをご覧ください。

【お待たせしました！】ブランド史上初となる体験型ストア「LOWYA渋谷宮益坂店」が、本日OPEN！(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000136.000026707.html)

